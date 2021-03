Svatby povoleny, salony uzavřeny. Nevěsty mohou mít problém sehnat šaty

„Ozývají se nám opravdu stovky nevěst, ale nedá se nic dělat. Pokud má žena svatbu do jednoho týdne, můžu to maximálně udělat tak, že jí je vyfotím, zajdu si na test, to stejné musí udělat i nevěsta, vezmu deset šatů a ty jí můžu zavézt domů. Jinak to udělat nejde,“ říká Marie Nováková, majitelka a zakladatelka Svatebního centra Adina.

V případě klasického fungování svatebních salónů si ale musí ženy rezervovat šaty s dostatečným předstihem. „Ženy k nám začnou obvykle chodit po Novém roce. Do konce března nebo poloviny dubna neděláme nic jiného, než zamlouváme šaty. Vybíráme zálohy, aby šaty byly zamluvené na určitý termín a pro nevěstu připravené. To jsou peníze, které nás živí. Peníze nevěsty poté doplácejí až při vyzvedávání šatů,“ přibližuje Marie Nováková. To se ale aktuálně neděje.

A právě se zálohami to může být problematické. Mnohé ženy totiž v loňském roce zálohu za šaty zaplatily, ale neměly si je nakonec kam vzít. A zálohy jsou většinou nevratné. „Šaty si v loňském roce třeba rezervovaly holčiny na maturitní ples. Většinou chápou, že jim zálohu, ze které bylo odvedeno DPH a provize, nemůžeme vrátit,“ zmiňuje Marie Nováková, která se v oboru pohybuje více než dvacet let.



Šaty využijete v jiný termín

Salony se zákaznicím snaží vycházet vstříc a dávají jim možnost zálohu využít jindy. „Denně odpovídám na maily ženám, které si chtěly půjčit šaty, i nevěstám, které ruší svatbu a mají u nás zálohu. Jsme velkorysí a necháváme u nás zálohy na nekonečně dlouhou dobu. Víme, že jsou v tom zákaznice nevinně, stejně jako my,“ dodává s tím, že vracení záloh by mohlo být pro společnost likvidační.



Podobně to vidí i Alena Nosková, majitelka svatebního salonu Avalon v Českých Budějovicích. „Naši klienti letní termíny nemění. Když se dva chtějí vzít a zařídit si hezký život, tak si počkají. Musíme všichni vydržet,“ říká pozitivně.

Podotýká, že i když má aktuálně svůj salon zavřený, stále musí pracovat. „Nevěsty nám samozřejmě volají a chtějí se připravovat. Po telefonu s nimi vše konzultujeme, posíláme jim fotografie, radíme jim, jaké šperky by byly k daným šatům vhodné. Chodím do salonu a budoucím nevěstám klidně natočím i video detailu šatů,“ doplňuje Alena Nosková.

E-shopy nejsou to pravé

Pokud chtějí nevěsty šaty sehnat okamžitě, nabízí se jim možnost koupě na internetu. „Mnoho salonů si vybudovává e-shopy. Nevím, jestli to má smysl. Sama tento problém řeším taky. Podle mě ale není možné si z pohodlí domova koupit svatební šaty a očekávat, že mi budou sedět, jako kdyby mi je upravila asistentka v salonu, která odladí sebemenší detaily. A navíc se nevěsty připraví o to hezké, a to je návštěva svatebního salónu,“ zmiňuje Alena Nosková.

Také se obává toho, že klientkám nebudou svatební šaty sedět a budou nespokojené. „Nevěsta totiž aktuálně nemá možnost se s nikým poradit, jaký styl k její postavě by byl ten pravý,“ doplňuje. V případě objednání šatů z internetu může nastat problém i s jejich velikostí, krejčovské salony navíc podle nařízení vlády nefungují.

S tím souhlasí i Jiřina Florianová, která vlastní svatební ateliér v Praze. Šaty šije nevěstám na míru, některé hotové kousky ale nabízí k prodeji i na internetu. „Zakládám si na tom, že to jsou šaty na míru. Většinou je potřeba se s děvčaty sejít, i když si vyberou již hotové šaty. Musí si je vyzkoušet, já jim je musím upravit, aby šaty opravdu dobře seděly,“ vysvětluje a zároveň dodává, že to aktuálně není možné.

Sňatků výrazně ubylo

To, že svatební salony i krejčové měly v loňském roce méně zakázek, potvrzují i nejnovější data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Sňatků v uplynulém roce výrazně ubylo. Loni bylo uzavřeno 45 415 sňatků, to je o devět a půl tisíce méně než v roce 2019. Z pohledu historie byl podle ČSÚ loňský počet nově uzavřených manželství čtvrtý nejnižší od roku 1918 (data do roku 1993 jsou ČSÚ přepočtena na území dnešní Česká republiky).