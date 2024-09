Temu by měla EU rozhodně řešit, říká majitel T.S.Bohemia. Podle něj část českých e-shopů padne

Firma T.S.Bohemia funguje na českém trhu přes 30 let, nicméně její majitel začal podnikat hned na začátku 90. let. „V roce 1991 bylo v Česku počítačů velmi málo, byly příšerně drahé a byly na nich výborné marže,“ vzpomíná Lubomír Pešák na své začátky v branži. „Začínal jsem sám a počítače jsem prodával zejména školám, institucím a bankám. Na Moravě.“

Největší zlom a největší úspěch přišel podle olomouckého podnikatele během pandemie. „Začali jsme rozšiřovat sortiment a když padl první lockdown, lidé byli na e-shopech závislí. Seděli doma, chodil jim plat, ale nemohli nic dělat. Už v té době jsme měli sportovní divizi. Ta byla tou dobou vyprodaná. Ale lidé kupovali všechno. Webkamery, mobily, notebooky. A my byli připraveni,“ říká Pešák.

Největší nárusty prodejů ale zaznamenala společnost T.S.Bohemia s koly a koloběžkami, protože se v lockdownech v podstatě nedalo sportovat ve vnitřních prostorách. „V Evropě kola skoro nebyla a tak jsme je sháněli, kde to šlo. Po dvou letech spadl prodej kol o 50 procent dolů. Ale s tím jsme počítali, věděli jsme, že to jednou skončí a tím pádem spadne poptávka. Problém jsme měli spíše s elektronikou, byli jsme dost předzásobení. A pak vypukla energetická krize a lidé přestali mít peníze,“ shrnuje poslední roky Pešák. Českou e-commerce zasáhla nebývala krize, kdy e-shopů začali klesat tržby. Bylo to vůbec poprvé, kdy se tento segment v tuzemsku potýkal s poklesem poptávky.

Energetická a krize a stagnace e-commerce

Už loni si ve firmě mysleli, že se situace zlepší. „Stále se ale pohybuje na maržích okolo 10 procent. Ekonomika se chová pořád jako voda v bazénu, šplouchá na všechny strany. A čeká se na to, až přijde nějaká rovnováha. Myslím si, že to rozhodně nepřežijou všichni hráči a trhu,“ predikuje podnikatel a dodává: „Zároveň trh ovlivnil například příchod Temu. A netýká se to jen cen. Temu a další čínské firmy nakupují obrovské objemy reklamy. To způsobilo růst její ceny. To, co dříve stálo dvě koruny, dneska stojí osm. Navíc Temu prodává za ceny, za které my obal na telefon ani nekoupíme,“ vysvětluje Pešák.

Kvůli čínskému nájezdu na evropské trhy zvažuje i odchod ze segmentu elektroniky. „Asi se prostě musíme nějak přizpůsobit a začít například nabízet zboží, které má vyšší přidanou hodnotu, je dražší a je po něm u nás poptávka,“ vysvětluje podnikatel a naznačuje, že by se v podnikání vrhl na jiné segmenty zboží. S outdoorovým zbožím mu to vyšlo.

„Tak to bylo i s koly a sportovním vybavením, které jsme začali nabízet, když klesl zájem o elektroniku. Nejdřív jsme se vrhli do Polska a začali dovážet značku, kterou jsme uvedli na trh. Byli jsme jediní, kdo ji prodával. Ale polský distributor nás vyšplouchl a tak jsme se museli poohlédnout jinde,“ vzpomíná Pešák a dodává: „Vytipovali jsme si tedy španělskou prémiovou značku MMR, výrobce velice kvalitních kol. Takový střední a vyšší segment a získali jsme zastoupení pro Česko a Slovensko. Funguje to dobře. Jsme pro ně významný trh.“ Se španělskými koly chystá olomoucká firma další expanzi.

Kouzlo jménem Apple

Co na Čechy podle podnikatele z Moravy stále funguje, je kouzlo značky Apple. „Je to prostě světová značka. U ní jsme zaznamenali nárůst prodeje o 400 procent. Teď čekáme další vlnu, protože na trh přijdou iPhone 16. Díky výhodnému kontaktu, který jsme získali, se na té vlně svezeme. Dříve jsme novinky od Applu vůbec nedostávali,“ říká olomoucký podnikatel.

Kromě prodeje elektroniky, kol a sportovních potřeb totiž Pešák provozuje soukromé muzeum československých historických automobilů. K vidění jich je více než stovka. „Loňský obrat nebyl nic moc. Přišlo málo lidí, možná za to může covidu. K předcovidové návštěvnosti jsme se opravdu nedostali. Muzeum si na sebe nevydělá, asi se budu muset zamyslet, proč ho ještě mám,“ usmívá se Pešák.

Komu svoji firmu T.S.Bohemia předá, co chce ještě dokázat, a které československé předválečné auto považuje za nejlepší? To se dozvíte v novém dílu podcastu Industrial.