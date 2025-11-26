Klimatické cíle budou velmi drahé a pro část průmyslu likvidační, odhaduje analýza

Každý způsob rychlé dekarbonizace přinese poškození konkurenceschopnosti českého průmyslu vůči zemím s méně striktní regulací a výhodnějšími podmínkami pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Česká republika bude muset kvůli splnění nových klimatických cílů EU investovat do transformace průmyslu více než tři biliony korun. Vynucené a rychlé změny způsobí spíše útlum a přesun části výroby mimo Evropu.
To jsou závěry analýzy poradenské společnosti EGU týkající se splnění ambiciózního evropského cíle o snižování emisí, kterou vypracovala pro Svaz průmyslu.
Evropská unie schválila v listopadu nový klimatický cíl, podle něhož by unie do roku 2040 měla snížit emise proti roku 1990 o 90 procent. Pět procent redukce emisí bude možné naplnit pomocí investic do dekarbonizačních projektů ve třetích zemích. Cíl platí pro celou EU, jednotlivé státy mohou mít různý podíl.
|
Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu
Snížení emisí o 90 procent do roku 2040 (při srovnání s hodnotami ze začátku 90. let) by si v průmyslu vyžádalo dramatický růst investičních i provozních nákladů. Firmy by ve svém vývoji byly nuceny přeskočit tři až čtyři inovační cykly, což by oslabilo konkurenceschopnost jejich produkce. A to vše v situaci, kdy již dnes platí za elektřinu výrazně více než jejich konkurenti v okolních zemích, uvádí Svaz průmyslu v tiskové zprávě.
Cíl snížení emisí o 90 procent v průmyslu znamená masivní elektrifikaci souběžně s rozsáhlým využitím vodíku a technologií na zachycení a uložení oxidu uhličitého. „Přineslo by to v příštích 15 letech bezprecedentní investiční a technické nároky. Ty nejsou přitom realistické, pro značnou část energeticky náročného průmyslu jsou navíc fakticky likvidační,“ říká Michal Kocůrek, projektový ředitel EGU a spoluautor studie.
|
Green Deal nás zničí, píší firmy šéfce EK. Brusel řeší, jak nepohřbít těžký průmysl
Milan Brejchal, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že firmy si na takto obrovské objemy investic v energeticky náročných sektorech nemají šanci tak rychle vydělat. „Jejich ziskovost naopak již nyní vlivem dosavadních opatření setrvale klesá. Vysoce problematická je i návratnost a profitabilita takových investic, což samozřejmě zajímá také každou banku při jednání o případných úvěrech,“ podotýká Brejchal k výsledkům analýzy.
Tři scénáře, všechny špatné
Pod tlakem konkurence ze světa jsou dlouhodobě po celé Evropě především hutnictví, chemický průmysl a výroba nekovových materiálů – tedy cementu, vápna, skla nebo keramiky. Svaz průmyslu ČR dlouhodobě upozorňuje, že jde o strategická odvětví, jejichž přesun mimo EU je nejen škodlivý pro ekonomiku, ale také nežádoucí z bezpečnostního hlediska.
Studie pracovala se třemi scénáři. První zpracovaná varianta počítá s nejvyšším emisním cílem 90 procent, druhá s 85 procenty, který EU nově za určitých okolností připouští. Třetí scénář zkoumá možnost dosažení předchozí verze klimatických cílů, tedy snížení emisí o 76 procent.
Jak vyplývá z analýzy, jednotlivé trajektorie se výrazně liší v míře zavedení nových technologií i v nákladech. Žádná z nich se však neobejde bez negativních dopadů na objem výroby a strukturu českého průmyslu.
|
Odklad emisních povolenek na benzin a plyn o rok nepomůže, shodují se experti
V případě nejpřísnější varianty s 90 procenty povede elektrifikace průmyslu ke zvýšení spotřeby elektřiny o 60 procent. Takový nárůst vyžaduje například faktické zdvojnásobení distribuční sítě. Celkové investiční náklady by přesáhly 3,8 bilionů Kč do roku 2040, což by bylo 250 miliard Kč ročně.
Na financování by se musel podílet stát formou investičních a provozních dotací. Musel by zajistit snížení cen elektřiny pro energeticky náročný průmysl. Nezbytné by bylo i rozsáhlé využití dosud komerčně nevyužívaných technologií – výroba RFNBO (kapalná a plynná paliva nebiologického původu, například obnovitelný vodík) a zachytávání, transport a přeprava CO2, uvádí analýza.
Analýza také konstatuje, že rozšíření kapacity o téměř 38 terawatthodin (TWh) nové bezemisní elektřiny si žádá výstavbu přibližně 30 gigawatt (GW) nových fotovoltaických elektráren, 16 GW větrných elektráren a rozsáhlou skladovací kapacitu 80 GWh bateriových úložišť. A to vše v časovém horizontu 15 let. Pro srovnání, ke konci roku 2025 se zatím v Česku podařilo vystavět 5,4 GW fotovoltaických a 0,4 GW větrných elektráren a přibližně 2,3 GWh kapacity bateriových úložišť, upozorňuje EGU.
|
Europoslanec ANO nenašel dost podpory, většina byla pro 90procentní klimatický cíl
Investice do nejvhodnějších dekarbonizačních technologií, jakými jsou elektrické pece, tepelná čerpadla, elektrokotle a další, by dosáhly čtvrtiny nákladů spojených s výstavbou nových zdrojů elektřiny (0,46 bil. Kč versus 2,1 bil. Kč). Ačkoliv celou sumu investičních nákladů neponese průmysl přímo, část se na něj přenese v podobě provozních nákladů.
Podle odborníků elektrifikace zvýší nákladovost elektřiny, která je již dnes pro průmysl vysoká. „Neexistují téměř žádné podpůrné mechanismy, které by snížily cenu. Proto dlouhodobě apelujeme na snížení sazeb například u regulovaných složek jako je POZE nebo distribuce a přenos a zároveň vítáme prohlášení rodící se vlády ohledně její snahy o snížení cen elektrické energie,“ upozorňuje Brejchal, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Jakou dekarbonizaci unese česká realita
Energetici se nicméně shodují, že dekarbonizace jako taková je i v případě Česka nezbytná. Připomínají však, že bude potřeba její provedení přizpůsobit místní realitě a přírodním podmínkám. Primárně je nutno analyzovat, jaké jsou maximální individuální možnosti v oblasti dekarbonizace a jaké prostředky na ni může ČR vynaložit. Svaz zároveň zdůrazňuje, že „vypnutí“ energeticky náročného průmyslu, navzdory tomu, že jako jediné umožňuje splnění evropských cílů, je nepřijatelné z hlediska ekonomické i geopolitické bezpečnosti ČR i Evropy.
|
Ocelářství jako národní identita. Češi se bojí o jeho budoucnost kvůli Green Dealu
Mezi možné konkrétní opatření, jak postupovat, Svaz společně s EGU zařadil například zrychlené odpisy investic do dekarbonizačních projektů, zjednodušení povolovacích řízení, stabilizace investičního prostředí a také využívání státem garantované PPA projekty (dlouhodobé smlouvy na nákup elektřiny) a rozdílové smlouvy (CfD). Nově lze také zavést uhlíkové rozdílové smlouvy (CCfD) pro velké bezemisní projekty.
|
Zákaz spalovacích motorů od roku 2035 je mimo realitu, píší automobilky Leyenové
Analytici EGU se společně se zástupci Svazu průmyslu také shodují, že veřejná podpora musí být technologicky neutrální. Měla by také mířit na nástroje s nejvyšším potenciálem snižování emisí, zejména v průmyslu a u velkých obnovitelných zdrojů. Pro udržení konkurenceschopnosti je nutné snížit nákladovost elektřiny pro energeticky náročné firmy úpravou regulovaných složek a férovým nastavením poplatků za připojení.
„V systému EU ETS 1 je klíčové vyčkat na ověření účinnosti Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), zachovat cílenou alokaci bezplatných povolenek pro export a zavést expiraci povolenek tak, aby se omezily spekulace s nimi,“ doporučuje analýza.