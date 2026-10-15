Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V obcích kolem Prahy 700, v Praze i osm tisíc. Jak se změní superdávka na bydlení

Pavla Žáková
  12:41
Superdávka obsahuje i složku na bydlení, strop je ale různě vysoký podle okresu.

Superdávka obsahuje i složku na bydlení, strop je ale různě vysoký podle okresu. | foto: Shutterstock

Lidé žijící v nájmu v okolí Prahy mohou od října dosáhnout na výrazně vyšší uznatelné náklady na bydlení při žádosti o superdávku. Nové normativy už nerozdělují české města a obce podle počtu obyvatel, ale podle okresů. Největší rozdíl je v „drahých“ okresech Praha-západ a Praha-východ, kde se normativ u větších domácností zvyšuje i o více než sedm tisíc korun měsíčně. Opakem jsou okresy Brno, Bruntál či Ústí.

Od 1. října 2026 se zásadně změnil způsob, jakým stát při výpočtu superdávky zohledňuje náklady na nájemní bydlení. Zatímco dosud existovaly pouze tři sazby podle velikosti obce, nově ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo normativní nájemné samostatně pro 77 okresů. Podle dřívějšího vyjádření ministra Aleše Juchelky má být nový systém spravedlivější.

Superdávka na bydlení se začíná počítat podle okresů. Známe nové částky

Normativní nájemné je částka, od níž se odvíjí příspěvek na bydlení v nájmu. Stručně řečeno – kdo platí za nájem víc, než stanoví normativ, tomu úřad spočítá superdávku tak, jako by platil jen normativní nájem. V místech, kde je skutečné nájemné výrazně vyšší než normativní, tak řada lidí na superdávku na bydlení vůbec nedosáhne, případně je výrazně nižší než býval příspěvek na bydlení.

Co znamená vyšší normativ

Vyšší normativ neznamená, že o tolik více peněz žadatelé o superdávku dostanou. Normativní nájemné představuje pouze strop pro náklady, které se při hodnocení žádosti posuzují. Pokud domácnost platí méně, vychází se z jejích skutečných nákladů. Pokud platí více, vychází se z normativu.

Největší dopad má změna výše normativního nájmu v okolí Prahy. Obce v okresech Praha-západ a Praha-východ dosud spadaly většinou do nejnižší kategorie pro města do 70 tisíc obyvatel, přestože nájmy v nich jsou kvůli blízkosti metropole výrazně vyšší. Například pro jednočlennou domácnost činil dosavadní normativ 7 580 korun měsíčně. V okrese Praha-západ se od října zvýšil na 11 848 korun a v okrese Praha-východ na 11 547 korun. Jde tedy o nárůst o 4 268, respektive 3 967 korun.

Ještě výraznější je změna u vícečlenných domácností. V okrese Praha-západ vzrostly normativy ve všech velikostech domácností.

Normativy v okrese Praha-západ
DomácnostDo 30. záříOd 1. října Rozdíl
1 osoba7 580 Kč11 848 Kč+4 268 Kč
2 osoby9 245 Kč14 640 Kč+5 395 Kč
3 osoby10 600 Kč16 600 Kč+6 000 Kč
4 osoby11 230 Kč18 293 Kč+7 063 Kč
5 a více osob11 487 Kč19 737 Kč+8 250 Kč

Podobná situace nastává v okrese Praha-východ.

Normativy v okrese Praha-východ
DomácnostDo 30. záříOd 1. října Praha-východRozdíl
1 osoba7 580 Kč11 547 Kč+3 967 Kč
2 osoby9 245 Kč14 440 Kč+5 195 Kč
3 osoby10 600 Kč15 320 Kč+4 720 Kč
4 osoby11 230 Kč18 110 Kč+6 880 Kč
5 a více osob11 487 Kč18 110 Kč+6 623 Kč

Nové částky tak výrazně lépe odrážejí skutečnost, že například bydlení v Říčanech, Brandýse nad Labem, Čelákovicích nebo jiných obcích východně od Prahy je cenově jen obtížně srovnatelné s levnějšími malými městy v jiných částech republiky.

Polepší si i Berounsko, Mělnicko či Kladensko

Výrazný růst normativů se ale netýká jen bezprostředního okolí Prahy. Větší normativy mají i další středočeské okresy.

U jednočlenné domácnosti například roste normativ v okrese Beroun ze 7 580 na 10 880 korun, tedy o 3 300 korun. V Nymburce se zvyšuje o 2 744 korun a v okresech Kladno a Mělník shodně o 2 300 korun. Rozdíly se s počtem členů domácnosti dále mění.

Změny normativů ve středočeských okresech od 1. 10. 2026
Okres1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby5 a více
Praha-západ+4 268+5 395+6 000+7 063+8 250
Praha-východ+3 967+5 195+4 720+6 880+6 623
Beroun+3 300+2 995+3 800+3 170+2 913
Nymburk+2 744+2 901+3 000+2 480+2 597
Mělník+2 300+3 440+3 000+3 980+4 038
Kladno+2 300+2 445+2 750+2 730+3 333
Mladá Boleslav+1 864+2 995+3 000+2 370+4 833
Kolín+1 567+2 851+2 875+3 480+3 447
Benešov+556+1 901+1 108+2 480+2 223

Z tabulky je patrné, že zvýšení normativů se netýká jen úzkého pásu kolem Prahy, ale že zahrnuje velkou část Středočeského kraje. Ministerstvo ostatně uvedlo, že na dřívější nastavení systému dopláceli hlavně lidé žijící v zázemí velkých měst nebo v regionech s rychle rostoucími nájmy. Nové okresní normativy to mění.

Neznamená to ale, že si polepšila všechna velká města a jejich okolí. Příkladem je Brno, kde se normativ naopak snížil.

Srovnání staré a nové výše normativů v Praze a Brně podle velikosti domácnosti
1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby5 a více osob
Praha (od 1. 10.)13 380 Kč16 190 Kč18 570 Kč19 710 Kč19 820 Kč
Praha (starý stav)12 831 Kč14 466 Kč16 600 Kč17 710 Kč17 320 Kč
Brno (od 1. 10.)11 331 Kč13 548 Kč15 100 Kč15 710 Kč15 710 Kč
Brno (starý stav)12 831 Kč14 466 Kč16 600 Kč17 710 Kč17 320 Kč

„Doplatili na to slušní, pracující lidé.“ Rozhořčení ze superdávky roste

Kde normativ klesl

V samotném Brně klesl normativ o 1 500 korun. Dosud bylo toto město společně s Prahou v nejvyšší kategorii. Jednočlenná domácnost měla v obou městech normativ 12 831 korun. Od října se ale v Praze zvýšil na 13 380 korun, zatímco v Brně klesl na 11 331 korun.

Výrazný pokles ale zaznamenaly i některé další okresy. Například v Bruntále či Klatovech u jednočlenné domácnosti činí nový normativ 5 880 korun, zatímco do září to bylo 7 580 korun. Ve Žďáru nad Sázavou klesl ze stejného čísla na 5 889 korun.

Staré a nové normativy pro jednočlennou domácnost
Okres / městoDo 30. 9. 2026Od 1. 10. 2026Rozdíl
Bruntál7 580 Kč5 880 Kč−1 700 Kč
Klatovy7 580 Kč5 880 Kč−1 700 Kč
Žďár nad Sázavou7 580 Kč5 889 Kč−1 691 Kč
Brno12 831 Kč11 331 Kč−1 500 Kč
Ústí nad Labem9 430 Kč7 932 Kč−1 498 Kč
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

Sucho může stát Česko až 50 miliard. Podívejte se, jak změnilo krajinu

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v ČR dosáhnout podle odhadů až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale...

ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy

Premium
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...

Na jihu Prahy vznikne obří projekt nájemního bydlení. Pojme až 16 tisíc lidí

V jihoměstské lokalitě Na Jelenách vznikne obří projekt nájemního bydlení

Mezi Chodovem, Opatovem vznikne v lokalitě Na Jelenách celkem pět a půl tisíce nájemních bytů. V současnosti se povoluje první a druhá etapa. První etapu by chtěl investor, společnosti RSJ a Na...

V Česku letos zbankrotovalo přes 600 firem, nejvíce od roku 2016

ilustrační snímek

Soudy v ČR letos za tři čtvrtletí vyhlásily bankrot 618 společností, což je meziroční nárůst o sedm procent a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Za prvních devět měsíců...

15. října 2026  11:11

Sedm hodin ve frontě na benzin. Ostrov Bali ochromil nedostatek paliva

Řidiči ve frontě u čerpací stanice v Denpasaru na Bali (14. října 2026)

Dlouhé fronty aut a motocyklů se tento týden tvoří u čerpacích stanic na indonéském ostrově Bali. Dodávky pohonných hmot zkomplikovaly technické problémy, špatné počasí a prudce rostoucí poptávka....

15. října 2026  10:55

Tržby výrobce Claude letí vzhůru. Anthropic láká investory před vstupem na burzu

Dario Amodei, šéf a spoluzakladatel společnosti Anthropic na ekonomickém fóru v...

Americká společnost Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby na 16,8 miliardy dolarů (zhruba 390 miliard korun). Oproti předchozímu čtvrtletí jde o nárůst...

15. října 2026  9:38

Balíčky z Číny opět podraží. K zavedenému clu přibude další poplatek

Premium
ilustrační snímek

Po zavedení cla od letošního července výrazně klesl počet levných položek dovážených do Česka z Číny. Zatím ale není jasné, zda lidé začali více nakupovat u tuzemských obchodníků, nebo asijská...

15. října 2026

Roboti už běhají, zvládnou i kung-fu. O budoucnosti ale rozhodnou jejich ruce

Čínský technik pracuje na robotovi TianGong Omni v pekingském centru X-Humanoid...

Lidská ruka dokáže s mimořádnou přesností uchopit drobný předmět, zavázat tkaničky nebo otočit klíčem v zámku. Napodobit její schopnosti je však pro roboty stále mimořádně obtížné. Právě tento...

15. října 2026

Netflix propustí tisícovku zaměstnanců. Nejvíce od roku 2022

Netflix nabízí tisíce filmů a seriálů. Pomocí tajných kódů se dostanete i ke...

Americký provozovatel internetové streamovací platformy Netflix propustí přibližně šest procent zaměstnanců, tedy zhruba tisícovku lidí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní...

14. října 2026  20:12

Nezkusíme to radši sami? Ministerstvo zvažuje svěřit výběr mýta státní firmě

Ilustrační snímek

Začátkem června si nechal ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) od vlády schválit novou mýtnou strategii, na základě které teď úředníci připravují podklady pro vypsání přechodného tříletého tendru...

14. října 2026  18:30

Royal Mail na pokraji kolapsu. Křetínského podmínky pošťákům vadí, dávají výpověď

royal mail britská královská pošta dodávka

Britská poštovní společnost Royal Mail, nad kterou v loňském roce získala kontrolu skupina EP Group českého podnikatele Daniela Křetínského, je na pokraji kolapsu, protože každý týden dávají výpověď...

14. října 2026  18:01

Němečtí vinaři očekávají nejhorší úrodu od roku 2010. Sucho zasáhlo hlavně mladé keře

ilustrační snímek

Němečtí vinaři očekávají nejslabší úrodu od roku 2010. Kvůli suchům a vysokým teplotám totiž většina hroznů zůstala malá. S podobnými problémy se potýkají také další státy Evropské unie.

14. října 2026  17:15

A co když chleba už nikdo neupeče? Do pekáren přijde ročně jen 50 absolventů

ilustrační snímek

Nárůst nákladů, který od loňska ještě zrychlil, není podle Svazu pekařů a cukrářů největším problémem jejich oboru. V pekařině totiž chybí tolik lidí, že brzy spolu se stárnutím současných pracovníků...

14. října 2026  16:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Transakce za více než miliardu eur. Lufthansa koupí podíl v portugalské TAP

německo mnichov lufthansa oktoberfest letuška kostým dirndl

Německá společnost Lufthansa zvítězila v souboji o koupi menšinového podílu v portugalské letecké firmě TAP. Portugalská vláda ve středu oznámila, že dala německému podniku přednost před...

14. října 2026  16:15

Kurýři sepsali petici. Chtějí mít právo kolektivně vyjednávat třeba o odměnách

ilustrační snímek

Platformoví pracovníci, například kurýři a řidiči taxislužeb, sepsali petici, v níž požadují změny připravovaného zákona o platformové práci. Návrh mají nyní na programu poslanci. Veřejná debata se...

14. října 2026  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×