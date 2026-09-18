Dluhy v západní Evropě jsou už tak vysoké, že jenom za splácení úroků vydávají některé země ročně více než za obranu. Platí to třeba pro Británii a Francii, ale stejný problém řeší i mimoevropské státy včetně USA.
Svět žije na dluh. Dva biliony dolarů letos padnou jen za úroky
Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach
Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...
Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové
Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...
Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce
Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...
Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole
Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...
Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny
Německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném...
Myslivci zastřelili rekordní počet divočáků. Přesto jich může dál přibývat
Myslivci za sebou mají rekordní sezonu. Podle údajů Českého statistického úřadu za poslední myslivecký rok, tedy od dubna do března, skolili meziročně o 41,2 procenta více divokých prasat, padlo jich...
Svět žije na dluh. Dva biliony dolarů letos padnou jen za úroky
Česká republika letos zaplatí za obsluhu státního dluhu 110 miliard korun. USA stejnou částku pošlou věřitelům na úrocích za necelé dva dny. Rychle rostoucí zadlužování není ani zdaleka jen český...
Putin převádí ruská aktiva Nestlé a Auchanu pod dočasnou správu
Ruský prezident Vladimir Putin nařídil převést ruská aktiva švýcarské potravinářské skupiny Nestlé a francouzského řetězce supermarketů Auchan pod dočasnou správu. Podle dekretu byla dočasnou správou...
Perský záliv masivně zbrojí proti dronům. Šanci cítí i ukrajinské firmy
Válka s Íránem odhalila slabé místo protivzdušné obrany zemí Perského zálivu. Systémy za miliardy dolarů jsou určené hlavně proti balistickým raketám, při útocích levných dronů se však jejich...
Revolut poskytl data stovek klientů falešnému úřadu. Teď čelí vydírání
Britská finanční technologická společnost Revolut řeší vážný bezpečnostní problém. Tentokrát za ním nestojí hackerský útok, ale podvodník vydávající se za státní instituci. Prostřednictvím falešných...
Druhý blok Temelína je po neplánované odstávce znovu v síti
Technici ve čtvrtek před 17:00 po neplánované odstávce znovu připojili druhý temelínský blok do sítě. Turbosoustrojí ve středu odpojili od rozvodné sítě kvůli závadě v části systému řízení nejaderné...
ČNB se sazbami zatím nehnula. Ekonomové ale ještě letos jejich zvýšení čekají
Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou...
Írán přesouvá přepravu z Hormuzu na silnice. Hraniční přechody nápor nezvládají
Teherán chtěl důsledky americké blokády Hormuzského průlivu zmírnit přesunem části obchodu na silnice, železnici a přes Kaspické moře. Náhradní trasy však narážejí na omezenou kapacitu. Na hraničních...
Změna dodavatele energií je dnes snadná jako nákup v e-shopu. Jak ušetřit tisíce ročně?
Ceny energií i služeb v posledních letech drasticky proměnily rozpočty českých domácností. Petr Novák, CEO portálu Kalkulátor.cz, v rozhovoru popisuje, jak moderní technologie a nástroje jako hlídací...
Osobní i nákladní doprava jsou v zisku. Dráhy vydělaly dvě miliardy
Přes 85 milionů přepravených cestujících a razantní zeštíhlení nákladní ČD Cargo dopomohly státem vlastněným Českým drahám k dvoumiliardovému zisku za letošní první pololetí. Meziročně počet...
Sucho a nízké ceny. Zemědělcům klesnou tržby o 25,6 miliardy, odhaduje komora
Kvůli suchu ale i nízkým cenám vepřového masa se zemědělcům meziročně sníží tržby zhruba o minimálně 25,6 miliardy korun, uvádí ve svém kvalifikovaném odhadu Agrární komora ČR. iDNES.cz to ve čtvrtek...
Spotřeba uhlí bude letos rekordní, na vině je drahý plyn, upozorňuje agentura
Uhlí mělo v letošním roce začít ze světové energetiky pomalu ustupovat. Vývoj na trzích ale tento předpoklad obrátil. Podle nejnovější zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) má globální...