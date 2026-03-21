Káva táhne, ale pomáhá i oblečení. Tchibo v Česku zvýšilo tržby

Veronika Bělohlávková
  15:00
Tchibo na českém trhu dál roste. V roce 2024 dosáhly tržby společnosti z prodeje kávy 2,5 miliardy korun a z prodeje nepotravinového zboží 1,27 miliardy korun. Celkové tržby tak meziročně vzrostly o pět procent. Předběžné výsledky za rok 2025 navíc naznačují dvouciferný růst.
Prodejny Tchibo mají v průměru kolem 150 metrů čtverečních, návštěvnost je vysoká průměrně kolem 600 zákazníků denně, v některých obchodech až dva tisíce. | foto: Tchibo

Byznys společnosti stojí na kombinaci kávy, kávových barů a spotřebního zboží. Firma prodává prostřednictvím několika kanálů – vedle e-shopu a kamenných prodejen hraje důležitou roli také distribuce kávy v potravinových řetězcích a takzvané depoty, tedy shop-in-shop regály v supermarketech.

„V oblasti spotřebního zboží dlouhodobě čelíme nástupu low-cost retailerů – jak těch klasických v obchodních centrech, tak nových čistě online hráčů. Díky multikanálovému modelu a široké zákaznické základně má ale Tchibo stále velmi dobrou šanci uspět,“ říká Tomáš Zahradník, ředitel obchodů Tchibo.

Značka je na trhu vnímána především jako kávová firma. Nabízí mletou, zrnkovou, instantní i kapslovou kávu, kávovary a příslušenství pro domácí přípravu. Druhou část podnikání tvoří spotřební zboží – kolekce oblečení, domácnosti, sportovních potřeb nebo nábytku, které se v obchodech obměňují každý týden.

Kamenné prodejny přitom neplní jen prodejní funkci. Nabízejí kávový bar, kompletní sortiment kávy i aktuální kolekce zboží a zároveň slouží jako logistické místo pro vyzvednutí online objednávek nebo objednávky přímo na prodejně.

V Česku momentálně funguje 44 obchodů Tchibo. Většina je v obchodních centrech, dva mají přímý vstup z ulice, a to v Praze na Letné a v Brně na Masarykově ulici. Specifickým případem je prodejna v pražském centru Quadrio, která má vstup přímo z ulice a patří mezi obratově nejsilnější v zemi. Firma provozuje také tři outletové prodejny – ve Fashion Arena Prague Outlet, v centru Stromovka Shopping Center a v Outlet Arena Moravia.

Prodejny mají v průměru kolem 150 metrů čtverečních. „Díky tomu je návštěvnost vysoká průměrně kolem 600 zákazníků denně, v některých obchodech až dva tisíce,“ dodává Zahradník.

Pro Tchibo je hlavní byznys káva. Portfolio zahrnuje značky Jihlavanka, Davidoff Coffee, Eduscho a kapslový systém Cafissimo. „V České republice jsme jedničkou na trhu s kávou. Ne na všech trzích, kde působíme, jsme takto silní například na Slovensku zatím jedničkou nejsme,“ říká Zahradník.

Nejprodávanější kávou na českém trhu je mletá Jihlavanka Standard v kilogramovém balení. Podle dat za rok 2024 si lidé připravují 74 procent šálků kávy prostým zalitím horkou vodou.

Pod tuto značku patří také stejnojmenné kavárny Jihlavanka. Jejich další rozšiřování je ovšem zatím pozastavené a v současnosti fungují dvě. První se otevřela v únoru loňského roku v Praze a druhá o půl roku později v Hradci Králové.

Další silnou byznysovou kategorií jsou jsou kávové bary. V roce 2025 si v nich zákazníci koupili 2,9 milionu nápojů, což představuje meziroční růst na 101 procent. Nejrychleji rostou sezonní teplé speciality, jejichž prodeje meziročně vzrostly o 121 procent. Zatímco dříve tvořily asi 15 procent nápojů, v roce 2025 už přibližně pětinu.

Roste také prodej čerstvého občerstvení, nejprodávanější je croissant se šunkou, který dosahuje prodejů kolem 40 tisíc kusů. Ledové nápoje se navíc z původně letní nabídky postupně staly celoroční kategorií.

Neméně důležité je také nabídka spotřebního zboží, jehož kolekce se mění každý týden. Tento model je náročný hlavně na logistiku i provoz prodejen.

Firma v minulosti zvažovala i variantu přesunout spotřební zboží pouze do online prodeje, nakonec ale převládl názor, že kombinace kategorií je klíčovou součástí obchodního modelu.

Celý kávový trh se zároveň proměňuje. Přestože průměrná cena kávy v roce 2025 vzrostla o 23 procent, spotřeba neklesla a kategorie mírně rostla – asi o 0,7 procenta.

Pokračuje pokles tradičních segmentů - mletá káva zaznamenala pokles 4 procenta a instantní káva dokonce procent 7. Naopak zrnková káva meziročně vzrostla o deset procent. K růstu přispívá i rostoucí počet automatických kávovarů podle dostupných dat jich má přibližně každá pátá česká domácnost.

Pro Tchibo byl rok 2025 velmi úspěšný. Značky Tchibo, Jihlavanka, Davidoff a Eduscho dosáhly dohromady rekordního tržního podílu 37 procent v objemu a 33 procent v hodnotě. Celkem 59 procent českých domácností si alespoň jednou koupilo některou z těchto káv.

Káva táhne, ale pomáhá i oblečení. Tchibo v Česku zvýšilo tržby

