Podle nejnovějšího vydání jaderné výkonnosti ve světě se průměrné využití kapacity elektráren zvýšilo na 83 procent.
Jedním ze zjištění Světové jaderné asociace je, že nedochází ke snížení výkonu reaktorů s jejich stárnutím, přičemž více než 60 procent reaktorů dosáhlo kapacitního faktoru vyššího než 80 procent.
V případě sousedního Rakouska je něco podobného vyloučeno. Obyvatelé alpské země odmítli jadernou energii. Obrovská elektrárna Zwentendorf stála kolem 14 miliard šilinků, ale nikdy nebyla uvedena do provozu.