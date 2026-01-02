Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Autor:
  11:36
Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily v loňském roce 32 terawatthodin bezemisní elektřiny, předloni to bylo 29,7 TWh. Je to historický milník, loňská produkce jaderných zdrojů by pokryla půlroční spotřebu celého Česka, uvádí ČEZ v tiskovém prohlášení. Jaderná elektrárna Temelín samotná vyrobila 17,38 milionu megawatthodin, což byl její dosud nejvyšší roční výkon.
Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Sto padesát metrů vysoký stromek promítl ČEZ o prvním adventním víkendu na...
Reaktorový sál prvního bloku v Temelíně. Vedle těchto obřích supervýkonných...
Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...
Elektrárna Temelín (1984)
19 fotografií

Podíl jaderných elektráren na české spotřebě v posledních letech roste. Dukovany a Temelín zároveň procházejí průběžnými modernizacemi souvisejícími se zajištěním dlouhodobého provozu a právě zvyšováním jejich bezpečnosti a efektivity.

Letos bude vlivem odstávek pro výměnu paliva v elektrárnách výroba nižší, ale na konci desetiletí by se měla dlouhodobá průměrná úroveň stabilně pohybovat právě kolem hodnoty 32 TWh vyrobené elektřiny.

Dosažení milníku 32 terawatthodin byl pro ČEZ cílem, na kterém společnost pracovala několik let. „Nejdůležitějším krokem bylo prodloužení palivových cyklů, navíc systematicky využíváme možnosti bezpečně zvyšovat výkon Dukovan i Temelína. Jako bychom již vytvořili jeden jaderný blok navíc,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Všech 6 českých výrobních jaderných bloků má nyní nominální výkon 4220 MWe, téměř o 500 víc, než to bylo při jejich spuštění. Dukovany už navíc plně fungují v režimu prodlouženého, šestnáctiměsíčního palivového cyklu. Temelín plně dokončí přechod na delší provozní interval mezi výměnami paliva v průběhu letošního roku, uvádí ČEZ.

Odstávky budou mít vliv na výrobu

„V následujících letech bude naše výroba záviset na délce a řazení odstávek – ty umožňují mimo výměny paliva a rozsáhlých kontrol i realizaci investičních prací a údržby zařízení,“ popisuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Jak dodává, letos bude odstávek více než loni vlivem posunu palivových cyklů. „To se do výroby samozřejmě propíše. V roce 2026 bude tedy nižší, nicméně ke konci dekády cílíme na průměrnou roční výrobu přes 32 TWh ročně,“ potvrzuje Zronek.

Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 17,38 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny, což je dosud nejvyšší roční výkon. Je to o 900 000 MWh více než dosavadní rekordní hodnota z roku 2017. Za rekordem stojí především prodloužené palivové cykly, což znamená, že po pravidelných plánovaných odstávkách je následný provoz delší. Agentuře ČTK to řekl mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

„Prodlužujeme provoz mezi odstávkami, zvyšujeme efektivitu a elektrárnu průběžně modernizujeme. To vše při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Loni se naše dlouhodobá strategie a systematická práce projevily i ve výrobním výsledku,“ uvedl Petr Měšťan, jenž je od 1. ledna novým ředitelem Jaderné elektrárny Temelín. Loňská produkce by pokryla spotřebu elektřiny jihočeských domácností na 15 let.

Aktuálně je v České republice v provozu pět ze šesti jaderných bloků. Dlouhodobě plánovaná odstávka první výrobní jednotky v Dukovanech začala 13. prosince a skončit by měla v únoru letošního roku. Ve stejném měsíci se podle plánu odpojí od sítě temelínský druhý výrobní zdroj.

ČEZ počítá s dlouhodobým provozem obou svých jaderných elektráren, v posledních letech do nich ročně do nich investuje v průměru cca 7 miliard korun. Elektrárny Dukovany a Temelín jsou klíčové české stabilní bezemisní zdroje. Ročně se díky nim nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky milionů tun CO₂.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

Jaké obchody jsou otevřené 1. ledna 2026 a jak funguje rozvoz jídla na Nový rok

Zavřené obchodní centrum Harfa. Ode dneška platí nová nařízení zahrnující mimo...

První den nového roku je státním svátkem sice až od roku 2000, ale dnem pracovního klidu je snad odjakživa. Na práci po silvestrovské oslavě a vítání nového roku nemusí myslet ani prodavačky a...

Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily v loňském roce 32 terawatthodin bezemisní elektřiny, předloni to bylo 29,7 TWh. Je to historický milník, loňská produkce jaderných zdrojů by pokryla...

2. ledna 2026  11:36

Ekonomika vzrostla téměř o tři procenta. Je na tom nejlépe od roku 2022

ilustrační snímek

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozím třem měsícům byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o...

2. ledna 2026  9:27

České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?

Vizualizace plánované podoby odpočívky u Verušiček na Karlovarsku. Bude...

Česká dálniční síť by se měla v roce 2026 rozrůst o necelých 40 kilometrů, dalších více než 100 km by se mělo začít stavět. Loni se podařilo do zdárného konce dovést většinu projektů, ale stavět se...

2. ledna 2026

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

2. ledna 2026

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

2. ledna 2026

Česko si i letos udrží solidní ekonomický růst. Jsou zde však rizika

Premium
ilustrační snímek

Ekonomika vstupuje do roku 2026 s poměrně solidní hospodářskou výkonností, kontrolovanou inflací, mírně rostoucí nezaměstnaností i s dlouhodobě stoupajícím zadlužením. Česku se relativně daří...

2. ledna 2026

Dostihy a sázky po japonsku. Koňská hra bere internet útokem, přivádí hráče do stájí

umamusume cygames hra dostihy japonsko

Od svého uvedení na trh v roce 2021 zaznamenala japonská dostihová videohra hra jménem Umamusume: Pretty Derby více než třicet milionů stažení po celé Asii. Úspěch přinesl jejímu tvůrci růst tržeb o...

1. ledna 2026

Penze jsou příliš nízké a státy je neutáhnou, myslí si většina Evropanů

Recept na dlouhověkost budete muset objevit sami. Zázračné oblasti, kde se lidé...

Státní důchodový systém se brzy stane neudržitelným, současný model ale zároveň není dostatečně štědrý. Takový názor má většina Evropanů, vyplynulo z průzkumu. Zároveň zjistil, že dotázaní obvykle...

1. ledna 2026

Trumfy v ruce drží Putin. Z ruských oligarchů vytvořil uctivé přikyvovače

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Ačkoliv během stále trvající války na Ukrajině je počet ruských miliardářů z historického pohledu rekordní, jejich politický vliv se za poslední roky téměř zcela ztratil. Mimo jiné i kvůli...

1. ledna 2026

Zaměstnanecké benefity se od roku 2026 mění. Limity se zvýší, zdanění zpřísní

Ilustrační snímek

Benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým pracovníkům, se od 1. ledna 2026 mění. Může za to novela zákona o dani z příjmů. Dobrou zprávou pro zaměstnance jsou vyšší limity v roce 2026 pro...

1. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dvojitá dna krabiček skončí. EU se zaměří i na zásilky, vysvětluje expert

Premium
Manažer inovací a marketingu ve společnosti Smurfit Westrock Jan Kaprhál

Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) omezí nadbytečný prostor v zásilkách a změní přístup k balení zboží. Měly by tak zmizet přebytečné plastové výplně, jako jsou bublinkové fólie....

1. ledna 2026

Slevy ztratily význam a zákazníci nemají povědomí o ceně, říká šéfka potravinářů

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová (21. prosince 2025)

Česká konkurenceschopnost se výrazně zhorší poté, co Německo začne své firmy podporovat dotováním cen energií, říká v rozhovoru pro iDNES.cz prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Chce...

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.