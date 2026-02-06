Tatra Trucks loni stouply tržby o pět procent, vyrobila 1349 aut

  15:39
Tatra Trucks loni vyrobila 1349 vozů, prodala jich 1337. Předloni to bylo o necelé dvě stovky více. Navzdory tomu výrobní výkon i tržby vzrostly o pět procent. Konkrétní finanční výsledky firma zveřejní v jarní výroční zprávě, uvedl mluvčí Andrej Čírtek.
Obrněné vozidlo Tadeas 6x6 od společnosti Tatra Defence Vehicle, 26. února 2025, Kopřivnice, Novojičínsko. | foto: ČTK

„Když říkáme, že došlo k nárůstu výroby, nemyslíme tím nominální počet vozidel, ale to, že se jedná o vozidla pracnější a v daleko větší míře jsou vybavená tatrováckými motory, jejichž produkce stoupla výrazně,“ řekl Čírtek. Celkovou výrobu vlastních osmiválcových a dvanáctiválcových motorů Tatra navýšila o 150 procent.

„Díky širokému produktovému mixu, v němž převažovala výrobně náročná vozidla s vysokou přidanou hodnotou, došlo v roce 2025 k výraznému navýšení výrobního výkonu o 19 procent,“ uvedl mluvčí. Meziroční pokles počtu vyrobených vozidel je podle něj dán změnou metodiky vykazování výrobních údajů, kdy jsou od roku 2025 započítávané výhradně zcela zkompletované vozy.

Generální ředitel Tatry Kristijan Fiket uvedl, že za loňským navýšením výrobního výkonu a růstem tržeb stojí zejména zakázky na automobily a podvozky pro armády a hasiče. „Zahrnují výrazně vyšší podíl komponentů naší vlastní výroby, a to včetně motorů Tatra. V roce 2025 připadla největší část vyrobených vozidel, přes 1000 kusů, právě na obranný sektor, což představuje nárůst o stovky vozidel ve srovnání s rokem 2024,“ uvedl Fiket.

Téměř 200 vozidel automobilka vyrobila pro hasičské a záchranářské složky, další vozidla mířila do stavebního průmyslu, komunálních služeb, těžařství nebo zemědělství. „Na zahraniční zákazníky připadlo přibližně 61 procent celkové produkce Tatry za rok 2025, přičemž k nejvýznamnějším trhům patřily Nizozemsko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Německo, Rakousko a Austrálie, mezi nejexotičtější destinace, kam minulý rok tatrovky putovaly, se řadí Jižní Korea a Brazílie,“ uvedl Čírtek.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Akcionáři Tatry Trucks jsou od roku 2013 průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových. Po změně vlastnické struktury prošla automobilka úspěšnou restrukturalizací. Tatra Trucks zaměstnává přes 1800 lidí, dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie.

S akciemi CSG se v lednu začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze, CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (zhruba 93 miliard korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu.

CSG vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army a právě vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii, zaměstnává více než 14 000 lidí.

