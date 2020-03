Jak určit věk a kde vzít dezinfekci, dumají nad novým úkolem obchody

Mezi desátou a dvanáctou mohou nakupovat v obchodech pouze lidé nad 65 let, rozhodla vláda a zároveň doporučila dezinfikovat nákupní košíky po každém použití zákazníkem. Jednou za hodinu se pak mají čistit madla a kliky v prostorách obchodu. Nařízení zatím blíže nespecifikovala. Proto se nyní například řetězec Billa ptá na dodatečné pokyny.

„Jasné není například, jak budeme postupovat v případě, že přijde někdo mladší 65 let, jestli budeme muset žádat prostřednictvím ochranky o identifikaci, co dělat se seniory, kteří přijdou nakoupit po této vyčleněné době, co udělat se zákazníkem, který přijde v 9:55 a bude chtít jen rychlou svačinu,” vyjmenovává tisková mluvčí Billy Dana Bratánková.

Ani tiskový mluvčí Tesco Václav Koukolíček zatím neví, zdali bude muset zákazníky lustrovat ostraha nebo zdali půjde jen o kontroly „od pohledu“. „Samozřejmě budeme doufat, že to lidé budou respektovat a dodržovat,“ říká Koukolíček.

Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOČR) pro řetězce připravuje soubor informací, jak postupovat s ohledem na nová vládní opatření.



Dezinfekce začíná být málo, říká Prouza

Předseda SOČR Tomáš Prouza s nařízením vlády souhlasí. „Důchodci jsou nejohroženější skupina, vyčlenit časový úsek jenom pro ně určitě dává smysl,” říká. Prouza poznamenává, že je potřeba postupovat rozumně. „Nikdo nebude vyhánět člověka, který si přijde nakoupit v 9:59,” uvádí. Prioritou obchodů paradoxně nyní je, aby v nich lidé trávili co nejméně času. Proto supermarkety například posilují pokladny, aby se u nich netvořily fronty.

„Dnešní rozhodnutí vnímáme tak, že obchody jako takové nebo ochranka v nich získávají právo požádat o doklad nakupujícího,“ uvádí Prouza. Háčkem by mohly být malé obchody, které ochrankou nedisponují. „Může se stát, že přijde někdo, kdo na pravidla kašle a prodavačka asi těžko bude mít nástroje na to, vyhodit ho z obchodu. Proto bych chtěl poprosit městskou policii, aby strážníci chodili do obchodů kvůli kontrole obecně všech nařízení, podle kterých se nyní řídíme,” říká Prouza.

Podle Prouzy už nyní všechny obchody používají dezinfekci nejen na košíky a vozíky ale i na pokladní pásy, co nejčastěji to jde. Například Billa dezinfikuje dvakrát týdně, uvádí mluvčí Bratánková. „Problém, o kterém se nemluví, jsou zásoby dezinfekcí, začíná jich být pomalu nedostatek,” konstatuje Prouza a dodává, že v posledních dnech ceny průmyslových dezinfekcí rostly na padesáti až sedmdesátinásobky obvyklé ceny.

„Žádal jsem paní ministryni Schillerovou někdy začátkem minulého týdne, aby zastropovala ceny průmyslové dezinfekce, stejně jako to udělala s rouškami a respirátory. Jenže to se nestalo. Každý bude dezinfikovat jak nejčastěji to půjde. Nemůžeme to ale dělat tak intenzivně, že by za den nebo za dva zásoby došly,” uvádí Prouza.

Podle informací ČTK řetězce zatím čekají na podrobnější návod, jak postupovat. „Dle našich informací v tuto chvíli Ministerstvo vnitra ČR chystá podrobnější pokyny, které bude rozesílat,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

„Od počátku tohoto mimořádného období reagujeme na konkrétní oficiální kroky vlády České republiky a jsme připraveni jakákoliv opatření realizovat. Jakmile budou přesně specifikována, zajistíme jejich realizaci na našich prodejnách,“ řekl ČTK mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.