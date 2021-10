Automobilka Tatra se chystá na vodík, první vozy chce mít už brzy

„Tato krize zatím dopadla hlavně na naše dodavatele, my se svou výrobou okolo 1 200 vozidel ročně nejsme tak velcí odběratelé jako třeba Škodovka, takže zajistit menší počet výrobků s čipy pro nás není tak složité,“ přiblížil současnou situaci ve výrobě Kamil Košťál, marketingový ředitel společnosti Tatra Trucks.

„Společnost Tatra Trucks vyrobila od ledna do září tohoto roku 875 vozidel, tedy o 36 kusů méně než ve stejném období loňského roku. Produkce Tatry byla z větší části exportována, v Česku bylo umístěno 248 vozidel,“ přiblížil rozsah výroby kopřivnické Tatry v prvních devíti měsících tohoto roku Vojtěch Severýn, mluvčí Sdružení automobilového průmyslu, které údaje o výrobě v jednotlivých automobilkách dlouhodobě sleduje.

Na v současnosti nejznámější problém ale i tak museli v Kopřivnici reagovat. Problémy s dodávkami se navíc netýkají jen čipů, ale i dalších dílů, které automobilka potřebuje, jako jsou výkovky nebo odlitky.

„Největší dopad je v nutnosti stále měnit plán výroby. Musíme se přizpůsobovat a vyrábět to, co zrovna můžeme, na co máme díly. Z pohledu počtu vyrobených kusů nás to ale zatím neomezuje,“ doplnil Košťál.

Přes současné problémy chce automobilka svou produkci v dalších letech navýšit. A připravuje se i na alternativní pohony.

„Tatra v současnosti vyrábí okolo 1 200 nákladních vozidel s tím, že se do pěti let chceme dostat na hranici 1 500 vozů,“ nastínil plány automobilky marketingový ředitel. „Naším cílem je dostat se na tržby okolo osmi miliard korun, pak bude záležet, jak se bude trh vyvíjet dál.“

V dosažení výrazného navýšení tržeb by kopřivnickým mělo pomoci právě i zavedení alternativních pohonů pro vozy Tatra, ať už elektrických, nebo vodíkových.

Plán na jejich zavedení do výroby už je jasný. „První prototyp vodíkového automobilu Tatra by mohl být k dispozici už v příštím roce, abychom jej mohli nabídnout zákazníkům v roce 2024 nebo 2025,“ naznačil plány automobilky Kamil Košťál.

„Pokud jde o vozidla určená pro civilní využití, budeme nakupovat řešení společnosti DAF s americkými motory Packard vybavené palivovými články. U speciálů, jako jsou vojenská a hasičská vozidla, vyvíjíme ve spolupráci s Ústavem jaderného vývoje v Řeži a dalšími vlastní řešení postavené na vodíkových článcích.“

S přípravou na výrobu vozů s alternativními pohony se automobilka chce nachystat i na jejich doplňování a nabíjení. „Budeme investovat do fotovoltaiky, budeme investovat do stavby vodíkové stanice, plánujeme i nabíjecí stanice pro elektromobily,“ popsal další plány marketingový ředitel.

„Pokud jde o vodíkovou stanici, ta by měla být umístěna poblíž polygonu. Jelikož chceme zákazníkům nabízet vodíková auta už od roku 2024, nebo 2025, chceme mít tuto stanici postavenu do tohoto termínu.“