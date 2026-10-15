V obcích kolem Prahy 700, v Praze i osm tisíc. Jak se změní superdávka na bydlení

Od 1. října 2026 se zásadně změnil způsob, jakým stát při výpočtu superdávky zohledňuje náklady na nájemní bydlení. Zatímco dosud existovaly pouze tři sazby podle velikosti obce, nově ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo normativní nájemné samostatně pro 77 okresů. Podle dřívějšího vyjádření ministra Aleše Juchelky má být nový systém spravedlivější.
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Superdávka na bydlení se začíná počítat podle okresů. Známe nové částky
Normativní nájemné je částka, od níž se odvíjí příspěvek na bydlení v nájmu. Stručně řečeno – kdo platí za nájem víc, než stanoví normativ, tomu úřad spočítá superdávku tak, jako by platil jen normativní nájem. V místech, kde je skutečné nájemné výrazně vyšší než normativní, tak řada lidí na superdávku na bydlení vůbec nedosáhne, případně je výrazně nižší než býval příspěvek na bydlení.
Co znamená vyšší normativ
Vyšší normativ neznamená, že o tolik více peněz žadatelé o superdávku dostanou. Normativní nájemné představuje pouze strop pro náklady, které se při hodnocení žádosti posuzují. Pokud domácnost platí méně, vychází se z jejích skutečných nákladů. Pokud platí více, vychází se z normativu.
Největší dopad má změna výše normativního nájmu v okolí Prahy. Obce v okresech Praha-západ a Praha-východ dosud spadaly většinou do nejnižší kategorie pro města do 70 tisíc obyvatel, přestože nájmy v nich jsou kvůli blízkosti metropole výrazně vyšší. Například pro jednočlennou domácnost činil dosavadní normativ 7 580 korun měsíčně. V okrese Praha-západ se od října zvýšil na 11 848 korun a v okrese Praha-východ na 11 547 korun. Jde tedy o nárůst o 4 268, respektive 3 967 korun.
Ještě výraznější je změna u vícečlenných domácností. V okrese Praha-západ vzrostly normativy ve všech velikostech domácností.
|Domácnost
|Do 30. září
|Od 1. října
|Rozdíl
|1 osoba
|7 580 Kč
|11 848 Kč
|+4 268 Kč
|2 osoby
|9 245 Kč
|14 640 Kč
|+5 395 Kč
|3 osoby
|10 600 Kč
|16 600 Kč
|+6 000 Kč
|4 osoby
|11 230 Kč
|18 293 Kč
|+7 063 Kč
|5 a více osob
|11 487 Kč
|19 737 Kč
|+8 250 Kč
Podobná situace nastává v okrese Praha-východ.
|Domácnost
|Do 30. září
|Od 1. října Praha-východ
|Rozdíl
|1 osoba
|7 580 Kč
|11 547 Kč
|+3 967 Kč
|2 osoby
|9 245 Kč
|14 440 Kč
|+5 195 Kč
|3 osoby
|10 600 Kč
|15 320 Kč
|+4 720 Kč
|4 osoby
|11 230 Kč
|18 110 Kč
|+6 880 Kč
|5 a více osob
|11 487 Kč
|18 110 Kč
|+6 623 Kč
Nové částky tak výrazně lépe odrážejí skutečnost, že například bydlení v Říčanech, Brandýse nad Labem, Čelákovicích nebo jiných obcích východně od Prahy je cenově jen obtížně srovnatelné s levnějšími malými městy v jiných částech republiky.
Polepší si i Berounsko, Mělnicko či Kladensko
Výrazný růst normativů se ale netýká jen bezprostředního okolí Prahy. Větší normativy mají i další středočeské okresy.
U jednočlenné domácnosti například roste normativ v okrese Beroun ze 7 580 na 10 880 korun, tedy o 3 300 korun. V Nymburce se zvyšuje o 2 744 korun a v okresech Kladno a Mělník shodně o 2 300 korun. Rozdíly se s počtem členů domácnosti dále mění.
|Okres
|1 osoba
|2 osoby
|3 osoby
|4 osoby
|5 a více
|Praha-západ
|+4 268
|+5 395
|+6 000
|+7 063
|+8 250
|Praha-východ
|+3 967
|+5 195
|+4 720
|+6 880
|+6 623
|Beroun
|+3 300
|+2 995
|+3 800
|+3 170
|+2 913
|Nymburk
|+2 744
|+2 901
|+3 000
|+2 480
|+2 597
|Mělník
|+2 300
|+3 440
|+3 000
|+3 980
|+4 038
|Kladno
|+2 300
|+2 445
|+2 750
|+2 730
|+3 333
|Mladá Boleslav
|+1 864
|+2 995
|+3 000
|+2 370
|+4 833
|Kolín
|+1 567
|+2 851
|+2 875
|+3 480
|+3 447
|Benešov
|+556
|+1 901
|+1 108
|+2 480
|+2 223
Z tabulky je patrné, že zvýšení normativů se netýká jen úzkého pásu kolem Prahy, ale že zahrnuje velkou část Středočeského kraje. Ministerstvo ostatně uvedlo, že na dřívější nastavení systému dopláceli hlavně lidé žijící v zázemí velkých měst nebo v regionech s rychle rostoucími nájmy. Nové okresní normativy to mění.
Neznamená to ale, že si polepšila všechna velká města a jejich okolí. Příkladem je Brno, kde se normativ naopak snížil.
|1 osoba
|2 osoby
|3 osoby
|4 osoby
|5 a více osob
|Praha (od 1. 10.)
|13 380 Kč
|16 190 Kč
|18 570 Kč
|19 710 Kč
|19 820 Kč
|Praha (starý stav)
|12 831 Kč
|14 466 Kč
|16 600 Kč
|17 710 Kč
|17 320 Kč
|Brno (od 1. 10.)
|11 331 Kč
|13 548 Kč
|15 100 Kč
|15 710 Kč
|15 710 Kč
|Brno (starý stav)
|12 831 Kč
|14 466 Kč
|16 600 Kč
|17 710 Kč
|17 320 Kč
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„Doplatili na to slušní, pracující lidé.“ Rozhořčení ze superdávky roste
Kde normativ klesl
V samotném Brně klesl normativ o 1 500 korun. Dosud bylo toto město společně s Prahou v nejvyšší kategorii. Jednočlenná domácnost měla v obou městech normativ 12 831 korun. Od října se ale v Praze zvýšil na 13 380 korun, zatímco v Brně klesl na 11 331 korun.
Výrazný pokles ale zaznamenaly i některé další okresy. Například v Bruntále či Klatovech u jednočlenné domácnosti činí nový normativ 5 880 korun, zatímco do září to bylo 7 580 korun. Ve Žďáru nad Sázavou klesl ze stejného čísla na 5 889 korun.
|Okres / město
|Do 30. 9. 2026
|Od 1. 10. 2026
|Rozdíl
|Bruntál
|7 580 Kč
|5 880 Kč
|−1 700 Kč
|Klatovy
|7 580 Kč
|5 880 Kč
|−1 700 Kč
|Žďár nad Sázavou
|7 580 Kč
|5 889 Kč
|−1 691 Kč
|Brno
|12 831 Kč
|11 331 Kč
|−1 500 Kč
|Ústí nad Labem
|9 430 Kč
|7 932 Kč
|−1 498 Kč