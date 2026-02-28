Nová superdávka, která postupně nahradí čtyři druhy příspěvků vyplácené Úřadem práce, přidělává úředníkům agendu navíc. Ministerstvo práce vedené Alešem Juchelkou se proto rozhodlo její nástup o čtvrt roku odložit. V plném rozsahu ji proto stát začne vyplácet až od července místo od května 2026. Odklad schválili poslanci, bude ho ještě posuzovat Senát.
Někteří lidé už ale superdávku dostávají teď. Co to pro ně znamená?
Pobírám superdávku. Co musím udělat?
Kdo si o superdávku (nahrazující přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí) požádal po 1. lednu 2026 a dostal ji, bude ji dostávat i nadále. Samozřejmě jen v případě, že se jeho finanční situace nezmění a nárok na dávku nezanikne. Pro tyto příjemce odklad neplatí.
Koho se týká odklad superdávky?
Kdo pobíral některou ze čtyř dávek již v roce 2025 a požádal si o superdávku do konce roku 2025, dostává nyní „staré“ příspěvky. Změnit se to mělo v květnu, kdy by Úřad práce těmto lidem začal vyplácet místo starých dávek už novou superdávku – podobně, jako ji vyplácí novým příjemcům z roku 2026. K tomu ale s největší pravděpodobností nedojde.
„Rozhodli jsme se prodloužit přechodné období z toho důvodu, že digitalizace funguje, jak má, nicméně úřad práce nestíhá kapacitně,“ vysvětlil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Superdávku tak stávající příjemci starých dávek dostanou až za červenec, tedy v srpnu 2026.
Změny pro příjemce „starých“ dávek
Co musí udělat lidé, kteří nyní pobírají starou dávku a požádali si o superdávku do konce roku 2025? Vůbec nic, tvrdí ministerstvo. Přechod bude automatický, není třeba podávat žádnou novou žádost navíc. „Klienti nepocítí žádný výpadek příjmů,“ ujistil ministr.
Čas navíc má posloužit mimo jiné k tomu, aby úředníci měli dostatek času na posouzení tzv. majetkového testu. V něm musejí zhodnotit, zda žadatel nemá příliš mnoho peněz na účtě či v hotovosti či zda nemá více aut.
Rizika superdávky
Podle Michala Španěla z JenPráce.cz se odklad superdávky jeví jako logický krok. „Pokud by náběh nového systému pro statisíce lidí doprovázely výrazné technické výpadky – což je u takto komplexních IT projektů reálné riziko – mohl by se spustit řetězový efekt. Zaměstnanec, kterému včas nepřijde podpora na bydlení, se okamžitě dostává do existenčního stresu, což může vést k nárůstu absencí, exekucí a v krajním případě i k odchodu z legálního trhu práce,“ uvedl.
Superdávka
Dodal také, že nejistota o budoucích příjmech pro rodiny, které na superdávku čekají, by mohla vést k odkládání zásadních rozhodnutí, jako je třeba změna práce, investice do rekvalifikace nebo přijetí pozice s proměnlivou mzdou. „V praxi to může brzdit mobilitu pracovní síly, což je problém zejména v regionech, kde se struktura pracovních nabídek rychle mění,“ domnívá se Španěl. Odklad superdávky tak považuje za dobré rozhodnutí, ale jen v případě, že se komplikace s jejím vyplácením podaří do července vyřešit – a ne že se problém pouze odsune.
Kolik lidí požádalo o superdávku?
Lidé, kteří některou z dávek pobírali již v roce 2025, museli o superdávku požádat do konce roku. Úřad práce dostal 333 800 žádostí. K tomu bylo přes 55 tisíc nových žadatelů a v lednu přibylo dalších více než 15 tisíc.
Superdávka nahrazuje čtyři druhy dosavadních dávek: nejčastější z nich byl příspěvek na bydlení, který jen v Praze pobíralo loni v létě kolem 39 000 příjemců, dále přídavek na dítě a také příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.