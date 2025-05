Značka Erdinger Weißbräu je již dlouhé roky synonymem pro německou pivní tradici i příslovečnou bavorskou radost ze života. Pivovar se však nyní dostal do potíží kvůli reklamnímu klipu, který vyvolal...

Od pátku skončí kontroly a dezinfekce kamionů na hranicích se Slovenskem kvůli slintavce a kulhavce. Na tiskové konferenci to oznámil ministr zemědělství Marek Výborný. Poslední ohnisko choroby se v...

Investice do apartmánu v rakouských Alpách slibovala stabilní výnos, vlastní místo pro dovolenou i bezstarostnou správu. Podnikatel Robert Žofka, který vlastní v Kaprunu dva, ale dnes mluví jinak. Po...

Dům, ve kterém strávil dětství nový papež, skončil v dražbě. Stát ho chce vyvlastnit

Malé město na předměstí Chicaga chce vyvlastnit dům, v němž strávil několik let dětství nově zvolený papež Lev XIV., a to jen pár dní poté, co současný majitel nemovitost nabídl k prodeji formou...