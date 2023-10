Škrty v dotacích pro teplárny připraví zákazníky na účtech až o tisíce korun

„Na jeden byt vytápěný z plynové teplárny tak mohla za rok 2022 připadnout částka až 4 500 korun. V případě hnědého uhlí by byla částka na byt s průměrnou spotřebou 25 gigajoulů za rok 2022 maximálně 1 200 korun a za rok 2023 přibližně dva tisíce korun. To jsou maxima, pokud byl nárůst nákladů u dané teplárny menší, částka by se příslušně snížila,“ uvádí Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení České republiky.

Objem podpory se měl odvíjet od nárůstu proměnných nákladů, zejména paliva proti roku 2021. V částkách, které by připadly na jeden byt, by tak byly značné rozdíly v závislosti na druhu paliva, které daný dodavatel používá a také změně jejich ceny. V případě plynových tepláren se měla podpora vyplácet pouze za rok 2022, protože v roce 2023 byla cena plynu vládou zastropována i pro teplárny.

Současně byly pro jednotlivá paliva stanoveny maximální výše nárůstu proměnných nákladů v korunách na gigajouly. „Je to už podruhé, kdy vláda zrušila podporu pro zákazníky tepláren. Poprvé loni v září poté, co nechala teplárny povinně rozeslat zákazníkům informaci o registraci k podpoře. Následně v prosinci slíbila zákazníkům tepláren jinou podporu,“ říká předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Pro vyplacení této podpory byly vypracovány a připraveny výzvy ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže již začátkem letošního roku. Podmínky pro spuštění nového programu byly splněny v červnu, kdy byla získána notifikace podpory u Evropské komise.

Vláda však ve středu kvůli úsporám vyplacení podpory pro domácnosti odebírající teplo z tepláren škrtla.