Svět chce motory z Česka. Moravská firma roste rekordním tempem a hledá stovky lidí

Když se společnost PBS ve Velké Bíteši v roce 2002 rozhodla pustit do vývoje malého proudového motoru s označením TJ100, málokdo předvídal, jak významnou roli budou podobné technologie o dvě desetiletí později hrát.
„V té době byl segment dronů velice malý. Sám jsem to vnímal jako superdrahou hračku, kterou si můžou dovolit maximálně Spojené státy a možná ještě pár dalších velmocí. Ale bylo to moudré rozhodnutí, boom, který zažíváme posledních pět let je enormní,“ říká Lisner.
Válka na Ukrajině zásadně proměnila způsob vedení ozbrojených konfliktů a poptávka po bezpilotních prostředcích i jejich pohonných jednotkách prudce roste.
Výroba v Česku vzrostla o 800 procent
Rostoucí poptávka se výrazně promítla do výroby. Za poslední tři roky tam produkce vzrostla o 800 procent. Pozoruhodné přitom je, že tento nárůst vůbec nezahrnuje americké výrobní kapacity.
„Možná vás překvapím, ale ta čísla z Ameriky do toho vůbec nejsou zahrnutá. To se všechno odehrálo v Česku, ve Velké Bíteši. Fabrika není nafukovací, ale trošku se změnilo portfolio,“ vysvětluje Lisner, jak tak prudký nárůst dokázala česká fabrika nedaleko Brna ustát.
Zatímco dříve patřily mezi hlavní produkty společnosti pomocné energetické jednotky, označované jako APU, které například zásobují letadla energií během pobytu na zemi, po začátku války na Ukrajině se stále větší část výrobního úsilí přesunula k proudovým motorům.
Růst ovšem přináší také komplikace. Závod ve Velké Bíteši dokáže podle Lisnera vlastními silami vyrobit přibližně 90 procent důležitých dílů motorů. S rostoucím počtem zakázek však firma musí stále více zapojovat externí dodavatele, a to nejen v Česku, ale i v dalších evropských zemích.
Podnikání v USA je jednodušší
Významnou součástí strategie PBS Group je expanze do Spojených států. Firma zde nejprve přibližně před deseti lety otevřela obchodní zastoupení, později se rozhodla vybudovat také vlastní výrobní a vývojové kapacity – konkrétně ve státě Georgia, severně od Atlanty, což je významná oblast pro letecký průmysl. Mimo jiné proto, že leží v blízkosti prestižní technické university Georgia Tech.
„Překvapivě je jednodušší začít byznys v Americe než v Čechách,“ říká Lisner. „Povolení, která tady budou trvat půl roku, rok, jsme tam zvládli v horizontu dní.“
Lisner rovněž srovnává americkou pracovní kulturu s tou českou. „U nás je mnohem těžší propustit zaměstnance než v Americe. Rovněž zaměstnanci, když chtějí odejít, mají v Česku dvouměsíční výpovědní lhůtu. V Americe je to otázka týdne a to oboustranně,“ vysvětluje. Rozdíly vnímá i v samotném pracovním nasazení. „Český zaměstnanec přemýšlí, jak problém vyřešit kreativním způsobem, v Americe jedou striktně podle manuálu.“
Česká PBS v Americe výrazně investovala – první fáze investic představovala přibližně 20 milionů dolarů, druhá počítá s částkou kolem 90 milionů dolarů, tedy zhruba 1,9 miliardy korun.
Americká expanze přitom není pouze otázkou vyšší výrobní kapacity. Pro tamní obranný průmysl je zásadní také jistota dodávek strategicky důležitých součástí přímo z území Spojených států.
Motory pro letectvo i obranu proti dronům
PBS Group již spolupracuje s americkým letectvem US Air Force. Získat důvěru amerických ozbrojených sil přitom podle Lisnera není jednoduché. Motory českého výrobce musely projít důkladným testováním v laboratořích amerického letectva. Zástupci US Air Force navíc pravidelně navštěvují americký závod společnosti a kontrolují kvalitu výroby.
Jedním ze zajímavých projektů, na kterých se PBS podílí, je americký systém White Spike určený k obraně proti útočným dronům. Česká firma do něj dodává pohonnou jednotku.
Smyslem podobných technologií je mimo jiné snížit náklady na protivzdušnou obranu. Současné konflikty totiž ukazují, jak ekonomicky nevýhodné může být sestřelování levných dronů pomocí výrazně dražších střel.
„Pokud máte výborný systém protivzdušné obrany, ale vaše střela, která má zničit daný dron, stojí stokrát víc než samotný dron, není to zrovna ekonomicky správné,“ upozorňuje Lisner. Právě schopnost vyrábět účinné, ale cenově dostupnější obranné prostředky bude podle něj stále důležitější.
Česká firma nezvyšuje pouze výrobní kapacity, ale také investice do vývoje. Podle Lisnera do něj každoročně směřuje přibližně deset procent obratu společnosti, tedy řádově 200 až 300 milionů korun.
Do rozšíření výroby ve Velké Bíteši má podle informací uvedených v rozhovoru směřovat přibližně miliarda korun. Vedle Evropy a Spojených států vidí PBS Group významný potenciál také v Indii a na dalších asijských trzích. Společnost již konec konců spolupracuje s indickým letectvem, jemuž dodává pomocné energetické jednotky APU. V budoucnu by chtěla na tamním trhu uspět také se svými proudovými motory.
Jak se česká společnost prosadila v americkém obranném průmyslu, jak mohou české technologie ovlivnit budoucnost protivzdušné obrany a kde se hledají zaměstnanci? Více se dozvíte v podcastu Industrial.