Jak dál pomáhat firmám? Svaz průmyslu představuje návrhy ke kurzarbeitu

Firmy mohou využít tzv. kurzarbeit v rámci programu Antivirus. Stát poskytuje 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky je to 60 procent, a to do 29 tisíc korun. Oba příspěvky se stanovují ze superhrubé mzdy.

Původně měl program pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce dubna, v pondělí vláda rozhodla o prodloužení Antiviru do konce května. Důvodem je postupné otevírání provozů, které potrvá až do 25. května. Počet žádostí firem o kurzarbeitovou podporu již přesáhl 40 tisíc.

Odbory a zaměstnavatelé požadují, aby Antivirus fungoval ještě aspoň několik měsíců. Odboráři navrhují, aby úřady firmám poskytovaly zálohu a neproplácely podporu až zpětně. Podle Svazu průmyslu a dopravy by na program pak měl navázat ještě klasický kurzarbeit podle německého vzoru, který se využívá v krizi.

Také podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by měl být program Antivirus na tři až šest měsíců. “Zvláště, když se přepneme z programu Antivirus do klasického kurzarbeitu, kdy budeme podporovat firmy, které se snaží opět rozběhnout své fungování, by dlouhodobější charakter dával smysl,“ uvedla ministryně v pondělí.

