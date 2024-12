Rozsvícené Vánoce pro nevidomé. Sbírka pro Světlušku vynesla 21 milionů

V období od 25. listopadu do 8. prosince měli zákazníci společnosti Kaufland možnost si k běžnému nákupu do košíku „přihodit“ i originální jmenovky na dárky. Vyšly na 30 korun, dalších 10 korun pak za každý prodaný arch přispěl Kaufland. Díky obrovskému zájmu se prodalo 510 613 archů jmenovek. Veřejnost tak do sbírky přispěla 15 318 390 korunami, Kaufland celkovou částku zvýšil o dalších 5 681 610 korun. Suma umožní pořízení speciálních pomůcek a podpoří asistenční a průvodcovské služby či vzdělávání zrakově handicapovaných.

Dějí se velké věci

„Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří se do Vánoční sbírky pro Světlušku zapojili. Velký dík patří i našim zaměstnancům, kteří v průběhu celé akce odvedli obrovský kus práce a bez nichž bychom tuto sbírku ani nemohli realizovat,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland, a zároveň dodává: „Její letošní rekordní výsledek je jen důkazem toho, že jakmile lidé spojí své síly dohromady, mohou dokázat velké věci.“ Ambasadorem zatím posledního ročníku se stal známý zpěvák Ben Cristovao.

S projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška spolupracuje Kaufland od roku 2019. Vybrané peníze se přerozdělují třikrát ročně prostřednictvím Fondu Kaufland. Určeny jsou nejen pro jednotlivce, ale i lokální neziskové organizace. Žádat o podporu je možné v průběhu celého roku, pro každou takovou žádost je ustanovena komise složená ze zástupců Kauflandu, Světlušky a odborníků z oblasti medicíny. Každý podnět se tedy dočká individuálního hodnocení. Dosud fond v otevřeném grantovém řízení rozdělil příspěvky 492 jednotlivcům a 419 organizacím.

Díky za štědrost a velkorysost

„Spolupráce se společností Kaufland nám už šest let dává jistotu, že můžeme zlepšovat život všem potřebným lidem s těžkým zrakovým postižením v České republice. Vánoční sbírka je tradičním vrcholem spolupráce a vždy mě překvapí štědrost a velkorysost zákazníků. Chtěl bych jim za to moc poděkovat. A stejně tak děkuji všem zaměstnancům za jejich ochotu a energii, kterou do sbírky pravidelně vkládají,“ uvádí ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.

Nejvíce letos zabodovala prodejna Kaufland Opava Kateřinky, kde se prodalo 9 623 jmenovek. Na svou odměnu se mohou těšit i nejaktivnější zaměstnanci a zaměstnankyně společnosti, čeká je Den se Světluškou. Nahlédnou do zázemí této neziskové organizace a sami se budou moci podívat, že jejich snaha má reálný pozitivní dopad.

Zážitky k nezaplacení

Peníze vybrané v předchozích ročnících už ostatně pomáhají na pestré škále míst. „Podpora nevidomých se totiž neomezuje jen na jejich základní potřeby, cílem sbírky je pomáhat zrakově handicapovaným žít naplno ve všech aspektech života. Vánoční sbírka pro Světlušku tak dokáže lidem s handicapem obohatit život o zážitky, které řada z nás považuje za běžné, nicméně pro ně jsou často k nezaplacení. Například pan Petr může sportovat stejně jako před ztrátou zraku, senioři z domova Palata se mohou radovat z hipoterapie a malý Kubík dostal možnost rozvíjet své dovednosti při používání tabletu,“ popisuje mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Příkladem je i Xenie, která se mohla pustit do kurzu Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Věřím, že mi získané znalosti pomohou nejen v budoucím zaměstnání, ale také v osobním životě,“ pochvaluje si Xenie.

Půjčovna pomůcek i pomoc s hledáním práce

Díky Vánoční sbírce pro Světlušku se v roce 2021 otevřela Půjčovna kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Ročně zde vypůjčí více než stovku speciálních pomůcek i sportovního vybavení pro nevidomé a slabozraké z celého Česka. Zcela zdarma nebo za minimální poplatek jsou zde k dispozici například kamerové lupy, počítače se speciálním softwarem, tandemová kola či další pomůcky, které mohou handicapovaným výrazně ulehčit každodenní činnosti.

Podpory se dočkal i projekt Boj o job, jenž propojuje studenty sociálních oborů se zaměstnavateli, snaží se poskytovat průpravu absolventům a odstraňovat předsudky spojené se zapojením nevidomých do pracovního života. Zrakově handicapovaní totiž v současné době mají s uplatněním na trhu práce mnohdy velké problémy.

Život nevidomým usnadňuje a zkvalitňuje rovněž projekt Konzultant APA. „Světluška a Centrum aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci zapojí nevidomé děti do školních i volnočasových činností. Žákům, pedagogům i rodičům jsou poskytovány konzultanti, kteří představují podpůrná opatření a pohybové možnosti přizpůsobené pro zrakově postižené. Díky tomu mohou i přes svůj handicap vést aktivní životní styl a snižovat obavu u dětí a jejich rodičů ze sportování,“ uzavírá mluvčí Kauflandu Renata Maierl.