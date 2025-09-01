Značka Sushi Circle vznikla v roce 1997 ve Frankfurtu nad Mohanem jako první restaurace s pohyblivým samoobslužným pásem. Postupně se rozrostla do sítě kiosků, kde se pokrmy připravují přímo na místě. Aktuálně má více než 300 poboček po celém Německu.
Společnost vstupuje do České republiky jako první země regionu CEE ve spolupráci s Kauflandem, se kterým spolupracuje od roku 2016 a provozuje s ním 70 kiosků v Německu.
„Český trh je pro nás zajímavý nejen blízkostí, ale také s ohledem na preference zákazníků, které se v posledních letech značně posunuly právě k novým gastronomickým zážitkům a rostoucí oblibě exotické kuchyně,“ komentuje vstup na český trh John Örmä, ředitel Sushi Circle.
Do Sushi Circle před dvěma lety vstoupila japonská společnost Zensho Holdings, největší poskytovatel gastronomických služeb v Japonsku, což firmě umožnilo další expanzi a vývoj nových konceptů pro maloobchod.
„Díky téměř třicetileté tradici značky a zkušenosti v přípravě japonských pokrmů věříme v pozitivní přijetí jak u zákazníků, tak u partnerů z řad retailových řetězců v Česku,“ uvedl ředitel Sushi Circle.
Ceny začínají na 90 Kč (maki) a 129 Kč (gyoza), bowls jsou od 149 (například yakisoba nudle s kuřecím masem vyjdou na 199 korun). Speciální top mix s mořskými plody a lososem za 449 Kč a velké párty sety od 999 Kč.
Společnost Wonderfield Group se specializuje na japonskou kuchyni a provozuje kiosky, výrobní centra a restaurace po celém světě. Skupina působí v Severní Americe, Velké Británii a kontinentální Evropě a provozuje značky Zenshi, Snowfox, Snowfruit, Bento, Taiko, YO!, Sushi Circle a Sushi Take. V roce 2023 skupinu získala společnost Zensho Holdings.