V roce 1996 založila Tamara Kotvalová společnost Carollinum, distributora hodinek zejména švýcarských značek. Prodává je v pražské Pařížské ulici nejen v multibrandovém butiku Carollinum, ale i v prestižních monobrandových obchodech.
Dokázala získat jedinečný prostor pro značky Rolex i Breitling, letos získala díky ní nový obchod ženevská manufaktura Patek Philippe, založená v roce 1839. Proti původnímu butiku z roku 2016 má více než dvojnásobnou plochu 155 metrů čtverečních.
„Dnes slavím úspěch nejen díky práci mého týmu, ale i našim klientům, kteří jsou velice loajální a velcí znalci hodinek,“ říká Tamara Kotvalová.
Inaugurujete nový Patek Philippe Boutique. Proč jste se k tomuto kroku rozhodla?
Šlo o logickou, i když dlouhou cestu. Začínala jsem v luxusním byznysu se značkami jako Montblanc, Cartier nebo Breitling. Díky našim úspěchům jsem dosáhla pomyslného hodinářského vrcholu a tím je bezpochyby tento butik manufaktury Patek Philippe. Je odměnou za naši téměř třicetiletou práci. Opravdu jsme si jej zasloužili.
Tamara Kotvalová
Narodila se v roce 1963, přelomem v její podnikatelské dráze byl rok 1996, kdy založila společnost Carollinum.
Na český trh přivedla významné hodinářské značky jako Breitling nebo Cartier, také Rolex (2004) či Patek Philippe (2005). Carollinum velkoobchodně pro český trh zastupuje značky Longines, Montblanc, MIDO a Hamilton.
Tamara Kotvalová podniká i v realitách a je spolumajitelkou firmy na výrobu autolaků Servind. Její skupina měla loni tržby 2,4 miliardy korun.
V rodinné společnosti Carollinum pracuje coby ředitel velkoobchodu Tamařin syn Marin Janna, dcera Daniela řídí kancelář a agendu spojenou s aktivitami Tamary Kotvalové. Nejmladší syn Matěj Kotval míří do realitního byznysu.
Ovšem vy jste první butik Patek Philippe otevřela už před deseti lety…
Ano, ale přestal nám vyhovovat omezenými prostory. Patek Philippe se neprodává tím způsobem, že by zákazník přišel do obchodu a za pár minut odcházel s novými hodinkami.
V butiku klient tráví čas, klidně dvě tři hodiny, protože mu musíme vysvětlit výjimečnost značky nebo podrobně představit nové modely. I proto jsme potřebovali více než jeden VIP salonek, který byl v předchozím obchodě.
Není obvyklé, že Patek Philippe vůbec svolí k otevření nového butiku, produkce hodinek je limitovaná. Jak první butik z roku 2016 posunul váš vztah se značkou?
Jakmile otevřete butik značky, vzroste kontrola z její strany. Ostatně to je důvod, proč má Patek Philippe tak málo butiků – velice dbají na vysokou úroveň nejen obchodu jako takového, ale i znalostí zaměstnanců, kteří musí projít náročným čtyřstupňovým školením ve Švýcarsku. Musíte získat důvěru, a to se mi podařilo. Řídím se totiž v podnikání i v životě jednoduchým heslem: S poctivostí nejdál dojdeš.
Tento přístup k butikům svědčí o výjimečnosti značky Patek Philippe. Jak byste ji charakterizovala vy?
Zdůraznila bych, že jde o rodinnou manufakturu. Od roku 1932 patří rodině Sternů a potomci bratrů Jeana a Charlese Sternových společnost skutečně řídí. V počátcích jsem se setkávala s Philippem Sternem ze třetí generace rodiny, je to velice noblesní a sofistikovaný muž. Jeho syn Thierry, současný prezident, je zase příjemně otevřený a má rád život. Miluje Prahu a účastnil se našeho otevření v roce 2016.
Dnes přijel Thierryho syn Adrien, už jsem tak poznala tři generace rodiny. V tomto ohledu je pro mě Patek Philippe velkým vzorem, sama mám děti, které s vášní ve firmě pracují, a tak jsme založili rodinnou radu, která by měla v budoucnu firmu řídit. Philippe Stern se stal prezidentem v 55 letech, moje děti ještě nejsou dostatečně připravené. Jsem puntičkář, dokud nebudu mít stoprocentní jistotu, že vše poběží hladce, budu firmu řídit já.
Patek Philippe má slavný slogan, že hodinky vám nikdy úplně nepatří, ale opatrujete je pro další generaci. Máte to tak i s Carollinem?
Tento slogan používají od roku 1996 a já to mám stejně. I když pracovat s dětmi v jedné firmě je výzva. Nikdy se k nim nechováte jako k jiným zaměstnancům, kdo říká něco jiného, nevěřte mu. Moje děti to měly zpočátku náročné, chtěla jsem v nich vybudovat pokoru, to se mi myslím podařilo. Navíc mají opravdu rádi hodinky a umí dobře jednat s lidmi.
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Odráží se způsob rodinného vedení Patek Philippe i v omezeném přístupu k hodinkám?
Ano, o všechny modely Patek Philippe je neskutečný zájem. Thierry Stern nám před rokem řekl, že každé hodinky by měly být pro zákazníka vzácností, něčím jedinečným. Hodinek je málo, protože jsou dokonalé. Zákazník tak nedostane vždy model, který by chtěl. Strategie je totiž jasná: každý by si měl svých hodinek vážit, ne chtít hned další. Uvedu vám dva příklady.
Nejžádanějším modelem Patek Philippe byl ocelový Nautilus, manufaktura jej s modrým číselníkem přestala vyrábět v roce 2021, rok se prodával ještě poslední s olivově zeleným číselníkem. Kdo přestane vyrábět svůj nejžádanější model? napadne vás. Ale Thierry Stern chtěl, aby zákazníci kupovali jiné kusy.
Filozofii Patek Philippe vyjadřuje i letošní novinka, kterou jsem viděla nedávno v Ženevě. Jde o automaton, na číselníku po stisknutí spouště ožije známá bajka o lišce a sýru – hladová liška vráně lichotí, jak krásně zpívá, tak dlouho, až vrána otevře zobák, aby zazpívala, a upustí sýr. Patek Philippe těmito hodinkami říká, že má pokoru, že za ním stojí jedinečný produkt a nebude zvyšovat produkci kvůli penězům, tedy kusu sýra.
Jak jste vlastně získala svolení značky k novému butiku?
Před pěti lety jsem se o něm poprvé zmínila a trvalo několik let, než nám byl přislíben. Velice nám pomohlo, že náš předchozí butik skvěle fungoval a naši klienti se chovali korektně. Nesmí se totiž stát, že někdo hodinky získá a pak je přeprodá. Úroveň našich klientů je znát i z toho, že Patek Philippe v Praze prodává vysoce komplikované kusy v hodnotě několika milionů korun (jde o hodinky, jejichž strojek kombinuje několik přidaných funkcí, jako je například kalendář nebo chronograf – pozn. red.).
Svou roli hrála i jistá dravost – nesmíte se nechat odbýt, a když začnete konečně jednat, musíte dokázat skvěle prezentovat svůj plán. Myslím si, že my ženy máme proti mužům výhodu – lépe se vcítíme do druhého, dokážeme se přizpůsobit, nemáme tak velké ego. A přidejte ještě vášeň a nadšení, které pro obor mám.
Pocházíte z diplomatické rodiny. Myslíte, že vám vaše kořeny a výchova pomohly nejen v jednáních s Patek Philippe, ale všemi prestižními značkami?
Ano. Švýcaři si velmi potrpí na noblesnost a celkový dojem. Musíte umět perfektně komunikovat a projevit emoce, ale ne přehnaně. Prostě najít správnou cestu, kterou se mají jednání ubírat. Možná nejsem nejlepší člověk na logistiku, ale jednat s lidmi umím výborně, to vám mohu sebevědomě říci.
Jednáte s rodinnými manufakturami, jako je Patek Philippe, ale též se značkami z velkých skupin. V čem jsou jiné?
V Patek Philippe cítíte jasný vliv Thierryho Sterna, rozhoduje o každém modelu Grand Complications, zda ho klient může koupit. Rodina Sternových má výhradní právo říci ano, nebo ne. Chtějí znát portfolio zákazníka, zda je na hodinky připravený a zaslouží si je. Už od 40. let 19. století má značka velice precizně vedený archiv, jaké hodinky a komu prodala.
Když jedeme s klienty na návštěvu manufaktury, jsou často velmi překvapení a potěšení, že je vedení značky skutečně zná. Ve velkých skupinách jde o čísla, o obrat. Pro mě je ale na prvním místě vždy péče o klienta.
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Budou mít vaši klienti nyní přístup k více kusům?
Do nového butiku jsme investovali nemalé finanční prostředky, byznysově pak dává smysl mít tuto investici podpořenou. Abych ale řekla pravdu, na penězích mi tolik nezáleží, chci mít úspěšný projekt a úspěch spočívá i ve více modelech pro klienty. Nechci jen prázdnou skořápku, byť překrásnou, během jednání jsem proto žádala o výjimečné kusy a byly mi přislíbeny.
Zmínila jste, jak důležití pro nový butik byli vaši klienti. Vy jste je od roku 2005, kdy jste Patek Philippe přivedla na český trh, trochu vychovali, ne?
Osobně mám ráda takové klienty, kteří spolu s Carollinem rostou: začnou třeba u levnějších značek v multibrandu, pak nakupují Rolex a někteří se posunou k Patek Philippe, protože přirozenou lidskou touhou je jít dál. Rostou v byznysu, stoupají na společenském žebříčku a kupují si adekvátní hodinky, navíc často propadnou konstrukci strojků nebo dekoracím pouzder.
Někteří klienti jsou mí dlouholetí přátelé a jsou Carollinu natolik věrní, že hodinky odmítají koupit kdekoliv jinde. Samozřejmě existují i lidé, kteří chtějí hned Patek Philippe, ale ti musí napřed manufakturu poznat a pochopit. Od toho jsme tu my, abychom přístup značky vysvětlili.
V Pařížské ulici máte čtyři butiky. Jaká je strategie jejich otvírání?
Jednoduchá: vždy se snažím otevřít takový butik, abych ho nemusela později zavřít. Důkladně každou značku prověřuji. Důležité je i to, zda je na ni český trh připravený, protože impulz nepřichází vždy od nás.
Na podzim otevřete další butik, tentokrát Longines. Je to tak?
Ano, značka Longines nás oslovila sama. Její nejvyšší vedení si s námi vyžádalo schůzku a začalo s námi jednat o zastoupení a o butiku. Nechala jsem si čas na rozmyšlenou a pak řekla ano. Je to značka spíše pro mladou generaci. Budeme tak mít možnost ukazovat mladým lidem jedno krásné řemeslo – hodinářství.