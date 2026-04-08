Miluje ozubená kola a veterány. Jakub Pončík je nejmladší technický ředitel v historii Tatry

Lenka D. Jančarová
  15:00
Říká o sobě, že je Tatrovák srdcař. Do společnosti Tatra Trucks se Jakub Pončík dostal na praxi už jako student, čímž si splnil svůj klukovský sen. V současné době zastává v nejstarší tuzemské automobilce post technického ředitele. V nové epizodě podcastu Industrial mluví Jakub Pončík třeba o tom, jak se k práci pro Tatru dostal a proč dává smysl náklaďák na čistě elektrický pohon.

„Do Tatry jsem se chtěl dostat už jako student vysoké školy, tak jsem tam pořád posílal e-maily, ale odpovědí jsem moc nedostával. Potom měl u nás na škole přednášku Radomír Smolka, rozdal nám vizitky a řekl, že se máme ozvat. Tak jsem mu napsal,“ popisuje svoji cestu nejmladší technický ředitel společnosti Tatra Trucks. Právě Radomír Smolka, člen představenstva zodpovědný za vývoj a výzkum, přivedl v přeneseném smyslu Jakuba Pončíka do Tatry.

Jako ještě student dostal možnost vyzkoušet si práci v kopřivnické automobilce jako brigádník na praxi. Zároveň pracoval i na své diplomové práci, jejíž téma vzniklo také v Tatře. V roce 2017, tedy v podstatě ihned po skončení studií, už nastoupil do Tatry na hlavní pracovní poměr.

Nejdříve se věnoval konstrukci hnacího traktu obecně, později se specializoval na kardany a přídavné převody. V roce 2020 se stal vedoucím vývojové konstrukce hnacího traktu a na této pozici působil až do konce února 2024, kdy se stal ředitelem výzkumu a vývoje. V současné době je nejmladším technickým ředitelem v historii automobilky.

Také historie je jednou z částí skládačky, která přivedla Jakuba Pončíka do Tatry. Už v dětství jej k historickým automobilům přivedl jeho otec. V jejich rodině se věnují i veteránům, přičemž už jako kluk začal se svým bratrem otci pomáhat tyto skvosty opravovat a renovovat.

„Takový podvozek neumí nikdo na světě“

A v čem je unikátní tatrovácká koncepce podvozku z pohledu Jakuba Pončíka? „Už jenom tím, že ho máme od roku 1923, kdy byl poprvé představen na Tatře 11. Je to centrální nosná roura s nezávisle zavěšenými polonápravami, které jsou výkyvné. Nikdo jiný na světě něco takového dnes nevyrábí. Nebo o tom aspoň nevíme,“ vysvětluje Pončík a dodává, že samozřejmě neustále pracují na vylepšení podvozku z hlediska životnosti nebo odolnosti a vyššího zatížení.

Na podzim roku 2023 Tatrovka představila prototyp těžkého nákladního automobilu s elektrickým pohonem a vodíkovými palivovými články. V roce 2024 potom nákladní paralelní hybrid. Vedle toho i testovali vodíkový jednoválec v Roztokách u Prahy. Nabízí se tedy otázka, na co budou podle Pončíka do budoucna jezdit těžká nákladní auta.

„Pustili jsme se do několika projektů a loni jsme představili již třetí, a to v podobě čistě bateriové elektrické Tatry Force e-Drive.

Také před společností Tatra Trucks stojí velká výzva ohledně nařízení Euro 7 , které stanovuje pravidla pro výfukové emise ze silničních nákladních vozidel. Těžkých nákladních vozidel by se měla změna týkat od roku 2029, pro Tatru Trucks platí tato legislativa až o dva roky později, protože spadá do kategorie malých výrobců.

„Pro naši modelovou řadu Phoenix odebíráme komponenty od společnosti DAF a předpokládáme, že už v roce 2029 bude DAF schopný plnit normu Euro VII. Z toho důvodu to u civilních vozidel zvládneme také do roku 2029. Kdežto u řady Force asi až o dva roky později,“ vysvětluje Pončík.

Elektrická Tatra v lomu

Některá média už nyní spekulují, že bude hybridní Tatra zajímavá třeba pro ozbrojené složky, zejména díky tichému provozu. Jakub Pončík ale namítá, že její využití může být daleko širší. Už teď platí v některých městech na západě zákaz vjezdu pro auta se spalovacím motorem. A v případě třeba domíchávače může nastat problém, protože betonárka je i 50 kilometrů za městem.

„Tady dává smysl hybridní Tatra. Je nutné, aby to auto bylo schopné dojet pro beton a čistě po městě se bude pohybovat jenom na baterku. Ve chvíli, kdy vyjede za hranice města přepne na spalovací motor,“ je přesvědčený Pončík.

Velký potenciál vidí i v případě čistě elektrické Tatry, které má díky rekuperaci obrovskou výhodu v případě povrchových lomů. Jakub Pončík během rozhovoru vysvětluje, že tam vznikají situace, kdy vozidlo jezdí nahoru prázdné a dolů naložené. Když jede dolů, tak rekuperuje a dobije si baterku, když jede nahoru, tak nepotřebuje takový výkon a ta spotřeba není tak velká. A s nadsázkou vzniká perpetum mobile. „V takových podmínkách může zvládnout Tatra až dva tisíce kilometrů na jedno nabití, což už dává pro zákazníka smysl. Může jezdit třeba deset dní vkuse. Nebavíme se, že to auto najede 600 kilometrů za den, ale třeba stopadesát,“ uzavírá.

