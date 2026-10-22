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Česko má unikátní recyklační linku. Mění tabákové náplně na surovinu pro stavbu silnic

Eliška Sýkorová
  18:12
Česko jako první země na světě spustilo recyklační linku na použité tabákové náplně umístěnou v lodním kontejneru. Speciální technologie z nich v průmyslovém areálu v Hoříně u Mělníka vyrábějí granulát využitelný při výrobě asfaltu. Za projektem stojí společnosti Reneso, Philip Morris ČR a ProfiOdpady.

„Je to významný milník z hlediska cirkulární ekonomiky. Měsíčně se na území České republiky sesbírá přibližně 1,4 tuny odpadu z elektronických cigaret, což jsou přibližně dva miliony náplní. Ty teď ale můžeme využít při stavbě silnic,“ uvedl pro iDNES.cz zakladatel a generální ředitel společnosti Reneso Hugo Repáň.

V Hoříně u Mělníka se otevřela nová recyklační linka společnosti Reneso ČR pro zpracování použitých tabákových a nikotinových náplní. Vpravo Hugo Repáň z firmy Reneso a vlevo Fabio Costa z firmy Philip Morris ČR. (22. října 2026)
V Hoříně u Mělníka se otevřela nová recyklační linka společnosti Reneso ČR pro zpracování použitých tabákových a nikotinových náplní. Vpravo Hugo Repáň z firmy Reneso a vlevo Fabio Costa z firmy Philip Morris ČR. (22. října 2026)
V Hoříně u Mělníka se otevřela nová recyklační linka společnosti Reneso ČR pro zpracování použitých tabákových a nikotinových náplní. Použitý tabákový odpad se zpracuje na recyklovaný materiál využitelný při výrobě asfaltových směsí. (22. října 2026)
Hugo Repáň ze společnosti Reneso ve skladu se směsí připravenou na recyklaci. (22. října 2026)
11 fotografií

Jde o první linku tohoto typu, která zbytky rozemele, odstraní kovové částice a vyrobí granulát využitelný při výrobě asfaltu. Jedna tuna Reneso Fibers, jak firma produktu říká, vystačí přibližně na 200 metrů dlouhou cestu. Materiál nahrazuje běžná celulózová vlákna a zvyšuje odolnost proti vytváření vyjetých kolejí. První silnice z tabákového odpadu by na českém území měla vzniknout už příští rok.

Linka v kontejneru

„Momentálně jednáme i s dalšími zeměmi a chtěli bychom technologii rozšířit. I to je jeden z důvodů, proč je v lodním kontejneru. Linka sice není mobilní, nebudeme ji přesouvat, ale je jednodušší na výrobu a export,“ vysvětlil Repáň.

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Náplně z elektronických cigaret získává Reneso od společnosti Philip Morris ČR. Ta má po celé republice přes 150 sběrných míst, kam lidé mohou použité výrobky vracet. Od začátku března jich sesbírali jedenáct tun.

„Nechtěli jsme naše zákazníky motivovat nějakou odměnou. Zajímalo nás, jestli to půjde organicky jen pro dobrý pocit, a zjistili jsme, že ano. Spotřebitelé mají ovšem rádi hmatatelný výsledek, jenže silnici jim dovézt nemůžeme. S Hugem jsme proto z materiálu vytvořili malé puky, které jsme doručili do prodejen, a máme na ně skvělou zpětnou vazbu,“ popsala manažerka produktové udržitelnosti ve společnosti Philip Morris ČR Karolína Nováková.

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„Jsme velmi rádi, kolik lidí se do projektu zapojilo a použité náplně vrací. Bez nich by projekt nefungoval,“ vyjádřil se předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.

100 tun náplní

Dvanáctimetrový kontejner stojí v areálu firmy ProfiOdpady v Hoříně u Mělníka. Zde zaměstnanci po celý měsíc připravují materiál k recyklaci. Na týden pak přijedou specializovaní pracovníci, kteří z něj vytvoří Reneso Fibers. Měsíčně by měli zpracovat až pět tun náplní. „Do budoucna bychom chtěli proškolit i místní personál, aby byla linka optimalizovaná a spolehlivá,“ tvrdí Repáň.

Zpracování nikotinových sáčků se ale věnovat neplánuje. „Věřím, že se najde firma, která bude tento problém řešit. Pro náš produkt ovšem polštářky příliš zajímavé nejsou.“

Spolupráce mezi Philip Morris ČR a Reneso začala už před čtyřmi lety, kdy tabákový gigant hledal způsob, jak zrecyklovat náplně ze svých elektronických cigaret IQOS. Repáň se tehdy věnoval především recyklaci klasických cigaretových nedopalků, ale s nabídkou souhlasil. Společně pak rozjeli první linku na Slovensku. Do dnešního dne odevzdali uživatelé elektronických cigaret v obou zemích přes 100 tun použitých náplní.

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