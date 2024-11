Za Světluškou letos stojí Kaufland i Ben Cristovao. Rozsviťte Vánoce nevidomým i vy

Jak sbírku podpořit? Stačí zavítat do kterékoli prodejny Kaufland po celé republice a zakoupit si originální jmenovky na dárky z dílny ilustrátora Lukáše Tomka ze známého studia Tomski&Polanski. Jeden arch s osmi jmenovkami, jež rozzáří obrázky světlušek, vyjde na 30 korun, dalších 10 korun za každý prodaný arch přidá do sbírky Kaufland.

81 milionů korun za pět let

S projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška začal Kaufland spolupracovat v roce 2019 a od té doby se jedná o stěžejní partnerství. „Vánoční sbírka pro Světlušku je v našich prodejnách již tradicí a od té doby, co sbírku pořádáme, se opravdu stala naší srdcovou záležitostí. Nesmírně si vážíme velkorysosti našich zákazníků i našich zaměstnanců, kteří svým přístupem dokazují, že jim život lidí s hendikepem není lhostejný. V loňském roce se nám společně podařilo získat 18 milionů korun, jimiž jsme pomohli rozsvítit Vánoce nevidomým. Pevně věřím, že letos také spojíme své síly a podpoříme Světlušku co nejvyšší částkou,“ říká Renata Maierl, mluvčí společnosti Kaufland. Celkem už se v uplynulých pěti ročnících Vánoční sbírky pro Světlušku vybralo neskutečných 81 milionů korun.

Vodicí pes, tablet i kurz psychologie

Peníze z loňské sbírky už pomáhají konkrétním lidem. Například Kristýna se tak může těšit z přítomnosti vodicí fenky Ginny, která jí nejenom pomáhá s orientací a komunikací s ostatními lidmi, ale také se jí stala nepostradatelnou kamarádkou. „Ginny je mi neuvěřitelnou oporou na cestách. Označuje chodníky, vyhýbá se překážkám i lidem. Najde přechod či lavičku k sezení. Chodíme spolu nakupovat a moc se těšíme, že budeme společné trasy rozšiřovat. Je mi také psychickou oporou. Díky Ginny se i lépe zapojím do komunikace s ostatními lidmi venku a postupně mi odpadá strach na cestách. Děkuji vám,“ říká Kristýna.

Malému Kubíkovi, jemuž byla v roce a půl diagnostikována mikroduplikace chromozomu X a kterého trápí i slabý oční nerv a astigmatismus, mohli rodiče díky sbírce pořídit tablet. Ten ho rozvíjí v oblasti zraku, myšlení, porozumění a také jemné motoriky. „Tablet je Kubíkův velký kamarád. Na stimulaci používáme aplikaci EDA. Ve volných chvílích na tabletu rád sleduje Čiperky a jejich písničky,“ popisuje Kubíkova maminka Lenka.

A do třetice všeho dobrého. Nevidomá paní Xenie může díky výtěžku sbírky studovat kurz Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Studium mě opravdu baví. Je to pro mě možnost dozvědět se něco nového, ale i smysluplně trávit volný čas a věnovat se tomu, co mě skutečně naplňuje. Věřím, že mi získané znalosti pomohou nejen v budoucím zaměstnání, ale také v osobním životě,“ dodává Xenie.

Peníze pomáhají, kde je potřeba

Letošní šestý ročník Vánoční sbírky pro Světlušku dostal punc výjimečnosti, jeho ambasadorem se totiž stal známý český zpěvák Ben Cristovao. A ani zdaleka se nejedná o náhodné spojení. Hudebník se letos zařadil mezi známé interprety, kteří společně s nevidomými muzikanty vystoupili na jubilejním 20. benefičním koncertu Světlo pro Světlušku. Ben Cristovao se představí i v televizním spotu, který Kaufland ke sbírce natočil.

„Výtěžek sbírky stejně jako každý rok putuje do speciálního Fondu Kaufland, který vznikl pod Světluškou už v roce 2019. Z tohoto fondu jsou pak finanční prostředky rozdělovány v rámci otevřených grantových řízení. O podporu mohou žádat nejen jednotlivci s těžkým zrakovým postižením, ale i organizace, které pomáhají zrakově hendikepovaným z celé České republiky,“ vysvětluje Renata Maierl, mluvčí společnosti Kaufland.

Vánoční sbírkou to nekončí

Kaufland se coby generální partner účastní i dalších aktivit Světlušky. „Zapojujeme se do Nočního běhu pro Světlušku, kterého se účastní mnoho našich zaměstnanců a z nějž se u nás stala každoroční jarní tradice. Dále spolupracujeme na projektu Kavárna POTMĚ, kde obsluhují zrakově postižení,“ uvádí Renata Maierl. Kaufland je také každoročně součástí benefičního koncertu Světlo pro Světlušku.

Kromě Světlušky Kaufland spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi a projekty, jakou jsou Ježíškova vnoučata, Centrum Paraple, DEBRA ČR, Dejme dětem šanci, Loono či Nadace Via.