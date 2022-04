Elektrárna Temelín se „zbaví“ ruského paliva, nasadí americké a francouzské

Dodávky potrvají zhruba 15 let. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun, napsal v tiskové zprávě hlavní mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Výběrového řízení, které ČEZ zahájil v dubnu 2020, se účastnili tři uchazeči, a to společnosti Framatome, TVEL a Westinghouse.

„Z důvodu diverzifikace byli nakonec vybráni dva dodavatelé tak, aby skupina ČEZ v budoucnu spolehlivě zajistila plynulou dodávku palivových článků pro reaktory jaderné elektrárny Temelín a minimalizovala tak rizika případného výpadku dodávek,“ uvedl Kříž.

Společnost Westinghouse s výrobním závodem ve Švédsku už palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Společnost Framatome je jediným výrobcem se sídlem v Evropské unii, který dodává palivové soubory do většiny západoevropských jaderných elektráren.

Palivo pro jaderné elektrárny se ocitlo v centru pozornosti po ruském útoku na Ukrajinu. Dosavadním dodavatelem ruských palivových tyčí je firma TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Vzniklo tím riziko, že v případě sankcí nebo ruského zastavení dodávek by se tuzemské elektrárny v Temelíně a Dukovanech mohly ocitnout bez paliva.

Poslední dodávka pro Temelín dorazila prvního dubna. „Šlo o plánovanou dodávku důležitou pro udržení dostatečných jisticích zásob,“ uvedl tehdy Kříž. Temelín má nyní palivo na více než dva roky, jaderná elektrárna Dukovany na tři roky.