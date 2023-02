Po kupci zůstala jen podobizna. Švihovský pivovar to nepoložilo a jede dál

Rodinný pivovar Švihov v Němčicích, který se nachází nedaleko stejnojmenné vodní nádrže Želivka, od léta hledá nového majitele. Dnes již bývalí manželé Anna a Martijn van der Weerden, kteří ho otevřeli v roce 2020, se totiž rozhodli ho před půl rokem prodat. Velmi záhy dokonce našli potenciálního kupce. Uspořádali velkolepý večírek, kde chtěli představit nového majitele a také novou koncepci fungování a dostavby.

„Život osobní i podnikatelský se občas vyvine jinak, než bychom čekali. Ti z vás, kteří sledovali příběhu pivovaru Švihov, vědí, že se hledal srdcař, nový majitel pivovaru, který ho bude rozvíjet. Bude hrdý na to, co je již vybudováno a areál dobuduje tak, aby sloužil i slavnostním a firemním akcím. Tak on se našel,“ stálo v pozvánce na zářijovou akci.

Ovšem potenciální kupec se nakonec na večírku ani neukázal, a dokonce úplně zmizel a již se majitelům nikdy neozval. „To je neskutečný bizár, podnikatelské poučení,“ svěřila se majitelka.

Po půl roce je areál minipivovaru Švihov stále na prodej, ovšem provoz neskončil a jede dál. „Pivovar nechceme zavřít, naopak, chceme plynule navázat a někomu ho předat v plném provozu. Někomu, kdo bude mít sílu, odvahu a hlavně ekonomické zázemí,“ dodala podnikatelka.

S novým týmem

„Už jsem se smířila s tím, že další sezonu opět povedu já a naopak se teď snažím, aby šel pivovar kupředu,“ svěřila se redakci iDNES.cz Anna van der Weerden. Novou sezonu tak rozjíždí hned se dvěma novými sládky: Čechem a Američanem, a jakmile se zapracují, začnou vařit pivo. „Americký sládek bude navíc mít v areálu pražírnu kávy,“ říká podnikatelka a dodává, že přijala také úplně nový tým, aby se mohla věnovat právnické činnosti a advokacii, ke které se vrátila.

„Budeme se letos věnovat hlavně kombinaci velkoobchodního prodeje, dále prodávat nejen na pivních festivalech a pokračovat v akcích přímo v našem pivovaru,“ vyjmenovává.

Zaměřit se nyní chtějí hlavně na prodej plechovkových piv v obchodních řetězcích. „Momentálně jednáme také s letištěm. Všech osm našich belgických, holandských piv typu ale a speciálů bychom mohli prodávat i tam. To je neskutečný posun,“ pochvaluje se majitelka minipivovaru.

Součástí pivovaru je i pivní klub, který se od dubna opět otevře, nejdříve pouze o víkendu, v letních měsících kromě pondělí každý den. Součástí areálu je i stodola, ve které lze vybudovat ubytování nebo zázemí pro svatby, to vše ovšem stále čeká na nového majitele.

„Stálou kuchyni neplánuje a zkusíme se spojit s některým z řetězců, které se nedávno vybudovali na exitu 66,“ plánuje van der Weerden a připouští, že jí takové řešení připadá schůdnější než zaměstnat další personál.

Rodinný pivovar Švihov má do nové sezony dobře našlápnuto, čeká už jen na nového majitele. Případný zájemce by si měl na koupi kompletního areálu minipivovaru připravit bezmála třicet milionů, v nabídce realitní kanceláře u něj svítí cenovka 29 980 000 Kč.