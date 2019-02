Vyšetřování stavby meziskladu v Temelíně nekončí. Táhne se už pět let

Už téměř pět let trvá policejní vyšetřování stavby meziskladu vyhořelého paliva Jaderné elektrárny Temelín. Jihočeská hospodářská kriminálka dvakrát případ odložila. Poprvé vloni v srpnu, podruhé koncem loňského roku. V obou případech však státní zástupkyně Petra Ullrichová rozhodnutí detektivů zrušila. Ti tak musí ve vyšetřování pokračovat.

„Rozhodnutí policejního orgánu v trestní věci související s výstavbou skladu vyhořelého jaderného paliva v Jaderné elektrárně Temelín bylo jako neodůvodněné zrušeno,“ napsala Ullrichová MF DNES.

Kauza jaderného meziskladu je tak největším stále probíhajícím případem z éry, kdy ČEZ vedl Martin Roman. Polostátní energetická firma podepsala smlouvu na jeho výstavbu v roce 2008. Do výběrového řízení se tehdy přihlásila jediná firma: pobočka lichtenštejnské společnosti CEEI s neznámými majiteli. ČEZ vyšel mezisklad na 1,5 miliardy korun, což je výrazně vyšší částka, než kolik stály podobné sklady například v sousedním Německu. Sám ČEZ však cenu, kterou za stavbu zaplatil, vždy obhajoval.

„Rozhodovalo o tom představenstvo i dozorčí rada. Bylo to správné a také nutné rozhodnutí, proto jsem ho také nakonec podepsal. Měli jsme v té době velké problémy s palivem a museli jsme urychlit, kdy bude mezisklad hotový. Na cenu jsme měli analýzy, že je v pořádku,“ uvedl šéf ČEZ Daniel Beneš.

ČEZ přitom za zakázku dostal od antimonopolního úřadu pokutu 390 tisíc korun.

Při zkoumání toků peněz, které ČEZ společnosti CEEI vyplatil, navíc detektivové došli k velmi zajímavým postavám: například k blízkému příteli Martina Romana stomatologovi René Foltánovi a s ním spojené firmě registrované v Karibiku nebo bývalým federálním poslancům Rostislavu Senjukovi a Jiřímu Kovářovi.

Senjuk, bývalý šéf Strany soukromníků, byl manažerem kyperské firmy Panweco, jež ovládala lichtenštejnskou společnost CEEI. Kovář pak byl jednatelem české pobočky CEEI.

Příběh temelínského meziskladu ● srpen 2007: ČEZ vypisuje tendr na stavbu meziskladu vyhořelého paliva. Přihlásil se jediný zájemce: společnost CEEI s utajenými vlastníky z Lichtenštejnska. O rok později s ní ČEZ podepisuje smlouvu vhodnotě 1,55 miliardy korun. ● září 2009: Objevují se nové informace o společnosti CEEI. Manažerem její mateřské firmy je tehdejší ruský konzul v Lichtenštejnsku Markus Büchel. Büchel řekl, že firmu nevlastní a skutečné majitele nezná. ● únor 2013: Protikorupční policie začíná vyšetřovat stavbu temelínského meziskladu. Kromě ní se zajímá i o další zakázky společnosti ČEZ. Nakonec všechny tehdy započaté případy odloží. ● červen 2014: ČEZ dostává od ÚOHS kvůli zakázce pokutu 390 tisíc korun. Podle úřadu měl firmu CEEI z tendru vyloučit. ČEZ se neodvolal a pokutu zaplatil. ● červen 2014: Vrchní státní zastupitelství oznámilo, že se zakázkou znovu zabývá. Tentokrát však případ nevyšetřuje protikorupční útvar, ale jihočeská kriminálka. ● únor 2019: Státní zástupkyně už podruhé ruší policejní rozhodnutí oodložení kauzy.

Šedá eminence

Případ vyšetřuje již druhý tým detektivů. Poprvé se zakázkou zabývala dnes již neexistující protikorupční policie. V roce 2014 ji pak dostala na stůl jihočeská kriminálka. K obnovení vyšetřování vedl soudní spor mezi zmíněným Kovářem, který byl jednatelem tuzemské pobočky CEEI, a jeho bývalým kolegou Martinem Peterem.



Přetahovaná o téměř sto milionů z bankovních kont CEEI nakonec skončila trochu nečekaným verdiktem. Soudkyně totiž konstatovala, že by se policie měla znovu zabývat zakázkou na mezisklad. „Pokud vyplynulo podezření ze spáchání trestného činu, tak se týkalo úplně jiného skutku a jiných podezřelých,“ řekla ve svém verdiktu soudkyně Jana Miklová. A dodala, že u klíčových jednání byl právě Kovář. „Nerozpornou se jeví verze, že to byl Kovář, který coby lobbista zajistil CEEI tu zakázku. Zní to věrohodně, bylo prokázáno, že jako šedá eminence v pozadí se účastnil všech důležitých schůzek.“

Podobně popsal průběh zakázky i sám Peter. I on tvrdil, že Kovář zakázku vylobboval.

„Já si myslím, že takovéhle věci mají zůstat obchodním tajemstvím. A rozhodně tomu neříkám korupce, říkejme tomu spíš náklady na získání zakázky,“ řekl před lety v rozhovoru pro MF DNES.