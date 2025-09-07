Produkce jádra láme ve světě rekordy, přiklání se k němu i více zemí v Evropě

Premium

ilustrační snímek - výstavba jaderné elektrárny v Číně | foto: Profimedia.cz

Dáša Hyklová
Jaderné reaktory po celém světě vyrobily v loňském roce 2667 terawatthodin (TWh) elektřiny. Překonaly tím předchozí rekord 2660 TWh z roku 2006, uvádí ve své nejnovější výroční zprávě Světová jaderná asociace. Podle odborníků u současné flotily reaktorů nedochází k žádnému poklesu výkonu souvisejícímu s věkem. Také Česko navyšuje výrobu z jádra.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Podle nejnovějšího vydání jaderné výkonnosti ve světě se průměrné využití kapacity elektráren zvýšilo na 83 procent.

Jedním ze zjištění Světové jaderné asociace je, že nedochází ke snížení výkonu reaktorů s jejich stárnutím, přičemž více než 60 procent reaktorů dosáhlo kapacitního faktoru vyššího než 80 procent.

V případě sousedního Rakouska je něco podobného vyloučeno. Obyvatelé alpské země odmítli jadernou energii. Obrovská elektrárna Zwentendorf stála kolem 14 miliard šilinků, ale nikdy nebyla uvedena do provozu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Od kokainu ke kávě. Buffettův syn se snaží přeučit kolumbijské pěstitele koky

Syn investora Warrena Buffetta se snaží bojovat s kokainovým byznysem v Kolumbii. Sedmdesátiletý Howard Buffett motivuje tradiční kolumbijské farmáře, aby místo pěstování koky přešli na tradiční...

7. září 2025

Produkce jádra láme ve světě rekordy, přiklání se k němu i více zemí v Evropě

Premium

Jaderné reaktory po celém světě vyrobily v loňském roce 2667 terawatthodin (TWh) elektřiny. Překonaly tím předchozí rekord 2660 TWh z roku 2006, uvádí ve své nejnovější výroční zprávě Světová jaderná...

7. září 2025

Elektřinu můžete sdílet se sousedem nebo rodiči. A ještě na tom vydělat

Sousedé si dřív běžně pomáhali – já tobě vejce, ty mně mouku. Na trhu s energetikou se teď díky legislativním změnám odehrává něco podobného. Sousedé mohou založit komunity, ve kterých si vyrobí a...

6. září 2025

Nový člen rodiny. IKEA otevře obchod na Novém Zélandu, padesát let po Austrálii

Nábytkářský gigant IKEA otevře svůj první obchod na Novém Zélandu, a to padesát let po vstupu do sousední Austrálie. Kromě nábytku prodejna v Aucklandu nabídne také jídlo, včetně masových kuliček,...

6. září 2025

Čína pracuje na svém novém „Suezu“. Místo lodí sází na železnici

Čína reaguje na celní válku se Spojenými státy a snaží se pro své zboží najít nová odbytiště. Čínští politici do budoucna věří zejména v mnohem výraznější nárůst exportu do Evropy. Mimo jiné proto...

6. září 2025

V Miláně se loučí s módním návrhářem Armanim. Přišli bossové průmyslu i sportu

Lidé seřazení v dlouhých frontách se před sídlem módní značky Armani v Miláně přicházejí rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim. Slavný italský návrhář zemřel ve čtvrtek ve věku 91 let....

6. září 2025  13:46,  aktualizováno  14:44

Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s

Proslulý výrobce džínů upozorňuje, že měnící se postoj vůči americkým značkám mohou vést zákazníky k volbě evropských produktů nežli těch zámořských. Levi’s tvrdí, že antiamerikanismus spojený s...

6. září 2025

V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

Voňavá míza kadidlovníků, které se v Ománu přezdívá bílé zlato, patří mezi nejcennější zdroje této arabské země. V údolí Dauka se nachází rezervace těchto stromů, jejichž extrakty se používají v...

6. září 2025  9:04

Karibský ostrov vydělává na originální webové adrese. Financuje z ní i letiště

Rozvoj umělé inteligence proměnil internetovou doménu karibského ostrova Anguilla v nečekaný zdroj vysokých příjmů. Adresa .ai láká firmy i investory z celého světa a dražby dosahují milionových...

6. září 2025

Jak manažeři přicházejí o pozice. Románky na pracovišti jsou složitější, než se zdá

Neetické chování generálních ředitelů firem není žádnou novinkou, nicméně tlak vytvářený na společnosti, aby důkladně vyšetřovaly stížnosti v případech, kdy se manažer sexuálně zaplete s podřízeným,...

6. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zvolit aktivní, nebo pasivní správu investic? Záleží na čase a penězích

Premium

Kdo chce investovat, musí si rozmyslet, zda zvolit pasivní, nebo aktivní správu investic. Při té aktivní se investor buď sám nebo prostřednictvím profesionála snaží vydělat na pohybech trhu a aktivně...

6. září 2025

Anthropic zaplatí 31 miliard za urovnání žaloby spisovatelů kvůli tréninku chatbota

Americká společnost zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic souhlasila, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,2 miliardy Kč) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů, kteří ji obvinili,...

5. září 2025  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.