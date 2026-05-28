Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák...

Nové zařízení využívá technologii rovnoměrného nahřívání tabáku bez spalování, při používání tak nevzniká kouř ani popel, ale aerosol. Současně společnost uvádí také nové tabákové náplně BLENDS.
Podle generálního ředitele společnosti Fabia Costy má novinka oslovit především dospělé kuřáky hledající cenově dostupnější a jednodušší alternativu ke klasickým cigaretám. Firma zároveň zdůrazňuje, že bezdýmné výrobky nejsou bez rizika a jsou určeny výhradně dospělým uživatelům.
„Věříme, že cesta k bezdýmné budoucnosti není jen o technologii, ale také o tom, aby lidé měli přístup k produktům, které pro ně dávají smysl. Právě kombinace cenové dostupnosti a uživatelského komfortu může přispět k tomu, že se více dospělých kuřáků rozhodne odložit cigarety,“ dodává Costa.
Mateřská Philip Morris International dlouhodobě deklaruje strategii postupného přesunu od klasických cigaret k bezdýmným produktům. Ke konci roku 2025 podle firmy využívalo její bezdýmné produkty více než 43 milionů dospělých uživatelů po celém světě, z toho více než 35 milionů připadalo na systém IQOS. Společnost současně uvedla, že do roku 2030 chce dosahovat většiny svých příjmů právě z bezdýmného portfolia.
Tabákové společnosti v posledních letech postupně přesouvají část svého byznysu od klasických cigaret k bezdýmným produktům, jako jsou zařízení na nahřívání tabáku nebo elektronické cigarety. Výrobci argumentují nižším množstvím škodlivin vznikajících při užívání oproti spalování tabáku v běžných cigaretách. Zdravotní instituce zároveň upozorňují, že tyto výrobky nejsou bez rizika a obsahují návykový nikotin.