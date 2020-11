Letošek přál suchým vínům. Bude méně přívlastkových i svatomartinského

Řada vinařů se letos rozhodla pod značkou Svatomartinské víno neprodávat, protože je to pro ně moc riskantní. Někteří ho lahvují méně. Důvod je zřejmý - zrušené slavnosti, omezené akce a zavřené restaurace.

O značku se letos uchází o 30 procent méně vinařství než loni. Objem by mohl klesnout asi o dvacet procent, z více než dvou milionu lahví na zhruba 1,5 milionu.

„Množství předpokládá nižší spotřebu. Myslím, že nebude platit vzorec méně lahví rovná se vyšší cena a většina vinařů zůstane na úrovni loňského roku,“ shrnul prezident Vinařské unie a šéf Bohemia Sektu Ondřej Beránek.

Rok se pro vinaře nevyvíjí dobře ve všech ohledech. V dubnu udeřilo sucho, o kterém se psalo, že je nejhorší za 500 let. Červen propršel a říjen byly srážky oproti průměru dokonce čtyřnásobné. Do toho přišlo několik chladných jarních a letních měsíců, které posunuly vegetaci. Sklizeň proto ještě neskončila. Aby to nestačilo, spotřebu těžce poznamenala koronakrize nejen uzavřením restaurací a vináren, ale i menší spotřebou domácností.

„Čekáme, že také čtvrté čtvrtletí bude představovat pro vinaře ztráty,“ odhadl Beránek. Se ztrátami z jara vstoupili už do letní sezóny, kde si trochu spravili chuť nájezdy Čechů do většiny dovolenkových destinací včetně penzionů ve vinařstvích. Jenže dva měsíce prázdnin ztráty z jara nevykompenzují.

Vinice museli zalévat

„Na jaře byl na vinice děsivý pohled. Bylo takové sucho, že jsme poprvé za dvacet let vyjeli s traktorem a ručně zalévali vinice,“ ohlíží se David Šťastný, marketingový ředitel Château Valtice - Vinné sklepy Valtice. kdyby to neudělali, ohrozili by porosty při zakládání nových vinic, a tak i jejich kvalitu na desítky let dopředu.

Také sklizeň je komplikovanější, protože v říjnu hodně pršelo a posouvá se tak někde až do listopadu.

Vinaři opatrně naznačují, že to bude mít vliv na kvalitu letošního ročníku. Nedá se čekat taková kvalita červených vín a bílá nebudou tak sladká. Rok bude přát aromatičtějším odrůdám jako je Tramín červený a Sauvignon a vínům s výraznější kyselinkou.

„Spíš to bude ročník, který bude vhodný pro bílá vína. Pro červená byly lepší podmínky v minulých letech. Čekáme nižší podíl přívlastkových vín,“ řekl Josef Svoboda z Habánských sklepů.



Podle Davida Šťastného budou vína svěží, pitelná a s obrovským potenciálem k dalšímu zrání. „Budou suchá, ale budou krásně vonět. Po půl roce se v nich rozvinou další aromatické látky,“ myslí si.