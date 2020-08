Sekera ve výši 74 miliard. Nižší daň není zadarmo, peníze budou chybět

Kabinet totiž nepředložil ani úspory, ani návrh na dodatečné příjmy. „Snížení zdanění fyzických osob by bylo skvělou zprávou pro ekonomiku, nebýt dvou okolností. Zaprvé, opatření bude znamenat obrovský výpadek příjmů státního rozpočtu a vláda veřejnosti nesdělila, kdo a kdy vznikající dluh zaplatí. Zadruhé, opatření začne působit v roce, kdy by se ekonomika již měla vzpamatovávat z koronavirového šoku přirozeným způsobem,“ říká hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Původní odhady rozpočtových dopadů navrhovaného patnáctiprocentního zdanění hrubé mzdy hovořily až o devadesáti miliardách. Toto číslo ovšem vláda korigovala tím, že do něj započetla předpokládaný vyšší výběr DPH způsobený větší ochotou lidí utrácet.



Tento předpoklad je ovšem podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy nejistý. „Vláda vychází z některých předpokladů, které se nemusí naplnit. Pokud lidé budou šetřit více, než vláda předpokládá, například v důsledku možné druhé vlny pandemie a jejích ekonomických dopadů, náklad opatření bude v příštím roce vyšší.“

Vyšší zdanění bank či korporací?

Eva Zamrazilová z Národní rozpočtové rady považuje superhrubou mzdu za artefakt bez ekonomické logiky, upozorňuje však na to, že výpadek 74 miliard není možné mít jako trvalou součást rozpočtu. Vláda proto podle ní musí hledat nové zdroje příjmů.



Vicepremiér Jan Hamáček naznačil, že myšlenky ČSSD na krytí dodatečných výdajů se ubírají například směrem k sektorové dani pro banky, která by podle něj mohla přinést do rozpočtu kolem 15 miliard korun. „Respektujeme, že na tom shoda není. Je to ale možnost, podobně jako vyšší zdanění korporací nebo omezení odlivu peněz z ­Česka do ciziny,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš argumentoval na tiskové konferenci tím, že český vládní dluh ve výši 30,8 procenta HDP byl loni čtvrtý nejnižší ze zemí EU a že tento podíl od jeho příchodu do vlády klesal. „Chceme veřejné finance držet na uzdě. Tento rok se dluh navýší, ale stále bude nižší, než když jsme nastupovali a­ po návratu do normálu se ho budeme snažit snižovat,“ řekl Babiš.

Desítky miliard pro důchodce

Podle analytika České spořitelny Michala Skořepy však není rozumné pracovat jen s jedním ukazatelem zadluženosti. „Česko může o­ statut kvalitního dlužníka rychle přijít. Pro hodnocení v očích věřitelů je totiž důležitá spíš racionalita, tedy zda dávají smysl důvody tohoto zadlužení a zda existuje rozumná představa, jak se zadlužením nakládat do budoucna,“ míní.

Pro příští rok bude kabinet potřebovat navíc dalších 32,5 miliardy korun na valorizaci důchodů o 848 korun. Dalších patnáct miliard, které spolkne prosincový příspěvek důchodcům, se stane součástí letošního schváleného půlbilionového deficitu. „Dospěli, jsme k tomu, že je lepší dát ten příspěvek v rámci stávajícího rozpočtu, je tam na to prostor,“ řekl premiér.

Odmítl také kritiku, že by vánoční bonus pro důchodce byl motivován blížícími se volbami. Vláda tak chce kompenzovat životní náklady penzistů, které podle Babiše stoupají rychleji než typický spotřební koš zbytku populace.

Ani to se však analytikům příliš nezdá. „Na jednorázové odměně pro důchodce není nic koncepčního. Jednou se budou mít lépe, ale pak se to vrátí do zaběhlých kolejí,“ říká Štěpán Křeček z BH Securities.