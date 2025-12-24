Svíčky začínáme tvořit v létě. Mezi favority patří Perníček, říká podnikatelka

S výrobou svíček začala neslyšící Eva Vontrobová před mnoha lety, kdy tvořila dárky pro rodinu. Tento koníček se nakonec proměnil v podnikání a dnes ve své rodinné dílně na jižní Moravě vyrábí přírodní a vonné svíčky. I díky svému vzdělání má čtyřiatřicetiletá podnikatelka nejen znalosti o vůních a složení svíček, ale i o jejich bezpečnosti, říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Teď na Vánoce jsou favority určitě Perníček a také Kouzlo Vánoc, což je kombinace pomeranče a koření,“ uvádí podnikatelka, kterou kreativita a touha něco tvořit provází od dětství.

O sluch přišla v patnácti letech, což pro ni byla výzva, která jí však otevřela nové obzory. Poznala komunitu neslyšících, začala se zabývat problematikou tlumočení, získala magisterský titul a přivedla na svět dvě děti.

Jak se vaše práce mění v předvánočním období?
V sezoně se fungování dílny mění o sto procent. Mimo mi vyrábíme úplně jiné věci, jako je údržba dílny, objednávka surovin a materiálů, testování nových svíček, návrh nových designů, a podobně.

Naopak v zimě jedeme jen výrobu a expedici objednávek. K tomu máme ještě trhy – v Praze Dyzajn market a v Brně prodáváme na vánočních trzích. Před Vánocemi býváme v dílně od rána až do večera, v týdnu i víkendy. Mimo sezonu mám více času na rodinu, což se v létě skrz děti hodí.

Jaký je rozdíl v množství zakázek mezi létem a předvánoční sezonou?
V sezoně se najednou z pár objednávek týdně stávají stovky. Nárůst je enormní a my se snažíme všechno stíhat. Vánoční svíčky začínáme tvořit již koncem léta. A stejně to letos bylo pozdě.

Vyrábíte vlastní svíčky. Jak dlouho trvá celý proces od prvního nápadu po finální produkt? Co je nejjednodušší a co naopak nejnáročnější?
Když mám zálusk na novou svíčku, začínám ji řešit už začátkem roku, kdy vybírám vůni a testuji knot. V průběhu roku pak ladím design a nechávám si tisknou první etikety. Na podzim, pokud jde vše hladce, je nová svíčka na světě.

Letos jsem chtěla přidat novou svíčku do kolekce Něha, ale bohužel malířka měla problém s dokončením etikety, takže to vše padlo. Snad příští rok.

Nejjednodušší je určitě lepení bezpečnostních etiket, to je prostě pim pam, vše je hotovo a už jen třešnička na dortu. Nejhorší je testování hoření, to se někdy protáhne i na pár měsíců.

Kdybyste měla vyzdvihnout jednu svíčku nebo kolekci ze svého aktuálního sortimentu, která by to byla a proč?
Teď na Vánoce jsou favority určitě Perníček a také Kouzlo Vánoc, což je kombinace pomeranče a koření. Mimo sezonu je to zase určitě Láska, což je kombinace pivoňky a líčí, a citronová tráva. Citronová tráva je taková univerzální a voní téměř všem. Když člověk neví, jaký koupit dárek pro své blízké, vždy radím tuto vůni.

Loni jsme nasadili do prodeje difuzéry a měly velký úspěch, letos jsme chtěli dát i interiérové spreje, ale nějak jsem neodhadli čas, takže budou až v příštím roce.

Z vaší nabídky je patrné, že se zaměřujete na udržitelnost, vyrábíte stoprocentně přírodní svíčky. Co vás k tomu vedlo a proč je to pro vás důležité?
V nabídce máme jak stoprocentně přírodní svíčky, tak ty vonné. Odbyt je tak půl na půl. U vonných mohu tvořit vůně, které nejsou dostupné v podobě esenciálních olejů, například vůně jahod a podobně. Snažím se vždy vybírat oleje a vosky nezávadné pro zdraví, přece jen s nimi pracuji i já, takže bývám při výběru opatrná.

Výběr udržitelných a šetrných surovin je pro mě důležitý hlavně z toho důvodu, že jsem sama studovala mikrobiologii, která obnáší i chemii, a vím, jak mohou některé chemické látky negativně působit na člověka. Například takové ftaláty a parabeny, těm se vyhýbám obloukem. Navíc mám doma také malé děti a zvířata, takže chci, aby byly mé produkty co nejvíce netoxické.

Uplatňujete znalosti z vysoké školy v praxi? Jak vám pomáhají v každodenní práci?
Určitě uplatňuji. Co mi asi dává největší výhodu, je to, že se orientuji v administrativě týkající se chemických látek. Jsem tak schopna sama vytvořit bezpečnostní listy, etikety a podobně.

Bezpečnostní listy je opravdu nutné mít ke každé svíčce a vůni, mnoho svíčkařů to opomíjí a nemá je. Ono nechat si takový bezpečnostní list vytvořit stojí i tisíce korun, takže mi moje znalosti dost ušetří i finance.

Jakým způsobem ovlivňuje vaši každodenní práci to, že jste neslyšící?
V naši chráněné dílně mám uzpůsobené prostředí, tak aby byl kolem mě klid a zároveň jsem byla schopna reagovat na podněty z venku. Mám třeba elektrický zvonek, aplikaci na přepis mluvené řeči. Díky tomu, že jsem vlastně téměř stále v dílně a se zákazníky komunikuji prostřednictvím online světa, tak nemusím mít z „neslyšení“ strach.

Když jsem dříve chodila do školy, nebála jsem se, že nebudu něco vědět, ale že nebudu slyšet otázku. Je to dost stresující a popravdě si nedokážu představit práci někde ve větším kolektivu, kde bych stále musela mít z tohoto strach.

Vnímáte, že vám to přináší i nějaké výhody – jako například větší soustředění na práci?
Ano, určitě díky tomu, že si při práci s nikým nedokážu povídat, tak se na ni opravdu soustředím, to stejné při řízení auta. Když nemohu využívat sluch, spoléhám se více na své ostatní smysly, takže čich jde při výrobě svíček do popředí.

Jaké máte plány do budoucna pro vaši značku? Existují nové směry, které byste ráda prozkoumala?
Dříve jsme usilovali o chráněnou dílnu, která se nám letos povedla zřídit. Není to vůbec jednoduché a trvalo nám to skoro rok a půl. Od příštího podzimu budeme poskytovat velkým firmám i náhradní plnění, což bude dost konkurenční výhoda oproti ostatním českým svíčkařům.

V příštím roce chceme začít trochu fušovat do keramiky, máme v plánu pořídit keramickou pec a tvořit si svícny a menší dekorace. Takže držím pěsti, aby nám to vyšlo.

