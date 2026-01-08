V rozhovoru to ČTK řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj se stát bez nových bloků v Temelíně neobejde, nové reaktory v Dukovanech stačit nebudou.
Státní společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) loni uzavřela kontrakt s KHNP na stavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. První blok by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků by měla být největší zakázkou v Česku. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun. Součástí smlouvy je i opce na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.
|
Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ
„Jsme připraveni do toho jít, protože se bez těch bloků neobejdeme,“ řekl Havlíček. Nejprve ovšem musí o samotné stavbě rozhodnout vláda. Ta by o tom měla rozhodovat v roce 2027 a ministr předpokládá, že kabinet projekt schválí. „Nedokážu si představit, že by to tak nedopadlo, protože když se podíváme na energetickou bilanci, tak to nemůže dopadnout jinak,“ dodal Havlíček.
V případě odsouhlasení výstavby by podle ministra měly následovat kroky k aktivaci opce s KHNP ze smlouvy k Dukovanům. Následně se budou řešit detaily této nabídky, která je téměř připravena.
Podle Havlíčka to ovšem automaticky neznamená, že by Korejci měli stavbu v Temelíně jistou. „Ostatní hráči budou mít také možnost nabídnout svou cenu, například Francouzi nebo Američané. A my další nabídky budeme chtít vidět,“ zdůraznil.
|
OBRAZEM: Snímky přímo od reaktoru. Takto v Dukovanech poprvé zavezli uran
Havlíček ale zároveň připustil, že KHNP bude mít v soutěži náskok. „Určitě s nimi chceme udělat ty dva bloky v Dukovanech. A dokážu si představit, že budou mít skvělé podmínky i pro Temelín. Ale třeba někdo jiný nabídne ještě lepší podmínky,“ řekl ministr.
Na způsobu výběru bude podle Havlíčka záležet, jakou formou se budou chtít zájemci o stavbu zakázky účastnit. Nemusí tak jít o veřejný tendr jako v případě Dukovan.
Příprava výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech mezitím pokračuje geologickými průzkumy lokality. Byly zahájeny loni v srpnu a zatím podle KHNP pokračují podle plánu. Celkově je plánováno až 300 vrtů, průzkumy by měly trvat přibližně rok.