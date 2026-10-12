Svaz průmyslu kritizuje rafinérskou daň, pro Babiše je to priorita

Vláda daň navrhla v souvislosti s letošním zdražením paliv, její výnos by měl kompenzovat opatření, kterými se vláda snažila růst cen pohonných hmot brzdit. V úterý začne zákon, který daň zavádí, projednávat Sněmovna.
Speciální daň na rafinerie se podle vládního návrhu bude uplatňovat na jejich hospodářské výsledky v letošním a příštím roce. Dotčené společnosti tak daň odvedou v letech 2027 a 2028. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Vláda zavedením sektorové daně reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou.
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Svaz průmyslu uvítal, že vláda se snaží omezit dopad zdražování nafty, vyzdvihl zejména snížení spotřební daně. „Svaz však zásadně odmítá zavádění jakýchkoliv forem sektorových daní, které narušují férové tržní prostředí, snižují investiční předvídatelnost a oslabují konkurenceschopnost českého průmyslu,“ uvedl v dopise.
Podle Babiše je zavedení daně správný krok a Česko se v tomto směru inspiruje krokem, který v minulosti učinilo Polsko. „Rafinerie mají desetinásobně vyšší marži, je to celosvětový problém,“ řekl premiér. Schválení daně považuje za jednu z priorit vládní koalice pro nadcházející jednání Sněmovny.
Svaz kritizoval zejména skutečnost, že by se daň měla vztahovat na marže dosažené v letošním roce. Vadí mu i způsob nastavení daňové povinnosti. „Navrhovaná konstrukce daně navíc vychází z předpokladu, že hrubá rafinerská marže představuje odpovídající ukazatel mimořádného zisku,“ uvedl Svaz. Takový přístup podle něj opomíjí náklady na energie, emisní povolenky, údržbu, zaměstnance i investice.
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Pokud bude vláda na zavedení daně trvat, měla by ji podle svazu nastavit tak, aby odpovídala hospodářské situaci rafinerií v Česku. Zásadní podle svazu je, aby se daňová povinnost nevztahovala na letošní výsledky rafinerií. Žádá také, aby se základní hodnota marže, podle níž se bude vypočítávat nárůst, nevztahovala pouze na rok 2025, ale na víceleté období.
Zavedení daně už dříve kritizovala společnost Orlen Unipetrol, pod niž spadají tuzemské rafinerie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Společnost uvedla, že zavedení daně považuje za retroaktivní, a tudíž v rozporu s ústavním pořádkem. Ministerstvo financí argumenty firmy odmítlo. Inkaso daně za příjmy rafinerií uskutečněné v letošním roce by podle ministerstva financí mělo být zhruba 5,5 miliardy korun.