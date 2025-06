Evropská legislativa nařizuje povinnost pravidelných kontrol těsnosti u zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny neboli F-plyny. Jsou to uměle vytvořené chemické látky, které mají výrazně vyšší potenciál globálního oteplování než CO 2 , a to v řádu sto- až desetitisícenásobku. Původně byly tyto látky představeny jako náhrady látek poškozujících ozonovou vrstvu. Používají se zejména v oblastech chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, elektrických spínací zařízení, izolačních pěn, jako hnací plyny aerosolů, v protipožární technice apod.

Na úrovni Evropské unie je používání F-plynů legislativně regulováno již od roku 2006. Od letošního ledna výrobci nesmějí uvádět na trh některá tepelná čerpadla, která využívají fluorované plyny s vysokým dopadem na globální oteplování. Tato legislativa však neomezuje provoz ani servis stávajících zařízení. V roce 2050 pak unie počítá s úplným ukončením spotřeby F-plynů.

Čerpadla, na něž se povinnost vztahuje, je podle zákona potřeba nechat zkontrolovat každých 12 měsíců. Ideálním obdobím pro kontroly těchto zařízení jsou právě nadcházející letní měsíce. Společnost ČEZ Prodej tuto službu nově nabízí prostřednictvím své instalační firmy TENAUR.

Servis je klíčový

Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej konstatuje, že úsporné technologie, jako jsou tepelná čerpadla, si domácnosti pořizují na 15 až 20 let. Jak dodává, kromě ochrany životního prostředí je pravidelná péče pro efektivní a bezpečné fungování těchto zařízení klíčová. Významně přispívá k jejich delší životnosti. „Zákazníkům, kteří mají instalace od nás, nabízíme pravidelný servis a revize. Díky široké síti pokrýváme celou Českou republiku. Lze u nás vyřídí vše, co s energiemi souvisí,“ říká Kadlec.

Odborníci upozorňují, že únik chladiva má kromě negativního vlivu na životní prostředí také dopad na účinnost tepelného čerpadla. Zvyšuje se jeho spotřeba elektřiny, a naopak klesá topný, případně i chladicí výkon. Hodnota úspory energie se tak snižuje. Na únik plynů může ukazovat to, že výparník vzadu na venkovní jednotce tepelného čerpadla při topení namrzá více než v minulých letech. Dalším důkazem může být fakt, že čerpadlo nedosahuje svých běžných výkonů a nastavených výstupních teplot jako v předchozích topných sezónách.

Jak uvádí Alice Horáková, mluvčí společnosti ČEZ, servis tepelného čerpadla si zákazník předplácí měsíčně. „Kromě každoroční návštěvy servisního technika zahrnuje i nepřetržitě dostupnou asistenční linku, hlídání termínů dalších kontrol a v případě havárií během topné sezony garanci příjezdu k opravě do 48 hodin. Podobnou službu poskytuje společnost již 7 let domácnostem s plynovým kotlem.