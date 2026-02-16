Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Lenka D. Jančarová
  11:00
Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček podruhé prestižní ocenění pro designery Red Dot Design Award, tentokrát za svoje návrhy vozu Tatra Force. V další epizodě podcastu Industrial mluví o práci pro kopřivnickou automobilku nebo jak náročný umí být tvůrčí proces.

Po revoluci studoval Lukáš Taneček v Praze na tehdejší Mistrovské škole uměleckého designu. Právě tam se dostal k produktovému designu. „Kresba je v mém oboru velmi důležitá, i když dnes už k tomu máme různé programy v počítači. Je potřeba umět nakreslit auto z různých úhlů. Pokud mám nějakou myšlenku a nápad, musím ji umět přenést na papír, tak bych asi definoval práci designéra. Ruka tomu dá ten správný švih, nikdy mi to nestačí jenom na počítači,“ popisuje Taneček.



Pro Tatru začal pracovat v roce 2018, kdy měl vyřešit hranatou kapotu vozu Tatra Taktik a dostat tam takzvaně nějaký tvar. Spolupráce se tenkrát povedla a pokračuje až do současnosti. „Nejlepší nápady mám za volantem nebo ve frontě u pokladny, mám telefon s tužkou, tak si to hned načrtnu. Někdy přijde myšlenka z čistého nebe a jindy je to jak „porod“. Občas je to opravdu vysezené a jindy to člověk udělá na první dobrou. Je to různé, jak kdy a jak u čeho,“ vysvětluje český designer a zároveň dodává, že umělá inteligence už zasahuje i do jeho oboru.

Potvrzuje to také fakt, že na Rallye Dakar startovala český závodní speciál, jehož kapotu pomáhala navrhnout umělá inteligence a vedení týmu to otevřeně přiznalo. Taneček je ale nadále přesvědčený, že při finalizaci prvních nápadů by měl být stále přítomný člověk a lidská myšlenka. „Umělá inteligence generuje umělé věci a plácá všechno dohromady, což není vždy ideální. Myslím si, že to bude dobré na rozvíjení nápadů. Já sám už ji v tomhle směru taky začínám pomalu používat,“ přiznává.

Zaoblit hranaté linie masky vozu

V automobilovém průmyslu často pracují dva rozdílné týmy na designu karosérie a interiéru. Taneček měl to štěstí, že mohl v případě nové Tatry Force navrhovat obojí. I když to přirozeně znamenalo víc práce, návrh interiéru si nesmírně užíval.

„Tatra je ostrá a hranatá, tak jsem se snažil dodržet takovou linii i uvnitř. V tom asi byla výhoda, že to dělá jeden člověk, protože interiéry jsou poměrně komplikované. Je tam velká spousta věcí k řešení. Mnoho výlisků, obložení, dveří, palubní desky, police, je toho dost. Chtěli jsme to přiblížit osobním vozům, aby to bylo příjemnější pro celkovou obsluhu,“ říká.

Na Tatře Force, za kterou získal Taneček prestižní ocenění, má nejradši masku, kterou prý nosil dlouho v hlavě. Celá kabina je poměrně hranatá, proto se snažil v případě masky zaoblit celkový vzhled. „Na masce jsou zuby, u kterých jsem měl záměr, že to bude nový designový znak Tatry, což se i povedlo. Zároveň jsem se snažil tam dostat něco z historie, když se podíváme na starší tatrovky, tak měly v masce horizontální linie, které jsem chtěl dodržet,“ popisuje.

Ocenění Red Dot Design Award, které vzniklo v Německu, hodnotí produktový a komunikační design a uděluje se každoročně od roku 1955. Slavnostní ceremonie se konají v Essenu, kde se nachází i muzeum Red Dot. Ocenění se uděluje na základě hodnocení desítek nezávislých odborníků. Přezdívá se mu Oscar pro designéry

„Je to docela prestižní cena, která zaručuje kvalitu hlavně pro západní Evropu. Určitě mám více zakázek a můžu si vybírat. Mnoho firem to zkouší počtvrté nebo popáté s nějakým produktem a nedaří se jim to, je tam mnoho přihlášených a výběr je poměrně úzký,“ uzavírá Taneček, který získal ocenění hned dvakrát. Poprvé dostal cenu v roce 2022 za svůj návrh vlaku na broušení kolejnic ST Silent Track, který zhotovil pro německou značku RailTechnology.

16. února 2026

