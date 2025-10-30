Svatomartinská husa podraží. Chovatelům vzrostly náklady, hlásí drůbežářská unie

Autor: ,
  14:36
Svatomartinské husy budou letos nejvýše o desetinu dražší ve srovnání s loňským rokem, kdy za kilogram chlazené husy domácího původu lidé zaplatili od 250 korun. Do navýšení cen se letos promítnou vyšší náklady na chovný materiál, mzdové náklady, náklady na energie i krmiva. ČTK to řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

V Česku se letos podle Dlouhé vylíhlo 145 tisíc hus a dalších 10 500 se dovezlo pro výkrm. Na domácí poptávku to ale stačit nebude a bude potřeba dovézt i další. Dlouhá ale upozornila na riziko dovozu ptačí chřipky.

„Cena tuzemských hus bude o jednotky procent vyšší oproti loňskému roku, maximálně do deseti procent. Chovatelé mají vyšší náklady především na chovný materiál, mzdové náklady, cena krmných směsí pro menší chovatele je vyšší,“ řekla Dlouhá.

Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin

Zájem o svatomartinské husy je přesto podle Dlouhé veliký, lidé si dělají rezervace měsíce dopředu. Za kilogram husy prodané ze dvora již v kuchyňské úpravě podle ní zaplatí mezi 250 a 350 korunami. „Volné husy jsou většinou ty dražší, které prodávají prostředníci. Levnější jsou živé husy, které si musí zákazník popřípadě porazit. Levnější budou i husy a její kříženci ve velkých obchodech v promo nabídkách,“ řekla Dlouhá.

Připomněla, že letos od začátku září mohou nově drobní farmáři prodávat ze dvora až 2 000 kusů drůbeže za jeden rok. Dosud byl limit 35 kusů týdně. Nezáleží přitom, kdy se farmáři pro prodej rozhodnou, všech 2000 hus tak mohou prodat během pár dní v listopadu, což je pro chovatele hus velká výhoda, uvedla Dlouhá.

Kdo byl svatý Martin a proč jíme husu?

I tak se ale musí na svatomartinské oslavy husy dovážet. Například loni v listopadu činil podle unie dovoz vodní drůbeže přes 2 000 tun. Pro porovnání, 150 tisíc hus o průměrné hmotnosti čtyři kilogramy odpovídá zhruba 600 tunám. „Masa vodní drůbeže se dováží v období od října až do prosince každoročně okolo 2 000 tun každý tento měsíc. Během roku jsou jinak měsíční dovozy masa vodní drůbeže zhruba v rozmezí od 300 do 1 000 tun za měsíc,“ uvedla Dlouhá.

Riziko ptačí chřipky

Husy nebo kachny se do Česka dovážejí především mražené z Maďarska, odkud pochází zhruba 60 procent dovozu. Dále z Polska, Slovenska a Francie. „Chovatelé ale s příchodem podzimu musí být obezřetní z důvodu možnosti nákazy ptačí chřipkou, kdy ohniska jsou již v sousedních zemích, především v chovech v Německu,“ upozornila Dlouhá.

Kvůli podzimní vlně nákazy ptačí chřipkou už bylo v Německu vybito přes půl milionu kusů drůbeže. Francouzský úřad pro dohled nad zdravím zvířat (ESA) uvedl, že od srpna do poloviny října se v 11 evropských zemích objevilo 56 ohnisek nákazy.

První rozbory mrtvých labutí potvrdily ptačí chřipku, čeká se na toxikologii

Bylo to převážně v Polsku, největším producentovi drůbeže v EU, dále ve Španělsku a v Německu. První případy ptačí chřipky v této sezoně minulý týden oznámily také Belgie a Slovensko, dnes přibylo Slovinsko. Veterináři v ČR letos dosud vyhlásili 14. ohnisek v malochovech drůbeže. Dlouhá také upozorňuje na to, že zahraniční husy nedosahují takové kvality jako české.

Místo tradiční husy dávají někteří lidé přednost kachnám vzhledem k jejich ceně, která je zhruba o polovinu nižší, a menší velikosti. Počet vylíhnutých kachen letos podle Dlouhé dosahuje zhruba 16 milionů, v porovnání s loňskem je to o pět milionů více. Cena tuzemských kachen v obchodech se podle unie pohybuje od 100 korun za kilogram v akci do zhruba 140 korun za kilogram v běžné ceně. „Mražené dovozové kachny seženete pod 100 Kč/kg, v akcích za 79,90 Kč/kg,“ uzavřela Dlouhá.

Dopřejete si letos svatomartinskou husu?

celkem hlasů: 56

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

Svatomartinská husa podraží. Chovatelům vzrostly náklady, hlásí drůbežářská unie

Svatomartinské husy budou letos nejvýše o desetinu dražší ve srovnání s loňským rokem, kdy za kilogram chlazené husy domácího původu lidé zaplatili od 250 korun. Do navýšení cen se letos promítnou...

30. října 2025  14:36

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

30. října 2025  14:11

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Skupina Czechoslovak Group zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině. Výroba probíhá prostřednictvím ukrajinského partnera Ukrajinska bronetechnika, kterému CSG poskytla licenci,...

30. října 2025  13:57

Kolik budou stát energie. ERÚ zveřejnil první návrh, nová vláda slibuje změnu

Energetický regulační úřad zveřejnil návrhy regulovaných cen u elektřiny a plynu pro rok 2026. U elektrické energie navrhuje zvýšení plateb pro domácnosti o 2,7 procenta. Úřad prozatím ponechává...

30. října 2025

Snížení cel, vzácné zeminy, sója a fentanyl. Co přineslo americko-čínské setkání

Setkání nejvyšších představitelů USA a Číny přineslo úlevu oběma stranám, nicméně rivalita s „vysokými sázkami“ pokračuje. Prezident Donald Trump a čínský vůdce Si Ťin-pching vyšli ze svého prvního...

30. října 2025  11:44

Velká znojemská vinařství se spojují do společného holdingu, věří v lepší rozvoj

Jeden z hlavních producentů moravských vín Znovín Znojmo mění majitele. Společně s ním se zařadí pod jednotný holding další tři vinařství, které dohromady hospodaří na zhruba tisícovce hektarů vinic...

30. října 2025  11:01

Ekonomika stoupla o 2,7 procenta, odhadl úřad. Výsledek předčil očekávání

Český hrubý domácí produkt (HDP) stoupl ve třetím čtvrtletí o 2,7 procenta meziročně a o 0,7 procenta mezičtvrtletně. Ve svém aktuálním odhadu to uvedl statistický úřad. Tuzemská ekonomika tak...

30. října 2025  9:12

Akciím se daří navzdory válkám a třenicím. Porostou dál, říkají prognózy

Globální akciové trhy v posledních měsících silně rostou, a to navzdory válečným konfliktům, obchodním třenicím i celkovému napětí ve světové ekonomice. Ačkoli někteří experti stále varují před...

30. října 2025

Nejstarší cyklotrasy čeká rozsáhlé škrtání. Nevyhovují kvůli bezpečnosti

Premium

Množství značených cyklistických tras čeká v Česku zeštíhlení. Původní cyklotrasy značené na silnicích pro motorová vozidla už totiž v řadě případů kvůli nárůstu automobilové dopravy nejsou pro...

30. října 2025

Fed podle očekávání opět snížil úrokovou sazbu. A chystá nákupy dluhopisů

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Fed zároveň ve středeční tiskové zprávě oznámil, že...

29. října 2025  19:28,  aktualizováno  21:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Američané migranty nenahradí. Nad farmami se smráká, změny jsou v nedohlednu

Aktuální americká deportační politika se negativně promítá na americký pracovní trh. Migranti dlouhodobě drželi nad vodou mnoho sektorů ekonomiky včetně zemědělství. Nyní ale situace začíná být...

29. října 2025

Patří politika do sorbetu? Ben & Jerry’s narazili s palestinskou zmrzlinou

Spoluzakladatel značky Ben & Jerry’s na svém Instagramu uvedl, že mu mateřská společnost Unilever zakázala vytvořit melounový sorbet na podporu Palestiny. Nejde o první takový případ, podobná...

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.