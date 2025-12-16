Zemědělský fond zastavil dotace Agrofertu a dalším firmám kvůli Babišovu střetu zájmů

Nadále podle ní platí, že situace bude trvat do doby, než Babiš střet zájmů právně vyřeší. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl, že holding respektuje rozhodnutí správních orgánů.
Babiš oznámil, že se kvůli možnému střetu zájmů Agrofertu vzdá. S firmou už podle svých slov nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie má spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Opoziční politici i někteří odborníci však zpochybňují, zda takové řešení skutečně přeruší Babišovy ekonomické vazby na Agrofert.
Babiš by měl svůj střet zájmů vyřešit do 30 dnů od svého jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.
Podle Češpivy není možné sdělit konkrétní částku, které se pozastavení dotací týká, neboť jsou to peníze napříč dotačními programy. Ředitel SZIF Petr Dlouhý už dříve uvedl, že by se krok vztahoval třeba na kompenzace za hospodaření v místech, kde je horší kvalita půdy, takzvané ANC. V první fázi by firmy z holdingu Agrofert podle něj nedostaly zhruba 100 milionů korun.
SZIF už dotace Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů pozastavil v roce 2019, kdy byl Babiš podruhé premiérem. Firmy z holdingu se proti rozhodnutí bránily u soudu. „Vždy postupujeme v souladu s legislativou a respektujeme rozhodnutí správních orgánů,“ řekl Heřmanský.
Server iROZHLAS.cz informoval o tom, že vyřizování žádostí o podporu pozastavil s jmenováním Babiše premiérem i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). „Po jmenování pana Babiše premiérem nebude možné v administraci žádostí společností z koncernu Agrofert pokračovat, a to až do doby předložení a vyhodnocení konkrétního řešení střetu zájmů,“ sdělila mluvčí PGRLF Barbora Šenfeldová.
