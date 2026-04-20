Znamená Tchaj-wan pro Česko málo? Bez něj se ale třeba nevyrobí vůbec žádné auto

Premiér Andrej Babiš v neděli nepřímo zpochybnil význam Tchaj-wanu pro Česko. Ostrovní stát však například dodává naší zemi čipy, bez kterých se nevyrobí vůbec žádné auto, upozornil automobilový expert EY Petr Knap. Země, kterou Čína považuje za svou vzbouřenou provincii, v ČR také déle a více než Čína obchoduje, vyplývá z dat státní agentury CzechInvest.
ilustrační snímek | foto: Jaguar Land Rover

Tchajwanské investice v ČR vytvořily o zhruba čtyřikrát více pracovních míst než čínské. Čína má v Česku o osm investorů více, ale v počtu investičních projektů vede Tchaj-wan.

"Tchaj-wan představuje asi jedno procento českého exportu, ale dodává primárně klíčové technologické prvky v různých komponentách," uvedl Knap. ČR se pak podle něj může těšit z pozice tchajwanského největšího obchodního partnera ve východní Evropě.

Nejvýznamnější položkou zahraničního obchodu mezi Tchaj-wanem a ČR tvořily stroje a dopravní prostředky, obchodní výměna těchto komodit dosáhla od začátku loňského roku do letošního ledna 36,3 miliardy korun, uvedl Český statistický úřad.

"Škoda Auto vyváží na Tchaj-wan méně než procento své produkce a je zdaleka největším exportérem na ostrov z Česka. Zatím jde tedy o menšího a málo diverzifikovaného obchodního partnera s potenciálem, ale i řadou geopolitických rizik," uvedl dále Knap.

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Tchaj-wan začal s prvními investicemi podle dat agentury CzechInvest v roce 1995. Od té doby až do loňského roku v ČR působilo 20 investorů, kteří oznámili 40 investičních projektů v hodnotě 21,6 miliardy Kč. Projekty počítaly s vytvořením 24 701 pracovních míst.

Nejvíce investic, šest, bylo oznámeno v roce 2005. Uvedená data se ale mohou během realizace investic měnit, upozornila agentura, která zaznamenává pouze objem oznámených investic, nikoliv realizovaných.

Čína podle CzechInvestu investuje v ČR od roku 2005 a za tu dobu až do loňského roku v ČR působilo 28 investorů a vzniklo 35 investičních projektů, u kterých se plánovalo, že povedou k vytvoření 5694 pracovních míst.

O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Hodnota všech čínských investic pak dosahovala do minulého roku 18,36 miliardy Kč. Nejvíce investičních projektů, pět, bylo oznámeno v roce 2016, kdy v čele ČR byl prezident Miloš Zeman, který Čínu několikrát navštívil.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar sdělil, že tchajwanský i čínský trh je pro ČR důležitý. "O oba trhy je mezi českými firmami velký zájem a máme i společnosti, které vyvážejí na oba trhy současně," uvedl.

Česko by proto podle něj mělo vůči Číně a Tchaj-wanu uplatňovat koordinovaný přístup, který podpoří rozvoj potenciálu v obou teritoriích. Jako příklad zmínil Německo.

„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan

Babišova vláda odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu s podnikateli na Tchaj-wan. Babiš k tomu v neděli na síti X uvedl, že vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla. Peking senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizoval.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Brit oživuje v Rusku tradici výroby luxusních hodinek. Nosí je i Putin

Detail luxusních hodinek Raketa s rytinou odkazující na více ne ž300letou...

Na okraji carského parku v Petěrgofu, jen pár kilometrů západně od Petrohradu, rozkvétá staré hodinářské řemeslo. V továrně, jejíž kořeny sahají až do roku 1721, tikají hodinky značky Raketa, za...

Je to plavba ohnivou koulí. Kapitán tankeru pokračuje v práci i navzdory nebezpečí

Pro kapitána-veterána Rahmana Al-Jubouriho, který pracuje na moři od roku 1984...

Rahman Al-Jubouri je irácký kapitán ropného tankeru plujícího vodami mezi Ománským zálivem a Hormuzským průlivem. Navzdory nebezpečí pokračuje ve své práci i přesto, že to je jedna z...

Paliva v úterý opět zlevní, strop na naftu klesne na 40,86 Kč

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se proti pondělku sníží o 2,27 Kč na 40,86 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 Kč za litr, tedy o 69 haléřů levněji. Ceny...

Na čaj s královnou-matkou. Na prodej je vila v Cornwallu s jedinečným příběhem

Nemovitost (na snímku uprostřed) má šest ložnic, šest koupelen a tři obývací...

Na prodej je luxusní nemovitost se devíti místnostmi, v níž pobývali členové britské královské rodiny. Vilu jménem Penolva stojící přímo na pobřeží Cornwallu navštěvovala královna-matka i její dcera...

Ropné giganty investují miliardy do vzdálených vrtných lokalit. Vyhýbají se válce

Logo ExxonMobilu na newyorské burze cenných papírů.

Exxon Mobil, Chevron a další energetické společnosti urychlují hledání nových ložisek ropy a zemního plynu daleko od nebezpečí války na Blízkém východě. Obracejí svou pozornost k Africe a Jižní...

Trump je schopen rozpoutat válku i kvůli svému byznysu, říká investiční stratég

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Martin Mašát. (17. dubna 2026)

Je tu geopolitická krize, dražší ropa i obavy z inflace, přesto akciové trhy znovu rostou. Ekonom a investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlil, proč burzy...

Příliš křehké příměří. Cena plynu pro evropský trh opět roste

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána roste. Reaguje tak na opětovný nárůst napětí na Blízkém východě a nové uzavření Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází pětina světových...

Pořád jsme ve fázi oprav, říká k byrokracii prezident Hospodářské komory Zajíček

Předseda hospodářské komory Zdeněk Zajíček

Byrokracie je v Česku věčné téma. Stěžují si na ni podnikatelé i lidé komunikující s úřady. Omezení úředničení slibuje před volbami prakticky každá politická strana, ale v praxi změna příliš...

V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

V některých skleničkách dětské výživy od firmy HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Firma uvedla, že její maloobchodní partneři všechny výživy odstranili z prodeje. Panuje...

Po dalším uzavření Hormuzského průlivu znovu prudce rostou ceny ropy

Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

Ceny ropy v pondělí prudce rostou. Děje se tak poté, co se o víkendu zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel klíčový Hormuzský průliv.

Poradci ve střetu s ČNB. Nechtějí fixní výplaty

ilustrační snímek

Mezi finančními poradci a Českou národní bankou se rozhořel spor o systém odměňování. ČNB chce letos začít po poradenských firmách, které nabízejí investice, vymáhat dodržování evropské směrnice,...

