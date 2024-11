Pod úrodou vína se podepsalo počasí. Svatomartinského bude méně, cena stejná

„Navzdory náročným klimatickým podmínkám v roce 2024 se moravským vinařům podařilo vyrobit svatomartinská vína vynikající kvality. Navíc již několik sezon včetně té letošní udržují jejich cenu prakticky na stejné úrovni, což je pro spotřebitele bezesporu příjemná zpráva,“ řekl Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie, která sdružuje významné tuzemské producenty. Cena Svatomartinského se bude v maloobchodní síti tedy pohybovat mezi 69 až 89 korun.

„Tato cena se víceméně nezměnila od roku 2020,“ doplnil marketingový manažer Martin Fousek a dodal, že největším producentem jsou vinařství Mutěnice.

V porovnání s loňským rokem se objem vyrobených láhví snížil o více než 800 tisíc, tedy téměř o třetinu méně. Je to dáno hlavně letošním nevyzpytatelným počasím, které letos panovalo. Dubnové mrazy poškodily až 90 procent vinic v Čechách a přibližně 23 procent na Moravě.

„Teplé počasí na konci zimy a v předjaří urychlilo vývoj révy až o měsíc, mrazy v dubnu proto zastihly révu v kritické fázi vývoje“ uvádí bioklimatolog Martin Možný. Následovalo dlouhé suché léto s extrémními teplotami, které uspíšilo sklizeň na počátek srpna, což je na mnoha místech historicky nejranější termín.

Mnohé odrůdy dozrávaly současně, to vytvořilo extrémní tlak na logistiku sklizně a jejich zpracování a vyžadovalo přehodnocení zavedených postupů. „Často jsme sklízeli v noci a brzy ráno, abychom zachovali kvalitu hroznů, což se pozitivně projevilo zejména u pozdějších odrůd a vín z modrých hroznů,“ řekl Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec. Podle vinařů letošní sklizně začaly zkraje srpna a šlo nejranější a zároveň nejkratší sklizeň.

Vína jsou svěží

Celkem se na trhu objeví 310 svatomartinských vín od 75 vinařství, podobně jako loni. V ročníku 2024 převažují tradičně bílá vína (144), následována růžovými a klerety (92) a červenými víny (74). Nejčastěji jsou zastoupená bílá vína odrůd Müller Thurgau (77), Muškát moravský (47) či Veltlínské červené rané (20), růžová vína Zweigeltrebe (50), Svatovavřinecké (34) a Modrý Portugal (7) a červená Modrý Portugal (50) a Svatovavřinecké (24).

„Vína jsou svěží a aromatická, bílá a růžová se vyznačují ovocitostí a jemnou kyselinkou, což jim dodává šťavnatost typickou pro svatomartinská vína. Červená vína, vyráběná z modrých odrůd sklizených ve vyšší zralosti, mají plné ovocné aroma a intenzivní chuť,“ uvedl Zbyněk Vičar, ředitel Vinařského fondu, který ochrannou známku Svatomartinské vlastní a každoročně ji propůjčuje vinařům.

Podle dat Vinařské unie letošní nepříznivé klimatické podmínky budou ovšem i dopad na trh vín v příštím roce. Pokles produkce hroznů se projevil u většiny pěstitelů, avšak s velkými regionálními rozdíly, v některých lokalitách zaznamenaly propady až o 50 procent.

„Je zřejmé, že hroznů s deklarovaným moravským původem bude málo,“ doplňuje Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie s tím, že to, co platilo v minulém století, už dnes nefunguje a investice do inovací a hledání nových postupů je nutností.

Prodej letošních vín dříve

Svatomartinská vína se stala pevnou součástí listopadové tradice a jejich obliba každoročně propojuje vinaře, znalce i gurmány. Spojení těchto vín s typickými sezonními pokrmy slibuje výjimečný gastronomický zážitek.

„K játrové paštice s brusinkami se výtečně hodí Víno Mikulov Svatomartinské Müller Thurgau. K husímu kaldounu bych zvolila bílé Svatomartinské Zweigeltrebe klaret z vinařství Víno Mikulov, které je vyrobeno z modrých hroznů a k hlavnímu chodu je jasnou volbou Modrý Portugal s jemnou tříslovinou, který bezvadně doplňuje chuť propečené husy a zároveň pomůže ulehčit trávení,“ doporučuje sommeliérka Denisa Kolaříková.

Přestože svátek svatého Martina letos připadá na pondělí, umožnil Vinařský fond prodej svatomartinských vín již od pátku 8. listopadu, aby se naplno využil bezprostředně předcházející víkend. Spolu s otevřením prvních lahví zároveň od tohoto data odstartuje mnoho svatomartinských akcí a slavností napříč republikou, které potrvají minimálně do konce listopadu.