Konec příchutí e-cigaret stát připraví o miliardy. Podle odborníků je to zbytečné

Návrh na rozšíření vyhlášky o e-cigaretách má přinést zákaz jakýchkoliv příchutí kromě základní tabákové i v případě vapingu. Pokud jde o cigarety a zahřívaný tabák (pro přístroje IQOS, Glo a další), tam už omezení platí. Výrobci e-cigaret tvrdí, že stát na spotřební dani vybere až o dvě miliardy korun ročně méně.

Ještě předtím od září začne platit nová spotřební daň na elektronické cigarety a jejich náplně, jejíž sazba bude po následující čtyři roky postupně narůstat.

Prodejci e-cigaret považují navrhovaný zákaz příchutí a sladidel za likvidační, protože jim fakticky znemožní konkurovat velkým koncernům vyrábějícím cigarety a přístroje na zahřívaný tabák. Legislativní novinka je navíc na výrobce e-cigaret přísnější než těch běžných hořlavých, protože stanoví požadavky na vzhled a vlastnosti těchto výrobků. V praxi by to znamenalo, že vapovací zařízení i náplně by vypadaly úplně stejně.

Stát zvyšuje tlak

Polovina mladých ve věku 15 až 24let podle průzkumu Státního zdravotního ústavu o užívání tabáku a alkoholu v Česku za rok 2023 požívá nikotinové výrobky, třetina z nich denně. Za deset let vzrostl počet uživatelů elektronických cigaret v populaci o deset procentních bodů. V současnosti užívá e-cigarety okolo jedenácti procent populace, zatímco obliba zahřívaného tabáku spíše klesá.

Podle ministerstva zdravotnictví novelu vyhlášky žádali poslanci a senátoři ze zdravotních výborů, změnami chtějí více chránit děti. „Vyhláška zároveň stanoví dostatečně dlouhé přechodné období, aby se průmysl mohl na změny připravit. (...) Bude mít možnost se k ní vyjádřit v rámci vnějšího připomínkového řízení,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Dokument je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení ministerstva zdravotnictví. Šanci vyjádřit se k němu tak nebudou mít experti, adiktologové ani širší odborná veřejnost. Vyhláška je totiž jen technický nástroj, který neposuzuje ani vláda, ani parlament.

„Nejprve tato vláda prohlásí, že chce e-cigarety jako méně škodlivé používat k omezení počtu kuřáků. Loni pak schválí daň, která bude rychle růst a za dva roky už bude nejvyšší v EU. A od příštího roku chce ministerstvo zdravotnictví vaping zakázat plošně,“ řekl předseda Komory elektronického vapování Robert Hrdlička. Stát by měl podle zástupců komory raději přísněji kontrolovat prodej mladším 18 let. Tedy výrazně posílit kontroly prodejců a zvýšit postihy za porušení zákona.

„Takhle razantně regulovat prodej e-cigaret neznamená, že lidé spotřebu omezí. Úspěšně hledají náhradu v dovozu ze zahraničí, roste odbyt padělků. A daňové inkaso se propadá,“ uvedl poradce premiéra Petra Fialy a ekonom Štěpán Křeček. Ten se ve společnosti BH Securities zabývá tabákovým trhem.

„Vapování zatím nemá oběť“

Smysl nového návrhu uniká i adiktologům a expertům na zdraví. Vyhláška jde totiž opačným směrem, než co se vláda zavázala v oblasti závislostí prosazovat.

Programové prohlášení kabinetu Petra Fialy stejně jako schválený akční plán politiky v oblasti závislostí považují totiž elektronické cigarety za nástroj, kterým se dá účinně omezovat kouření a snižovat spotřeba cigaret. To je podstata takzvané harm reduction, tedy snižování zdravotních rizik prostřednictvím alternativních výrobků obsahujících nikotin.

„Netvrdím, že e-cigarety jsou zcela neškodné. Pokud jde o riziko zdravotní, není nulové, ale je velmi malé. Vapeři vdechují řádově jednotky procent toxických látek v porovnání s kuřáky klasických cigaret. Ty jsou u nás příčinou zhruba každého sedmého úmrtí, zatímco vapování nemá zatím oběť žádnou,“ uvedla Eva Králíková, vedoucí Centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Principiálně platí, že škodlivější výrobky má stát regulovat a omezovat víc než ty méně škodlivé. Vláda se k tomu zavázala ve svém programovém prohlášení a také ve schváleném akčním plánu. Cokoliv jiného je chyba. A elektronické cigarety jsou jednoznačně rizikové méně než ty klasické. Takže návrh ministerstva zdravotnictví nechápu,“ tvrdí vládní protidrogový koordinátor a expert na řešení závislostí Jindřich Vobořil, který ve své funkci k poslednímu srpnu končí.