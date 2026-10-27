Český model je navíc přísnější než některá podobná opatření v zahraničí. Svaz proto vyzval kabinet k přehodnocení daně. Svaz průmyslu a dopravy o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
Vláda v závěru září rozhodla o uvalení mimořádné daně na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Vláda tím reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou.
„Mimořádná daň má podle svého názvu dopadat na mimořádné výsledky, nikoliv na běžné podnikání. Pokud firma po slabším roce obnoví výrobu, zvýší využití kapacit nebo zlepší efektivitu provozu, nemůže to stát automaticky považovat za mimořádný zisk. Právě takové riziko ale současný návrh vytváří. Nejde přitom jen o rafinérie, ale o princip, který může do budoucna ohrozit jakékoliv průmyslové odvětví,“ řekl prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.
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Oslabení rafinerské a petrochemické výroby podle něj může do budoucna negativně ovlivnit investice nebo zaměstnanost. V delším horizontu pak varoval před hrozbou zvýšení závislosti ČR na dovozu pohonných hmot a petrochemických produktů.
Rafaj připomněl, že ministerstvo financí při přípravě rafinerské daně odkazuje na polský model. Přestože český návrh počítá s nižší sazbou daně ve výši 50 procent oproti polským 60 procentům, celkové nastavení může podle svazu vést k vyššímu zatížení.
Jako příklad svaz uvedl to, že český návrh jako referenční základ používá pouze rok 2025, který byl negativně ovlivněn mimořádnými provozními okolnostmi. Zároveň podle svazu neobsahuje žádnou rezervu pro běžný růst podnikání, dále pracuje s širším daňovým základem a počítá s delší dobou platnosti. Polský model naproti tomu zahrnuje 20procentní nezdanitelné pásmo nad referenční úrovní, které má pomoci odlišit skutečný mimořádný růst marží od běžného zlepšení hospodaření. Český návrh tak může podle průmyslníků zatížit i pouhý návrat výroby k běžné výkonnosti.
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V případě, že vláda mimořádnou daň úplně nezruší, požaduje proto svaz alespoň zavedení nezdanitelného pásma ve výši 20 procent nad referenční úrovní. Zároveň navrhl přehodnotit referenční období tak, aby nevycházelo pouze z loňského roku, ale zohlednilo skutečnou ekonomickou situaci rafinérsko-petrochemické výroby. Svaz odmítl také zpětnou působnost daně.
„Český průmysl potřebuje investovat do modernizace, energetické transformace a nových technologií. Pokud budeme zdaňovat i běžné zlepšení hospodářských výsledků, bereme firmám motivaci i prostředky k dalšímu rozvoji. Krátkodobý příjem státního rozpočtu nesmí převážit nad dlouhodobým zájmem zachovat konkurenceschopnou domácí výrobu,“ podotkl Rafaj.
Nová daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Bude činit 50 procent z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. Primárně půjde o společnost Orlen Unipetrol.
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13. října 2026