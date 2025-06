Když se Česko připojilo k výzvě 15 států na revizi daňové směrnice, očekávalo spíše technickou aktualizaci zastaralých pravidel. Nově připravovaný návrh ale podle dostupných informací může znamenat výrazný nárůst sazeb v zemích s levnějšími cigaretami – včetně Česka.

Pod připravovanou směrnici by měly nově spadat i produkty jako elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky, na které dosud v EU chybí jednotný daňový přístup. Pokud je cílem návrhu srovnat cenové rozdíly mezi východem a západem Unie, znamenalo by to výrazné zvýšení cen v zemích, kde jsou tabákové výrobky levnější, včetně Česka.

Zatímco průměrná cena krabičky cigaret v Česku v roce 2024 činila 145 korun, ve Francii je to přibližně 300 korun, v Irsku dokonce 400 Kč, a o mnoho levněji na tom nejsou ani Belgie a Nizozemsko. Rozdíl v cenách tak není kosmetický, ale zásadní – a jakékoli srovnání sazeb směrem nahoru by vyžadovalo skokový nárůst na české straně.

Západoevropské daně, středoevropské důsledky

Za snahou o rychlé zpřísnění pravidel lze podle některých pozorovatelů vnímat i domácí politické tlaky na eurokomisaře Wopkeho Hoekstru. Nizozemsko, odkud Hoekstra pochází, se potýká s vysokým podílem nelegálních výrobků a nákupů v zahraničí – podle posledního průzkumu společnosti Kantar až 40 procent cigaret a 59 procent tabáku na balení pochází ze zahraničí nebo z černého trhu. Vysoké daně přitom tehdy prosazoval sám Hoekstra, když působil jako ministr financí.

Podobné je to i ve Francii, kde se odhaduje, že téměř dvě pětiny spotřebovaných cigaret jsou pašované nebo padělané. Zároveň země ročně přichází o 7,3 miliardy euro na daňových příjmech. Tyto země čelí důsledkům vlastních rozhodnutí o extrémním zdanění tabáku a nyní tlačí na EU, aby je přenesla na jiné.

Obdobný problém, i když zatím ne v takovém rozsahu, lze vypozorovat i v České republice. Za posledních pět let u nás vzrostly daně na cigarety o 53 procent. Navíc za stejné období vzrostl objem cigaret zakoupených Čechy v zahraničí ze 400 milionů cigaret na dvě miliardy. Podle tabákovách společností přitom kolem dvaceti procent z objemu tvoří padělky.

Dá se tak předpokládat, že tlak na jednotné zdanění ze západních zemí – včetně Belgie a Francie – je motivován snahou přenést problém s výběrem daní dál, uvádí zpravodajský portál Euractiv. Komisař Hoekstra sice tvrdí, že návrh má za cíl harmonizaci, ale právě sjednocení či sblížení daní může vést k posunu černého trhu na východ. Česká republika i další země střední Evropy tak mohou čelit problémům, které dosud tížily západní část Unie.

Ministerstvo financí na dotaz iDNES.cz uvedlo, že takové dopady neočekává. „Byť se hovoří o zvýšení cen cigaret a ostatních výrobků posunem ‚minimálních sazeb‘, primárně neočekáváme, že by se to mělo dotknout ČR, která má sazby nastaveny poměrně výrazně nad dnešními limity,“ uvedl tiskový mluvčí MF Stefan Fous. Ministerstvo ve svém stanovisku dodává: „Současný systém zdanění alternativních tabákových výrobků má ČR jeden z nejkomplexnějších v EU, tedy spíše předpokládáme, že současnou regulaci v ČR nebudeme vlivem směrnice radikálně měnit.“

Toto stanovisko ale reflektuje původní očekávání umírněné reformy. Vývoj v Bruselu naznačuje, že tlak na srovnání cenových hladin mezi západem a východem EU sílí, ačkoliv podrobnosti o obsahu směrnice zatím členským státům zůstávají utajeny.

„Komise obdržela dopis podepsaný 15 členskými státy (včetně České republiky), který vyzývá k revizi směrnice o zdanění tabákových výrobků. Tímto se nyní zabýváme a rozhodneme o dalším postupu. Pravidla pro zdanění tabáku již neodpovídají účelu a v současnosti zvažujeme návrh na jejich změnu,“ uvedl k tomu Hoekstrův kabinet na dotaz iDNES.cz.

Alternativy kouření pod tlakem

Jedním z diskutovaných bodů je také otázka, jak nová směrnice ovlivní méně škodlivé alternativy. Případné navýšení daní na tyto výrobky by mohlo snížit jejich dostupnost a ztížit přechod od klasického kouření. Česká republika v tomto směru prosazuje pragmatický přístup, který rozlišuje rizika mezi různými produkty a motivuje k méně škodlivému chování.

Česká vláda ve svém programovém prohlášení i v Akčním plánu boje proti závislostem (2023–25) uvedla, že chce podporovat přechod kuřáků na méně rizikové produkty. Rovněž ministerstvo financí na dotaz iDNES uvedlo: „Zdanění těchto alternativních výrobků by však dle názoru ČR mělo být nižší než zdanění u zdraví škodlivějších produktů (cigarety).“

Evropská unie čelí významnému poklesu své konkurenceschopnosti. Mario Draghi ve své nedávné zprávě pro Komisi upozornil, že Evropa v posledních letech zaostává za USA i Asií, a doporučil se vyhýbat krokům, které by mohly ekonomické oživení zpomalit. Na tomto pozadí se ozývají hlasy, zda je právě reforma zdanění tabáku právě v tuto chvíli skutečně prioritní – nebo zda jde spíše o odraz snahy některých vlád napravit vlastní neúspěšné politiky jejich vývozem a přesunem negativních dopadů do dalších zemí. Bývalý nizozemský ministr financí Hoekstra jistě situaci ve vlastní zemi zná. Některé členské státy jako je např. Itálie, Rumunsko a Řecko proto naopak zastávají názor, že revizi směrnice o spotřební dani z tabáku není potřeba uspěchat.

Zatím tedy není jasné, kdy a v jaké podobě Komise návrh představí. Jisté ale je, že návrh bude muset projít jednomyslným schválením v Radě EU, což dává jednotlivým členským státům značný prostor ovlivnit jeho finální podobu. „Nelze předpokládat, že by směrnice byla schválena v nějaké radikální či kontroverzní podobě, například v příkrém rozporu se zájmy ČR nebo jiného členského státu,“ uvedlo české ministerstvo financí.