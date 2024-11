Závody o malé jádro. ČEZ jde do hry o modulární reaktor s firmou Rolls-Royce

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Divize britské firmy Rolls-Royce intenzivně pracuje na konstrukci malého modulárního reaktoru (SMR) od roku 2015. Minulý týden s ní uzavřela Skupina ČEZ partnerství zaměřené právě na malé modulární reaktory. Cílem spolupráce je rozvoj SMR v České republice a jejich následný vývoz do dalších zemí. ČEZ koupí v britské firmě zhruba 20procentní podíl, za který zaplatí jednotky miliard korun. První tuzemský modulární reaktor by měl vzniknout v první polovině 30. let v Temelíně.