Česká populace má silné a pozitivní vazby na průmysl a ocelářství. Podle výzkumu agentury STEM/MARK si devět z deseti Čechů uvědomuje zásadní roli průmyslu pro zaměstnanost a ekonomickou stabilitu.
„Ocel je klíčová ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo železniční dopravě. Neobejde se bez ní ani obranný průmysl, proto je třeba na ocelářství nahlížet jako na strategické odvětví a výrobu oceli udržet v Česku a Evropě,“ zdůrazňuje Daniel Urban, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Jak dodal, průmysl, který historicky hraje důležitou roli v české ekonomice, dnes čelí velkým výzvám. Především kvůli jeho „ozelenění“. „Byla by škoda, kdyby průmyslové podniky v Česku zanikly a přestěhovaly se někam jinam v Evropě, nebo dokonce do Asie,“ doplnil.
Připomněl, že více než polovina kapacity oceli dnes vzniká v Číně. Obchodní toky se mění, konkurence pro evropské výrobce je velká a kvůli enviromentálním podmínkám v EU také neférová, uvedl Urban. Jako další problém ocelářů a průmyslu vůbec zmínil systém emisních povolenek.
Češi vnímají český průmysl podle průzkumu jako ohrožený. Více než polovina Čechů vidí největší hrozby pro český průmysl v cenách energií (58 procent) a regulacích z EU (53 procent). Konkurenci mimo EU považuje za riziko téměř polovina respondentů, konkrétně 49 procent.
Podle předsedkyně představenstva Ocelářské unie Marcely Kubalové jsou na oceli závislá další průmyslová odvětví. Stejně to vnímá i veřejnost. „Osm z deseti lidí chce, aby bylo Česko v oblasti oceli co nejvíce soběstačné a nezávislé na jejím dovozu,“ uvedla. Obdobný podíl veřejnosti podporuje i státní pomoc ocelářství kvůli jeho náročným podmínkám v oboru a silné mezinárodní konkurenci. Překvapivě pozitivní vnímání oceli se týká i environmentálního aspektu: téměř dvě třetiny Čechů ji označují za ekologický materiál.
„Považujeme ocel za strategickou a jsme rádi, že to tak vnímá i česká veřejnost. Bojujeme za to, aby ocel byla zařazena mezi strategický materiál i v Evropské unii,“ řekla Kubalová.
Průmysl jako symbolická hodnota
Podle průzkumu panuje napříč společností shoda, že stát by měl průmysl a ocelářství čelící náročným podmínkám regulace EU a především Green Dealu podporovat. Souhlas s touto podporou průmyslu vyjádřilo 86 procent Čechů. Devět z deseti přitom spojuje průmysl s českou tradicí a národní identitou a sedm z deseti jej vnímá jako motor ekonomického rozvoje.
Urban se nicméně domnívá, že zrušení Green Dealu již není možné. Pokud je průmysl vnímán jako pacient, tak je podle něj nyní klíčové zvolit strategii, „aby pacient přežil.“
Zástupci ocelářů se však shodují, že Green Deal potřebuje revizi. „Nikdy jsme neviděli dopadovou studii,“ uvedla Kubalová.
V Česku stále rezonuje představa, že průmysl drží zemi pohromadě a zajišťuje prosperitu, ukázal průzkum. Podle analytika společnosti STEM/MARK Dalibora Stehna poslední data dokazují, že pro většinu Čechů má průmysl – a v neposlední řadě také ocelářství – nejen ekonomickou, ale i symbolickou hodnotu.
„Zároveň sílí volání po tom, aby stát tato strategická odvětví chránil, ideálně formou finanční podpory,“ dodal. Rezervovanější jsou v tomto směru vysokoškolsky vzdělaní lidé a respondenti z domácností s vyššími příjmy.
Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na National Sample se zúčastnilo 4609 respondentů reprezentujících českou obecnou populaci ve věku 18+ let proporčně podle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v termínu od 3. do 17. července 2025.
Průzkum také ukázal, že sedm z deseti Čechů věří, že průmysl má pozitivní dopad na rozvoj regionů. Jen 15 procent však považuje regionální rozvoj za jeho hlavní přínos – veřejnost klade větší důraz na zaměstnanost a hospodářský růst. Zachování těžkého průmyslu v Moravskoslezském kraji podporuje 8 z 10 Čechů, přičemž podpora je nejvyšší mezi obyvateli samotného kraje. Proti se vyslovilo pouze 8 procent respondentů.