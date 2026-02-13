Švihlíková: Odliv 600 miliard ročně z nás dělá poddané Západu. A nikdo nic nedělá

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality a skutečný objem může dosahovat 600 až 800 miliard ročně. Nejde podle ní o účetní detail, ale o důkaz, že česká ekonomika funguje jako závislá periferie: hodnotu vytváří doma, zisky však končí na Západě.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Švihlíková dlouhodobě upozorňuje na odliv zisků z české ekonomiky do zahraničí. Česká národní banka eviduje přibližně 300 miliard korun ročně. „To je oficiální číslo,“ říká ekonomka. Podle ní však zachycuje jen část skutečnosti.

„Těch 600 miliard je dolní odhad. Drží se hodně při zemi,“ tvrdí. Vedle dividend, které odvádějí banky a nadnárodní korporace svým mateřským společnostem, podle ní existují i méně viditelné kanály. Zmiňuje například licenční poplatky, nájmy za budovy vlastněné zahraniční centrálou, interní poradenství či servisní služby, které jsou podle ní často účtovány za ceny neodpovídající domácím podmínkám.

Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)
7 fotografií

„Sedíte v české dceři zahraniční firmy a platíte matce nájem, platíte za poradenství, za licence, za software. Těch metod je neuvěřitelně mnoho,“ popisuje ekonomka. Podle ní nejde o výjimečný jev, ale o trvalý rys české ekonomiky. „To není výjimka, to je systém.“

Přispíváme k sociálnímu smíru v Německu

Odliv kapitálu má podle Švihlíkové přímý dopad na životní úroveň v Česku. „Vzhledem k těmto odlivům jsme jedním ze základních přispěvatelů k sociálnímu smíru v Německu.“

Česká ekonomika podle ní vytváří hodnotu prací českých zaměstnanců, ale významná část vytvořeného zisku je systematicky převáděna do mateřských zemí firem. Výsledkem je pomalejší přibližování českých mezd západním standardům a také přetrvávající majetková nerovnost.

„Tady se řeší, jestli je schodek 280 nebo 310 miliard. Ale přitom 600 miliard korun může každý rok odplout pryč,“ upozorňuje ekonomka.

Podle ní nejde jen o ekonomickou otázku, ale i o otázku postoje k vlastní zemi. Kritizuje část českých elit, které podle ní přijímají závislé postavení jako danost. „Je tu skupina lidí, kteří automaticky věří, že Západ to ví lépe a že my se musíme přizpůsobit,“ říká.

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Česká ekonomka, vysokoškolská pedagožka a publicistka.

Autorka řady knih zaměřených na strukturální problémy české ekonomiky, odliv zisků do zahraničí a proměny světového hospodářského řádu.

Zakladatelka spolku Svatopluk, který má blízko k uskupení Stačilo!. Ostře kritizuje globalizaci a liberální demokracii.

Ve veřejném prostoru je známá jako kritička daňového mixu v Česku, dominance zahraničního kapitálu a slabé suverenity ČR.

Dlouhodobě se věnuje tématům nerovnosti, závislé ekonomiky a kritizuje současnou podobu tzv. rentiérského kapitalismu.

Česko sice podle ní nemůže mít stoprocentní ekonomickou suverenitu, ale může se k ní postupně přibližovat. „Musíme si skutečně chránit své zájmy,“ dodává Švihlíková.

Proč se to neřeší?

Na otázku, proč žádná vláda problém systematicky neřeší, odpovídá, že nejde o silné politické téma. Podle ní většině voličů nevadí ani současný daňový mix, který označuje za nespravedlivý a výrazně zatěžující nízkopříjmové skupiny.

„Nejvíce platí zaměstnanci a lidé s nižšími příjmy. Majetkové daně jsou minimální,“ říká. Progresivní zdanění by podle ní bylo možné uplatnit zejména v oblasti majetku – například obnovením dědické a darovací daně nebo zavedením daně z prázdných bytů.

U bank by podle ní dávalo smysl zavést sektorovou daň navázanou na aktiva, nikoli na zisk, aby se omezily možnosti účetní optimalizace. Připouští však, že takové kroky by narazily na silné zahraniční zájmy. „Za 35 let se zde ukotvily struktury, které jsou zvyklé, že jim projde téměř vše,“ říká.

Na mou adresu se spustil mediální „hnojomet“, řekla v Rozstřelu moderátorovi Vladimíru Vokálovi ekonomka Ilona Švihlíková.

Radikální změnu proto v dohledné době neočekává. Reálnější podle ní je postupné narovnávání deformací – například důslednější boj proti šedé ekonomice. V tomto ohledů věří, že vláda Andreje Babiše by mohla být úspěšná.

A proč se Ilona Švihlíková nakonec nestala poradkyní premiéra Andreje Babiše? Jednoduše proto, že jí to nikdy oficiálně nabídnuto nebylo. Zároveň se proti její osobě během několika dní zvedla silná mediální vlna.

„Nevypadá to tak, že bych se poradkyní někdy mohla stát,“ odpověděla v Rozstřelu na otázku, zda se stane součástí premiérova týmu. Kritiku, která se po jejím jménu objevila, označila za „hnojomet“ a zdůraznila, že nešlo o žádná obvinění z pochybení, ale výhradně o její názory. Podle ní část veřejného prostoru nepřijala, že by „levicová ekonomka“ mohla radit předsedovi vlády – a právě to nakonec celou věc uzavřelo dřív, než se vůbec mohla otevřít.

Vstoupit do diskuse (48 příspěvků)

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

Švihlíková: Odliv 600 miliard ročně z nás dělá poddané Západu. A nikdo nic nedělá

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

13. února 2026

USA dohodly s Tchaj-wanem obří obchodní dohodu, cla se sníží na 15 procent

Prázdné ulice tchajwanské Tchaj-peje, kde probíhal nácvik reakce na případný...

Zástupci administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek podepsali finální obchodní dohodu s Tchaj-wanem, která potvrdila 15procentní clo na dovoz většiny zboží z Tchaj-wanu do...

13. února 2026  6:42

Test pesticidů v růžích: Některé tradiční dárky k Valentýnu byly plné chemie

Premium
ilustrační snímek

Jedním z atributů svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných, jsou růže. Zdánlivě bezchybné květiny, které koupíte v některých květinářstvích, by však světci velkou radost neudělaly. Zůstávají...

13. února 2026

Rok, nebo deset? Úřady netuší, jak dlouho trvá povolování bytů

V litvínovské čtvrti Chudeřín si zájemci mohou koupit hrubou stavbu „řadovky“...

Podle developerů trvá povolování stavby až deset let. Zcela opačný pohled, než který dlouhodobě prezentují developeři, nedávno přinesla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve...

13. února 2026

V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

Mercedes-Benz třídy G

Navzdory sankcím stále proudí do Ruska desítky tisíc nových aut západních, japonských a jihokorejských značek. Zpravodajové agentury Reuters zjistili, že za tím stojí i zprostředkovatelé z Číny. Aby...

12. února 2026

Potravinářská inspekce našla v Tesku kuřecí prsní řízky s bakteriemi salmonely

Vzorek kuřecích řízků obsahujících salmonelu (12. února 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla loni v brněnském obchodě řetězce Tesco prsní kuřecí řízky, které obsahovaly bakterii Salmonella infantis. Ta může způsobit závažné průjmové...

12. února 2026  16:30

Investoři rozdělili hračkářské giganty. Hasbro roste, Mattel rekordně padá

Mattel a Hasbro

Poptávka po klasických hračkách po celém světě klesá. Doplácejí na to i výrobci. Jejich tržby totiž poslední roky výrazně klesají. Mimo jiné proto se ve středu propadly akcie společnosti Mattel o...

12. února 2026  16:18

Nevídané, žasnou Němci. Firma Václava Fischera jim prodala neexistující letenky

Premium
Společnost Fischer Air prodávala letenky do exotických destinací, spoje však...

Německé úřady i spotřebitelské organizace řeší případ podezřelého prodeje letenek, v němž figuruje bývalý český senátor a někdejší podnikatel Václav Fischer. Jeho nová společnost Fischer Air...

12. února 2026  14:02

Denně 16 hodin na Instagramu je problém, ne závislost, tvrdil šéf firmy u soudu

Adam Mosseri, šéf Instagramu společnosti Meta Platforms, vypovídá v rámci...

V Los Angeles začal přelomový proces, který může ukázat, zda lze sociální sítě hnát k odpovědnosti za dopady na duševní zdraví mladých. Šéf Instagramu Adam Mosseri ve středu u soudu odmítl, že by...

12. února 2026  12:37

Celkem 177 projetých návěstidel. Incidentů na železnici neubývá

Poškozený transformátor návěstí na trati v Ostravě-Vítkovicích

Počet projetých návěstidel na českých kolejích neklesá. Loni se tak stalo celkem ve 177 případech, což je meziročně jen o jeden incident méně, vyplynulo z dat Drážního úřadu. Týkalo se to ale jen...

12. února 2026  11:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

České dráhy se zbavují starých vozidel, loni jich poslaly do šrotu 279

České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)

Největší železniční dopravce v Česku uvolňuje místo pro nové vlaky. V loňském roce poslal do šrotu 279 vozidel, dalších 43 prodal novým majitelům. Likvidaci vyřazených souprav České dráhy plánují i...

12. února 2026  11:10

Krajský podnikatel roku vyrábí kabely a elektroniku pro Boeing či Airbus

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje převzal Jakub Gabriel (vlevo),...

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje ve středu převzal v sále zlínské radnice Jakub Gabriel, generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města. Porotci z řad vítězů minulých...

12. února 2026  9:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.