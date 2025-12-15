Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby

Autor: ,
  9:12
Jaderná elektrárna Temelín v tomto roce vyrobí zatím nejvíce elektřiny za dobu svého provozu. Již v neděli elektrárna překonala dosavadní roční maximum 16,48 terawatthodiny z roku 2017.
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025) | foto: Lundák PetrMAFRA

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
ČEZ investuje letos 3,1 mld. Kč do modernizace Temelína
Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín
7 fotografií

Do konce roku by se mohla dostat přes hranici 17 TWh, sdělil mluvčí elektrárny Marek Sviták. Temelín začal vyrábět elektřinu v roce 2000. Vedle Dukovan je druhou jadernou elektrárnou v Česku.

Elektrárna je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. „Jde o výsledek modernizačních programů a především změny palivových cyklů. Prodloužili jsme dobu provozu mezi odstávkami, samozřejmě s maximálním důrazem na bezpečnost. A letos se vše správně sešlo,“ řekl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.

Vídni navzdory. Zeman políbil Drábovou, atomová hubička spustila Temelín

Objem výroby jihočeské jaderné elektrárny bude v následujících letech záviset na tom, zda bude mít jednu nebo dvě odstávky ročně. Plánované odstávky jsou určené pro výměnu paliva, kontroly a investice. Příští rok energetici předem počítají s nižší výrobou. Temelín a Dukovany se podílejí na celkové produkci elektřiny v ČR asi dvěma pětinami. V roce 2023 dodaly do sítě 30,4 z celkových 71 TWh elektřiny.

„Naší snahou je maximálně efektivní a bezpečný dlouhodobý provoz. České jaderné elektrárny jsou klíčovým bezemisním zdrojem, na které se mohou české domácnosti i firmy dlouhodobě spoléhat,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

19. června 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

VIDEO: Nová ruská pochoutka. Supermarkety začaly prodávat konečky klobás

V Rusku se začaly prodávat odřezky salámu

No, nekupte to za tu cenu! Do ruských supermarketů dorazil nový produkt místních masokombinátů: odřezky klobás, které neprošly potravinářskými standardy. Podle ruských médií se tak omezí plýtvání...

15. prosince 2025  9:54

Výrobce robotických vysavačů Roomba vyhlásil bankrot. Firmu převezmou Číňani

iRobot Roomba

Americká společnost iRobot, která proslula robotickými vysavači Roomba, požádala o ochranu před věřiteli. Podle plánu reorganizace firmu plně převezme její hlavní výrobní partner, čínská společnost...

15. prosince 2025  9:42

Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Jaderná elektrárna Temelín v tomto roce vyrobí zatím nejvíce elektřiny za dobu svého provozu. Již v neděli elektrárna překonala dosavadní roční maximum 16,48 terawatthodiny z roku 2017.

15. prosince 2025  9:12

Podpora v nezaměstnanosti 2026: více peněz delší dobu, ale jen někomu

Policie a záchranáři zasahovali u budovy Úřadu práce v Novodvorské ulici v...

Podpora v nezaměstnanosti se od začátku roku 2026 mění. Lidé, kteří čerstvě přijdou o práci, by měli zpočátku dostat více peněz, naopak těm, kteří zůstanou bez zaměstnání delší dobu, se podpora...

15. prosince 2025

Nelíbí se vám v práci? S odchodem počkejte do ledna, bude to výhodnější

Ilustrační snímek

Štve vás to v práci? Jestli nemáte jinou, s odchodem ještě počkejte. Jako nezaměstnaní budete mít od ledna 2026 mnohem lepší podmínky, mění se totiž výše podpory v nezaměstnanosti. Rozdíl je opravdu...

15. prosince 2025

Advent jako ráj pro podvodníky. Nejnovějším trikem je „červí díra“

ilustrační snímek

Předvánoční čas podvodníkům přeje. Nepozornost lidí je ještě větší a navíc se pachatelé stále zdokonalují v psychologické manipulaci. Oběti například často věří, že pomáhají skutečným policistům ve...

15. prosince 2025

Německý plán poškodí český průmysl. Energeticky náročné podniky čeká rána

Premium
ilustrační snímek

Německé firmy dostanou od tamní koalice dárek k Vánocům: levnější cenu elektřiny. Český průmysl ji pak bude mít minimálně o 30 procent dražší. Pro firmy, jako jsou například Třinecké železárny, jde o...

15. prosince 2025

Pivo bez alkoholu nemusí chutnat divně. Ve Walesu spustili přelomové zařízení

Pivovarnický gigant AB InBev. Ve svém závodě ve městě Magor v jižním Walesu...

Rostoucí poptávce po nealkoholickém a nízkoalkoholickém pivu jde naproti pivovarnický gigant AB InBev. Ve svém závodě ve městě Magor v jižním Walesu právě zprovoznil high-tech zařízení umožňující...

14. prosince 2025

Umělá inteligence je lék, nebo jed? Lidskému vkusu se nevyrovná, zní z cestovek

cestovní kancelář umělá inteligence agent dovolená vyhledávání

Cestovní kanceláře využívají umělou inteligenci k optimalizaci provozu a nabídce lepších a personalizovanějších služeb. Ačkoli může AI pomoci s některými aspekty plánování cestování, mnoho...

14. prosince 2025

Ježíšek ve stínu palem. Češi míří na Vánoce k moři, hitem je Dubaj i Afrika

Hurghada, Egypt

Poptávka po Vánocích strávených v zahraničí mezi Čechy roste. Míří na exotické dovolené, ale i na lyžařské zájezdy a do lázeňských měst. Podle leteckých společností se zájem o letenky zvedl o desítky...

14. prosince 2025  16:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním

Pocit zrady ze strany nejbližšího spojence Kanady vyvolal i reakce mimo...

Když americký prezident Donald Trump před několika měsíci poprvé uvalil cla na sousední Kanadu, nenechaly to tamní provincie bez odezvy a na protest některé zastavily prodej amerického alkoholu. Ten...

14. prosince 2025

Ahmadovo kuře nebo Zus Coffee. V Malajsii roste obliba místních vzdoroznaček

Po více než roční existence se značka Ahmad’s Fried Chicken – původně pouhý...

Bojkot mezinárodních značek podnítil v Malajsii rozmach místních brandů. Přechod k lokálním značkám se zdá být trvalý, neboť zákazníci hledají alternativy kvůli údajné solidaritě s Palestinou. Tvrdí,...

14. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.