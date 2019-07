Vyšší zdanění cigaret miliardy do státní kasy nepřinese, varují ekonomové

16:21 , aktualizováno 16:21

Vládou schválený návrh na zvýšení spotřební daně na tabák nepřinese do státního rozpočtu v následujících letech tolik peněz, kolik si stát představuje. Ministerstvo financí však odmítá, že by zvýšení spotřební daně nepřineslo do rozpočtu očekávané příjmy.