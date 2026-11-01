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Syrovátkový protein výrazně zdražuje. Komplikace čekají i rybí tuk

Veronika Bělohlávková
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Cena syrovátkového proteinového koncentrátu od začátku března výrazně roste. Za zdražováním stojí rostoucí zájem o bílkoviny, omezená výrobu i změny ve spotřebě potravin. Další tlak na ceny a dostupnost mohou přinést také výpadky v lovu ančoviček, z nichž se vyrábí rybí tuk. Uvedla to společnost Vilgain.

„Pokud se podíváme na srpnová data, nárůst ceny syrovátkového proteinu je zhruba 122 procent meziročně,“ řekl Tomáš Novotný, R&D Manager společnosti Vilgain.

Výroba syrovátkového proteinu je úzce spjata s výrobou sýra. Syrovátka vzniká jako vedlejší produkt při zpracování mléka na sýr, samotnou produkci proteinového koncentrátu proto nelze jednoduše navyšovat bez odpovídající poptávky po sýrech.

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„Kdybychom chtěli budovat více zdrojů pro syrovátkovou bílkovinu, museli bychom zároveň zajistit odbyt pro kasein a sýry. Spotřeba sýrů ale neroste stejným tempem jako spotřeba syrovátkového proteinu,“ popsal Novotný.

Další překážkou je nákladná technologie. Přestože v Česku funguje řada velkých mlékáren, syrovátkový proteinový koncentrát podle něj žádná z nich nevyrábí. Zdroje jsou tak omezené, zatímco poptávka roste. „Naše syrovátka pochází z Nového Zélandu, z mléka krav, které se pasou venku po celý rok,“ uvedl Novotný. Novozélandští farmáři podle mezinárodních studií patří k emisně nejefektivnějším producentům mléka na světě.

Protein už není jen pro sportovce

Jedním z hlavních důvodů je podle Novotného vývoj na americkém trhu. Zájem o potraviny s vysokým obsahem bílkovin tam podporuje mimo jiné rozšíření léků ze skupiny GLP-1 (Glukanon Like Peptide 1). Ty vedou ke snížení energetického příjmu. Lidé, kteří je užívají, proto mají být vedeni k vyšší konzumaci bílkovin, aby si udrželi svalovou hmotu.

„Užívání medikace GLP-1 ve Spojených státech rychle roste. Jde o nižší desítky milionů lidí, kteří jsou instruováni, aby jedli více potravin bohatých na bílkoviny nebo užívali proteinové doplňky,“ uvedl Novotný.

Roste také zájem zákazníků o výrobky označené jako proteinové či s vysokým obsahem bílkovin. Protein se tak podle něj přesouvá ze sportovní výživy do běžné nabídky obchodů. Vedle proteinových prášků se objevují proteinové jogurty, cereálie, kávy, zmrzliny i další potraviny.

„I když je množství přidané bílkoviny v jednotlivé potravině relativně malé, objem spotřeby v běžném potravinářství je obrovský. S trhem proteinů pro sportovní výživu to pak hýbe dramaticky,“ řekl.

Dodavatelé podle něj zaznamenávají i nové velké odběratele. Firmy, které dříve syrovátkový koncentrát nenakupovaly, ho nyní berou v desítkách kamionů měsíčně pro výrobu potravin.

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Tento trend se podle Novotného projevuje také v Evropě, i když méně výrazně než v USA. Významným odběratelem je i Asie, kde roste zájem o potraviny s bílkovinami i o kojeneckou výživu. Místní výrobní kapacity podle něj nestačí tamní poptávce, Asie proto surovinu dováží.

Zdražení může být pro zákazníky citelnější hlavně u proteinových prášků než u běžných potravin. Pokud se například porce proteinu v kávě prodraží o deset korun, při ceně nápoje kolem sta korun nemusí jít o zásadní změnu. U balení proteinu, z něhož sportovec připravuje nápoj každý den, ale může nárůst ceny znamenat desítky korun navíc za dávku.

Výrobci proto hledají jiné suroviny. Jednou z možností jsou méně zpracované syrovátkové koncentráty, které mají o něco nižší obsah bílkovin, ale bývají dostupnější. Další alternativou jsou rostlinné proteiny.

„Rostlinné proteiny nyní nejsou cenově výrazně ovlivněné a obchodují se za nízké ceny. Výrobní kapacita může být i do budoucna vysoká,“ uvedl Novotný.

Zároveň upozornil, že syrovátkový a rostlinný protein nejsou z nutričního hlediska plně srovnatelné. Rostlinné bílkoviny však mohou podle něj doplnit běžný příjem bílkovin ve stravě.

Vilgain letos představil rostlinný protein z hrachu dováženého ze Spojených států. Firma jej podle Novotného doplňuje o aminokyseliny, které jsou v hrachové bílkovině zastoupeny v nízkém množství. Do budoucna chce připravit také směsi různých rostlinných zdrojů bílkovin.

Chybět může i rybí tuk

Napětí se podle Novotného týká také trhu s rybím olejem a omega-3 mastnými kyselinami. Češi podle něj jedí ryby zhruba na úrovni třetiny evropského průměru. Omega-3 mastné kyseliny přitom tělo samo nevytváří a musí je přijímat ve stravě.

Získat je lze například z lněných či chia semínek, vlašských ořechů nebo řepkového oleje. Tučné ryby ale obsahují přímo kyseliny EPA a DHA, které jsou podle Novotného pro doplnění omega-3 nejúčinnějším zdrojem.

„Jedním z nejlepších doporučení je zvýšit konzumaci ryb alespoň na jednu až dvě porce týdně. Alternativou jsou doplňky stravy na bázi přečištěného a koncentrovaného rybího oleje,“ řekl.

Dostupnost rybího tuku nyní ovlivňuje klimatický jev El Niño. Ten podle Novotného souvisí s oteplováním povrchové vody v Tichém oceánu, zejména u pobřeží Peru a Chile. Právě v této oblasti se loví velké množství ančoviček používaných pro výrobu rybí moučky a oleje.

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Při El Niñu se ančovičky přesouvají dál od pobřeží a do větších hloubek. Větší podíl úlovků navíc tvoří mladé ryby, které nejsou určené pro výrobu rybího oleje. První lovná sezona proto podle Novotného skončila předčasně. Z kvóty 1,9 milionu tun ryb se podařilo vylovit přibližně čtvrtinu. Druhou sezonu pak místní úřady zrušily.

„Od dodavatelů dostáváme zprávy, že ceny se dostávají na násobky dosavadních cen. Pravděpodobnější možností ale je, že olej nebude reálně k dispozici,“ uvedl Novotný.

Rybí tuk se přitom nepoužívá jen v doplňcích stravy. Většina produkce směřuje do krmiv pro chovné ryby a akvakulturu. Doplňky stravy podle Novotného tvoří zhruba 17 procent spotřeby rybích olejů.

Současnou situaci nepovažuje za dlouhodobý problém, jaký vidí u syrovátkového proteinu. „Nejde o explozi poptávky. Je to cyklický jev a očekáváme, že se situace může stabilizovat na konci příštího roku, případně do dvou let,“ řekl.

Na trhu se už podle něj objevují alternativy. Patří mezi ně olej z krilu, který obsahuje omega-3 mastné kyseliny ve formě fosfolipidů. Je však zatím dražší a zůstává spíše okrajovým produktem. Další možností je olej z tresčích jater nebo omega-3 získané z řas. Ty mohou dodávat kyseliny EPA a DHA i bez využití rybího tuku.

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