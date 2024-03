Temelín v poledne odstavil první blok kvůli opravě klapky, provoz obnoví příští týden

Jaderná elektrárna Temelín krátce po poledni odpojila od přenosové sítě první výrobní blok kvůli opravě klapky na jednom ze tří systémů technické vody. Sdělil to mluvčí elektrárny Marek Sviták. Reaktor nechají operátoři v takzvaném nahřátém stavu, který umožní jeho rychlejší návrat do provozu. To se podle mluvčího předpokládá v nadcházejícím týdnu. Druhý blok Temelína je na plném výkonu.