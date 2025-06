„Emerson je legenda. Nejen rychlostí, ale hlavně tím, jaké hodnoty reprezentuje. Ztělesňuje odvahu, eleganci i respekt k tradici a přesně to je i podstata značky Targa Florio,“ říká Oľga Kubíková, marketingová manažerka značky, která patří do portfolia skupiny Kofola ČeskoSlovensko.

Targa Florio Svým názvem a estetikou odkazuje na stejnojmenný sicilský závod, který se v minulém století jezdil na běžných silnicích a proslul svou náročností i odvahou jezdců, mezi nimiž nechyběla ani česká závodnice Eliška Junková.

V Česku je Fittipaldi známý tím, že býval symbolem rychlosti. A snad každý někdy slyšel přirovnání „Řídíš jako Fittipaldi“, což znamená to, že jede jako blázen, tedy rychle a divoce, jako by byl na závodech. To je podle brazilské závodní legendy Formule 1 již minulostí.

„Dnes jezdím úplně jinak, s rozvahou a zodpovědně. Řízení mě pořád baví, jen si ho chci užít jinak než dřív. Kdo chce závodit, ať jde na trať. Silnice nejsou závodní dráha,“ uvedl ke kampani automobilový závodník, kde se objevuje v klidnější roli, sice za volantem, ale mimo okruh, s důrazem na prožitek z cesty.

Značka Targa Florio navazuje na dědictví stejnojmenného závodu, který se jezdil na otevřených silnicích Sicílie. Byl výjimečný odvahou, náročností a respektem, který vzbuzoval.

„To bylo možné jen v Itálii. Žádné bariéry, jen úzké silnice mezi vesnicemi. Bylo to krásné a velmi nebezpečné. Doba, kdy auta byla součástí životního stylu,“ vzpomíná Fittipaldi.

Jezdec v rozhovorech často zmiňuje, jak si dnes jízdu užívá jinak než v době, kdy bojoval o tituly. Už nejde o maximální výkon, ale o plné soustředění a respekt k ostatním na silnici. „Telefony v rukou řidičů mě děsí víc než rychlost samotná. Skutečné závodění patří na okruhy,“ dodává.

Skromný Fittipaldi

Natáčení spotu probíhalo v přátelské atmosféře. „Mile mě překvapilo, jak je Emerson skromný. Za všechno nám děkoval a celkově panovala pohoda. Navíc je ve svých 78 letech opravdu energický a několikrát týdně chodí brzy ráno do fitka, nepije alkohol a nejí maso,“ popisuje Kubíková a dodává, že Fittipaldi zvládl i přesvědčivý herecký výkon.

Na tvorbě klipu se podílel kameraman Dušan Husár, který má zkušenosti z filmové, hudební i reklamní sféry, a fotograf Branislav Šimončík, jehož práce se objevuje mimo jiné v portugalském Vogue. V minulosti fotil například Sharon Stone nebo Luka Evanse.

Limonáda Targa Florio se vyrábí z autentických sicilských surovin a zapadá do strategie Kofoly rozšiřovat portfolio o originální produkty. „Spojení s Fittipaldim tak dává smysl nejen symbolicky, ale i filozoficky a vychází z hlubšího vztahu k tradici a silnému příběhu,“ uvádí Kubíková.