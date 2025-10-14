Obložené pečivo je nejčastější svačinou pro 69 procent školáků. Rohlík nebo chleba s máslem a sýrem je pak volbou číslo jedna pro 23 procent rodičů, kteří připravují svačiny pro své děti. Uzeniny, zejména šunka, jsou druhou nejčastější volbou, kterou preferuje 19 procent dotázaných.
V 15 procentech případů rodiče volí „natírací“ variantu, tedy pomazánku, marmeládu nebo paštiku, zatímco 12 procent dětí dostává obložený sendvič či toast. Zastoupení sladkého pečiva naopak mírně klesá a nyní ho do aktovky dostane jen sedm procent školáků, zatímco před dvěma lety to bylo deset procent.
Přestože rohlík se sýrem či šunkou aktovkám dominuje, rodiče stále více dbají na vyváženost a zdraví svačin. Více než 90 procent rodičů se snaží, aby jejich děti měly ve svačině ovoce či zeleninu. Jablko je v tomto směru nejoblíbenější volbou, těsně následované okurkou a banánem.
Cena svačiny
Cena surovin je pro rodiče významným faktorem. Jen 15 procent z nich dokáže připravit svačinu pod 30 korun. Největší skupina rodičů utratí za svačinu mezi 31 a 40 korunami, což znamená, že měsíční náklady na svačiny pro dvě děti mohou dosáhnout až 1 600 korun.
Rodiče musí při přípravě oblíbených svačin sahat hlouběji do kapsy. Ceny pečiva vzrostly o osm procent, sýry a jogurty o devět procent, a máslo dokonce o 15 procent. Celkově se cena typické svačiny školáka zvýšila o deset procent, což představuje další tlak na rodinné rozpočty.
„Cena je pro většinu z nás při nákupu velmi významným faktorem a v Košíku tento fakt vnímáme. Proto se pro naše zákazníky snažíme vždy připravit co možná nejvýhodnější nabídku, a to platí i pro rodiče s dětmi,“ uvedl Václav Tringela z Košík.cz. Poznamenává, že jejich zákazníci už dlouhé roky využívají věrnostní klub Benjamínek, který jim kromě zvýhodněných cen pouze pro ně nabízí i dopravu zdarma ve vybraných časech nebo dvě procenta cashback.