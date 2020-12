Tchajwanský Autoland dá čtyři linky na roušky soukromé firmě

Stát se ještě v říjnu chystal na převzetí všech pěti linek, jejich odeslání očekával na přelomu listopadu a prosince.

„Jednu linku daruje stát státu přes tchajwanské ministerstvo zahraničí. Zbylé čtyři chce dát Autoland partnerovi, kterého si v Česku našel,“ oznámil Vystrčil Hospodářským novinám.

Informaci o rozdělení nabídky už podle listu dostalo i ministerstvo průmyslu a obchodu, které za českou stranu o převzetí jedná. Není jasné, zda tchajwanské ministerstvo linku pro Česko od Autolandu koupí, nebo mu ji firma daruje, píše list.

V polovině října senátoři v čele s Vystrčilem dohodli s ministry průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) a zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) konkrétní kroky, které měly k přijetí a využití pěti automatizovaných linek na výrobu roušek z Tchaj-wanu vést.

Začalo se jednat o převzetí. Bylo potřeba zajistit dopravu strojů do Česka, jejich zprovoznění a zaškolení obsluhy, podepsat smlouvu a vyřešit cla a také vybrat firmy, které budou linky obsluhovat.

Autoland si podle informací HN ale kladl podmínky, na které čeští zástupci nechtěli přistoupit. „Třeba aby linky obsluhovala firma, s níž už mají obchodní spolupráci, která ale pro výrobu respirátorů nemá certifikát,“ píše list.

Podle náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martiny Tauberové se ukázalo, že zájmy majitele jsou byznysové. „Nechtěli jsme zvýhodnit jednu firmu, která by dostala pět linek. Narušilo by to hospodářskou soutěž,“ zdůvodnila Tauberová, proč podmínkám dárce nevyhověli.

Vystrčilovi to, že většina linek připadne soukromé firmě, nevadí. „Tchajwanský podnikatel naváže spolupráci s českými a budou normálně dělat byznys,“ uvedl. V Česku tak může vzniknout centrum výroby roušek a respirátorů, které by se vyvážely do Evropy. „Máme šanci, že společnost vyrobí 60 milionů respirátorů a roušek ročně,“ odhaduje Vystrčil.

Která česká firma čtyři stroje z Tchajwanu převezme, není jasné. Podle informací HN se jednání vedou přes Česko-tchajwanskou obchodní komoru. Její ředitel Pavel Diviš řekl, že o podmínkách výběru bude s Tchajwanci teprve jednat.